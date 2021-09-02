Red Bull Basement традиційно стартує разом з новим навчальним сезоном
© Mpumelelo Macu
Social Innovation

6 фантастичних ідей Red Bull Basement, у які важко повірити

Ми сподіваємось, що у тебе є проривна ідея, яка стане зіркою цьогорічного конкурсу, але про всяк випадок зібрали кілька ідей для твого натхнення.
Автор Марія Паладі
Читати 3 хв.Опубліковано
Red Bull Basement — глобальна подія, що закликає студентів з усього світу пропонувати ідеї, які використовують технології, щоб поліпшити життя університетів сьогодні, а завтра — всього світу.
Заявки студентів-інноваторів традиційно почали приймати 1 вересня, і ти маєш час до 24 жовтня включно, щоб надіслати свою. Учасники, які запропонують найкращу ідею, презентуватимуть її на Глобальному фіналі та змагатимуться за головний приз конкурсу.
У тебе є час до 25 жовтня, щоб запропонувати ідеї для Red Bull Basement
У тебе є час до 25 жовтня, щоб запропонувати ідеї для Red Bull Basement
© Red Bull Team
З детальними умовами програми ти можеш ознайомитись на сторінці події, а поки що — час для натхнення. Які ідеї вражали суддів та усіх небайдужих у попередні роки? Дивись підбірку наших улюблених студентських рішень.

Lava Aqua X

Переможці Red Bull Basement 2020
Джоанні Пауер та Парамвір Бхачу з їх Lava Aqua X
© Philipp CARL Riedl / Red Bull Content Pool
Торік Lava Aqua X наробили багато галасу на Red Bull Basement. Продукт Джоанні Пауер та Парамвіра Бхачу із Великобританії став головним переможцем конкурсу. Учасники розробили продукт, що пропонує повторно використовувати воду для душу і допомагає студентам оптимізувати витрати природних ресурсів.
Вода з душу збирається у спеціальний знімний резервуар, фільтрується і використовується для прання одягу.
Продукт вийшов дешевий, легкий у розробці та значно екологічніший, ніж звичайні пральні машини. Якщо кожен студент у Лондоні буде користуватись Aqua X, місто зможе заощадити достатньо води, щоб заповнити 700 олімпійських басейнів на рік.

xCover Bucket List

Весела команда Xcover Bucket List
Весела команда Xcover Bucket List
© Red Bull Basement
Учасники з Австрії у 2020 році замахнулись на велику місію: допомогти втілити у життя найзаповітніші мрії студентів. Команда з Віденського університету розробила додаток, що дозволяє створювати «Той самий список» — перелік речей, які людина хоче встигнути зробити у житті. Додаток також допомагає планувати наступні кроки та шукати спільників, які мають схожі інтереси.

Légumes Perchés

Red Bull Basement
Ідеї, що народились на Red Bull Basement уже впливають на життя світу
© Gianfranco Tripodo
Швейцарська команда у 2018 році запропонувала просте, але дуже екологічне і проривне рішення: підлаштувати дахи університетських кампусів та інші території під грядки та теплиці.
Вони пропонували оптимізувати площі, які не використовуються, та розбити там повноцінні грядки для овочів. Врожаєм студенти мають розпоряджатися самостійно: влаштовувати ярмарки або ж просто передавати в університетську їдальню.

Coli

Штучний інтелект + пошук сусудів = CoLi
Штучний інтелект + пошук сусудів = CoLi
© Jeff
Команда Швейцарського федерального технологічного інституту у Цюриху розробила платформу, що використовує потужності штучного інтелекту і допомагає студентам ефективно шукати житло або сусідів по кімнаті. Такий-от тандем високих технологій та приземлених побутових завдань.

Culture Capture

Red Bull Basement — можливість познайомитись із інноваторами з усього світу
Red Bull Basement — можливість познайомитись із інноваторами з усього світу
© Ryan Bolton | Red Bull Content Bull
Студентів Університету ім. Кеньятти Хамісі Гонесі та Абдула Ремтулла з Кенії вразив факт, що кожні два тижні на планеті вмирає одна мова. Щоб такого не сталось, студенти-новатори створили соціальну платформу «Цифровий музей», що дозволяє людям викладати відеоролики про їхню культуру — від національних страв до народних казок.
Студенти фактично придумали цифровий музей із функціями гейміфікації.
Але у Culture Capture люди самі можуть завантажувати мультимедійні файли та ділитися власним бекграундом. Проєкт отримав спеціальний приз Community Award минулого року.

Hummingbird

Учасники Red Bull Basement мають що обговорити
Учасники Red Bull Basement мають що обговорити
© Red Bull Basement
Команда із Японії поставила на меті амбітну задачу: навчитись генерувати енергію із звукових хвиль. Тільки уявіть що станеться, якщо у світі наповненому звуками, зуміти перетворити вібрації на електрику. Студенти вірять: зможуть це зробити та стануть рушієм великих змін у світі. Сподіваємось саме так і станеться.
Social Innovation