Сучасні студенти вміють бачити у технологіях величезні перспективи. Вони сміливо знаходять нові шляхи й не вважають за потрібне діяти звичним чином просто тому, що «так заведено». Тому ми з нетерпінням чекаємо на Міжнародний фінал проєкту Red Bull Basement, де студенти-новатори з різних країн представлять свої унікальні технологічні ідеї.

Фінал відбудеться у Стамбулі. 44 команди з 43 країн, за підтримки спікерів та менторів, проведуть спільні воркшопи та представлять членам журі свої ідеї, кожна з яких буде присвячена одній із восьми категорій сталого розвитку зі списку ООН.

За перемогу боротиметься і команда з України. Ми вже розповідали про девайс WheelKeep від студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Вони створили невидимий трекер, який може врятувати велосипед від крадіжки й вже скоро представлять його широкому загалу.

Сьогодні ж ми познайомимо тебе з проєктами з інших країн, які пропонують цікаві рішення нагальних проблем.

Воркшоп Red Bull Basement © Pavel Sukhorukov

Плитка для пішохідних доріжок, що світиться (категорія «Енергія»)

Команда із Великобританії запропонувала вбудовувати світлодіоди у плитку для пішохідних доріжок. Коли людина йде по доріжці, світлодіоди активуються та висвітлюють шлях.

«Йти додому одному в темну пору доби може бути страшно — особливо якщо дорога ніяк не висвітлюється. Найпростіше рішення — встановити більше вуличних ліхтарів, але їхня експлуатація коштує дорого та сприяє світловому забрудненню», — кажуть студенти Тейба Ахмед та Емі Дрінг із Університету Лафборо.

Завдяки спільному використанню кінетичних та п'єзоелектричних технологій накопичення енергії, технологія, що отримала назву Starry Light Tiles («Плитка зоряного світла»), може працювати автономно: плитки самостійно генерують та зберігають електроенергію від кожного кроку.

Океанічний клінер (категорія «Боротьба зі зміною клімату»)

Ібрагім ель-Готмі та Абдул-Рахман Мухамад з інженерного факультету Олександрійського університету в Єгипті вигадали так званих Ocean Guardians («Хранителів океану») — взаємопов'язану мережу автономних підводних апаратів, що працюють на сонячних батареях. Вони призначені для пошуку та збору пластикових відходів, очищення підводного середовища та збору даних про зникаючі морські види.

Команда зробила акцент на боротьбі зі зміною клімату. Ось що вони говорять про свій проект: «Якщо ідея про "Охоронців океану" втілиться в життя, це допоможе нам врятувати морські флору та фауну і зробити океан чистішим для майбутніх поколінь».

Студентка з Бразилії та пляшка, що стерилізує воду © Donatello Ferraz

Портативна пляшка для води, що стерилізує воду (категорія «Чистота води»)

Коли Барбара Пайва, студентка Федерального університету в Ору-Прету (Бразилія), дізналася, що півтора мільйона людей щорічно помирають від хвороб, яких значною мірою можна було б уникнути при використанні чистої питної води та наявності відповідних санітарних умов, вона вирішила, що проблему треба якось вирішувати.

Пляшка AQUALUX фільтрує та стерилізує воду за допомогою сонячного світла. AQUALUX може забезпечити людину чистою питною водою будь-де без необхідності використання традиційних джерел енергії. Рішення підходить як для людей, що живуть у районах, де немає доступу до базових санітарних умов, так і для туристів у походах чи кемпінгах. Барбара пояснює: «Мета проєкту — зробити якісну воду доступною для всіх і завжди».

Додаток для екстреної допомоги (категорія «Розширення прав та можливостей»)

«Існує гостра потреба у медичних працівниках, здатних надати невідкладну допомогу», — заявляє Грейс Кьяло з Кенії.

Джозефат Майна, другий член команди, пояснює: «Ми думали про те, як можна з більшою ймовірністю врятувати життя людини, якщо вона перебуває в критичній ситуації, і в результаті дійшли нашого рішення — додатку Siren, яке пов'язує пацієнтів, які гостро потребують допомоги медпрацівників, машини швидкої допомоги та медичні установи».

Студенти з Університету сільського господарства та технологій імені Джомо Кеніати вважають, що програма Siren допоможе працювати як з фізичними, так і з психічними запитами. Додаток використовує спеціальну мережу професійних медичних працівників, таким чином лікар, що знаходиться поблизу, може швидко прибути до пацієнта і надати допомогу до приїзду бригади.

Студенти з Чехії представляють розумний килимок для мишки © Jakub Zeman

Розумний килимок для мишки, що запобігає травмам зап'ястя (категорія «Тіло і розум»)

Васил Костін та Томаш Трейдл з медичного факультету Карлового університету в Чехії розробляють розумний килимок для мишки під назвою Wrest , який може допомогти у запобіганні розвитку синдрому зап'ястного каналу. Wrest розпізнає силу тиску та положення зап'ястя. На підставі цих даних килимок повідомляє користувачам, що тиск дуже сильний і що необхідно зробити зарядку або перерватися на невеликий відпочинок.

«Синдром зап'ясткового каналу – друге за поширеністю професійне захворювання, – пояснюють члени команди. — Хоч би як старанно ви працювали, здоров'я має завжди стояти на першому місці».