6 фантастичних ідей Red Bull Basement, у які важко повірити

Red Bull Basement — глобальна подія, що закликає студентів з усього світу пропонувати ідеї, які використовують технології, щоб поліпшити життя університетів сьогодні, а завтра — всього світу.

Заявки студентів-інноваторів традиційно почали приймати 1 вересня, і ти маєш час до 24 жовтня включно, щоб надіслати свою. Учасники, які запропонують найкращу ідею, презентуватимуть її на Глобальному фіналі та змагатимуться за головний приз конкурсу.

У тебе є час до 25 жовтня, щоб запропонувати ідеї для Red Bull Basement © Red Bull Team

З детальними умовами програми ти можеш ознайомитись на сторінці події, а поки що — час для натхнення. Які ідеї вражали суддів та усіх небайдужих у попередні роки? Дивись підбірку наших улюблених студентських рішень.

Lava Aqua X

Джоанні Пауер та Парамвір Бхачу з їх Lava Aqua X © Philipp CARL Riedl / Red Bull Content Pool

Торік Lava Aqua X наробили багато галасу на Red Bull Basement. Продукт Джоанні Пауер та Парамвіра Бхачу із Великобританії став головним переможцем конкурсу. Учасники розробили продукт, що пропонує повторно використовувати воду для душу і допомагає студентам оптимізувати витрати природних ресурсів.

Вода з душу збирається у спеціальний знімний резервуар, фільтрується і використовується для прання одягу.

Продукт вийшов дешевий, легкий у розробці та значно екологічніший, ніж звичайні пральні машини. Якщо кожен студент у Лондоні буде користуватись Aqua X, місто зможе заощадити достатньо води, щоб заповнити 700 олімпійських басейнів на рік.

xCover Bucket List

Весела команда Xcover Bucket List © Red Bull Basement

Учасники з Австрії у 2020 році замахнулись на велику місію: допомогти втілити у життя найзаповітніші мрії студентів. Команда з Віденського університету розробила додаток, що дозволяє створювати «Той самий список» — перелік речей, які людина хоче встигнути зробити у житті. Додаток також допомагає планувати наступні кроки та шукати спільників, які мають схожі інтереси.

Légumes Perchés

Ідеї, що народились на Red Bull Basement уже впливають на життя світу © Gianfranco Tripodo

Швейцарська команда у 2018 році запропонувала просте, але дуже екологічне і проривне рішення: підлаштувати дахи університетських кампусів та інші території під грядки та теплиці.

Вони пропонували оптимізувати площі, які не використовуються, та розбити там повноцінні грядки для овочів. Врожаєм студенти мають розпоряджатися самостійно: влаштовувати ярмарки або ж просто передавати в університетську їдальню.

Coli

Штучний інтелект + пошук сусудів = CoLi © Jeff

Команда Швейцарського федерального технологічного інституту у Цюриху розробила платформу, що використовує потужності штучного інтелекту і допомагає студентам ефективно шукати житло або сусідів по кімнаті. Такий-от тандем високих технологій та приземлених побутових завдань.

Culture Capture

Red Bull Basement — можливість познайомитись із інноваторами з усього світу © Ryan Bolton | Red Bull Content Bull

Студентів Університету ім. Кеньятти Хамісі Гонесі та Абдула Ремтулла з Кенії вразив факт, що кожні два тижні на планеті вмирає одна мова. Щоб такого не сталось, студенти-новатори створили соціальну платформу «Цифровий музей», що дозволяє людям викладати відеоролики про їхню культуру — від національних страв до народних казок.

Студенти фактично придумали цифровий музей із функціями гейміфікації.

Але у Culture Capture люди самі можуть завантажувати мультимедійні файли та ділитися власним бекграундом. Проєкт отримав спеціальний приз Community Award минулого року.

Hummingbird

Учасники Red Bull Basement мають що обговорити © Red Bull Basement

Команда із Японії поставила на меті амбітну задачу: навчитись генерувати енергію із звукових хвиль. Тільки уявіть що станеться, якщо у світі наповненому звуками, зуміти перетворити вібрації на електрику. Студенти вірять: зможуть це зробити та стануть рушієм великих змін у світі. Сподіваємось саме так і станеться.