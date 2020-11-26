7 питань фіналістам Red Bull Basement від України

Глобальний фінал конкурсу студентських проєктів Red Bull Basement 2020 відбудеться 13 грудня. У цей день українські фіналісти Світлана Місько та Михайло Завгородній змагатимуться з колегами з 38 країн світу.

Вони презентували проєкт додатка ZNU APP — соціальної мережі, що у ігровій формі допомагатиме студентам у організації навчання. Зараз вони продовжують розробляти свою ідею: відточують дизайн та функції, збирають коментарі менторів та чекають великого воркшопу для 50-ти найкращих команд з України, який відбудеться 9 грудня .

А поки це все відбувається, ми розпитали фіналістів про їхній проєкт та плани на майбутнє.

Українська команда Red Bull Basement © Фото учасників

Про себе

Світлана : Мені 19 років. Я вивчаю графічний дизайн на другому курсі в Запорізькому національному університеті. Як і все у житті, це вийшло спонтанно. Спершу я планувала бути хореографом, але подумала, що в цьому немає майбутнього. А от малювати люблю з дитинства, тому і пішла на дизайн.

Михайло : Мені 20 і я студент третього курсу ЗНУ. Спеціальність — програміст. Хоча спочатку думав вступати на підприємницьку діяльність, але потім вирішив, що програмування цікавіше. Думаю, що це професія майбутнього. Тим паче, мені це подобається з дитинства. Ще коли вийшов перший DOOM, було цікаво полазити всюди, глянути, як все працює.

Про проєкт

Світлана : Дуже сильно надихнула ідея U-Festу — події для першокурсників, яка допомагає краще познайомити студентів з університетом. Потрібно було виконувати завдання, збирати бали і обмінювати їх на призи. Ми вирішили перенести це на глобальний рівень. Зробити додаток, де можна отримати не тільки мерч ЗНУ, а навіть бали у викладачів. До того ж, це спілкування серед студентів: ти можеш познайомитися з людьми на курсі і на факультеті, дізнатися про життя в університеті.

У нас, насправді є щось подібне, платформа moodle. Утім, вона постійно тупить і викладачі просто забувають про неї. Вічно створюється купа чатів у різних соціальних мережах, це все незручно.

Михайло : Особисто мені дуже хочеться переплюнути moodle за всіма параметрами: за кількістю завантажень і відгуків.

Про підготовку

Михайло : Насправді, маємо купу варіантів, як це виглядатиме. Поки нехай це залишиться таємницею. Сподіваюся, що за місяць ми вже матимемо прототип, а за два-три – додаток буде у Play Market.

Світлана : Ми спілкуємося з менторами та активно працюємо над дизайном. Залишилося втілити все у життя, аби на фіналі показати, як все працюватиме. Кошти з призового фонду плануємо витратити на програмістів і дизайнерів. Втім, чи вистачить їх — поки незрозуміло. Адже, крім самого додатку, потрібно думати про його просування. Нам пропонували додати рекламу, аби отримувати дохід, та це може просто вбити наш проєкт.

Про ідеї

Світлана : Найчастіше до мене приходять ідеї, коли займаюся творчістю. Наприклад, коли я фотографую, у голові одразу з’являються тисячі різних поз і ракурсів, а ще купа варіантів майбутніх фотосесій.

Найчастіше до мене приходять ідеї, коли займаюся творчістю. Світлана Місько

Михайло : Мої ідеї майже завжди про те, як знайти вихід з якоїсь ситуації чи спростити собі життя. Наприклад, те саме програмування. Я можу написати одразу кілька шаблонів, аби потім не витрачати зайвого часу.

Про конкурс

Михайло : Ідея проєкту жила в мені ще з першого курсу. Хочеться зробити університет краще, аби у студентів був стимул навчатися. Та і займатися спільною справою з дівчиною дуже круто. Навіть коли знімали відео-заявку. У нас було стільки дублів, сміху, емоцій. Це не передати словами.

Світлана : Взагалі, у нас з Мішою було багато ідей. Ми просто зібрали їх в одну. Тепер я від багатьох чую, що наш проєкт цікавий, але дуже складний. Саме тому і хочеться дійти з ним до кінця і поборотися на міжнародному рівні.

Втілюй власні інноваційні рішення в життя з Red Bull Basement © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Про майбутнє

Світлана : У майбутньому я хочу продовжувати займатися фотографією. Паралельно створити щось своє, можливо зняти кліп комусь, чи навіть собі. Чому ні? Хочу піти творчим шляхом. Я навіть не знаю, ким бачу себе за рік чи два. Але знаю, що точно хочу закінчити університет і гідно представити проєкт на міжнародному рівні.

Михайло : У моїх планах — відкрити невеликий сімейний бізнес і паралельно писати сайти. Саме таким я бачу себе через 10 років — успішним сім’янином. А щодо найближчого майбутнього — то спершу треба позакривати всі борги по навчанню (сміється, — ред).

Про Red Bull Basement

Світлана : Хочеться реалізувати проєкт. Зробити його не тільки для ЗНУ, а й для всіх великих українських вишів. Таку глобальну соціальну мережу всіх університетів України.

Що взагалі дає участь? Це величезний досвід. Досвід створення великих проєктів, досвід спілкування з людьми, навіть просто прокачка англійської. Не знаю, чи можна говорити ще й про популярність. Втім, точно більше людей про мене дізнається. Не скажу, що я на це розраховую, але все може бути.