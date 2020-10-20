Як ігрова індустрія змінюється заради людей з інвалідністю

Хоча сьогодні геймінг-індустрія шалено і стрімко розвивається, для багатьох геймерів з обмеженою рухливістю улюблене хобі досі виглядає як гонка з перешкодами.

Я --- геймер з обмеженою рухливістю і консультант з доступного середовища і спеціальних можливостей. Мій діагноз --- м'язова дистрофія Дюшенна, і я пересуваюся виключно в інвалідному візку. Ігри завжди були невід'ємною частиною мого життя.

Vivek Gohil is an accessibility consultant and journalist © Vivek Gohil

Я вперше взяв участь в проекті Red Bull Basement в 2019 році, виступивши на панельній дискусії, де люди з різними формами інвалідності обговорювали допоміжні технології і доступність ігор. Я був здивований прагненням поширювати інформацію про доступність ігор поряд з висвітленням кіберспорту.

Деякі геймери помилково вважають, що доступне середовище -- це «легкий рівень складності» і що розробники не зобов'язані враховувати потреби всіх гравців

У дитинстві ігри допомагали мені втекти від суворої реальності, особливо коли м'язи перестали мені підкорятися. Коли я грав на PS2/PS3, мені не потрібні були якісь спеціальні можливості. Єдине, що мені давалося важко, -- це швидко натискати на аналогові стіки контролера.

А тепер уяви, що тобі доводиться відмовитися від ігор, тому що вийшла нова форма контролера, яка абсолютно не підходить? Саме таке рішення мені довелося прийняти 5 років тому, коли на заміну контролера DualShock 3 (PS3) прийшов DualShock 4 для PS4. Його форма була зовсім іншою, я не міг дотягнутися до тачпада, він був занадто важким, тому я не міг тримати його тривалий час. Втома не дає зануритися в гру, ти програєш через прикру нездатності користуватися цим пристроєм.

Для багатьох геймерів з обмеженими можливостями навіть така дрібниця, як перехід на новий контролер, робить геймінг недоступним. І зараз над вирішенням цієї проблеми працюють як виробники ігор та техніки, так і самі геймери, а також благодійні організації.

The Xbox Adaptive Controller has been a game-changer (no pun intended) © Microsoft

Мій ігровий комплект не такий, як у звичайного гравця, -- він спрямований на оптимальне використання моїх обмежених фізичних можливостей. Єдині м'язи, якими я все ще можу керувати, -- це м'язи кистей рук, тому пошук відповідного рішення для мене потребував часу і зусиль. На щастя, благодійна організація Special Effect допомогла сформувати ідеальний комплект.

Мій адаптований контролер PS4 має кнопки, які легше натискаються, і аналогові стіки з високою чутливістю. Він спирається на спеціальну підставку, надруковану на 3D-принтері. Ці модифікації дозволяють мені грати довше, незважаючи на обмежений запас енергії і втому. Адаптер Titan One допомагає підключити контролер до будь-якої консолі, а також перепризначувати кнопки.

А що роблять мастодонти геймінга?

Адаптивний контролер Xbox Adaptive Controller зробив революцію в доступності контролерів цього покоління. Платформа Xbox була розроблена для того, щоб допомогти геймерам з обмеженою рухливістю створити свій власний ігровий процес. Адаптивний контролер має 19 портів, відповідних кожній кнопці на контролері, і два порти для підключення будь-якого стіка. Ви можете використовувати геймпад Xbox One X з декількома перемикачами або повністю змінити методи введення за допомогою декількох джойстиків.

Однак контролер Xbox Adaptive Controller не вирішує проблеми доступності у повному обсязі. Для повноцінного виходу з ситуації розробники ігор теж повинні залучатися до процесу і пропонувати рішення для забезпечення доступності зі свого боку.

The Last of Us Part II gave players a robust suite of accessibility tools © Sony

Наприклад, розробник Naughty Dog зробив революцію в області спеціальних можливостей, випустивши свій шедевр The Last Of Us 2. В інших іграх, таких як Gears 5, Avengers, Shadow of the Tomb Raider, God of War, раніше додали повне перепризначення кнопок, зміну швидких натискань на утримання або перемикачі для прицілювання, щоб можна було не утримувати приціл під час стрілянини.

Однак The Last Of Us 2 підняла планку до раніше небачених висот, додавши ще більше налаштувань. Naughty Dog привернула до розробки консультантів з різними формами інвалідності. Мої улюблені варіанти налаштувань -- це можливість включати сповільнений рух під час прицілювання і налаштовувати такі аспекти ігрового процесу, як отримання урону, обмеження ресурсів або виявлення противника.

Деякі геймери помилково вважають, що доступна середовище --- це «легкий рівень складності» і що розробники не зобов'язані враховувати потреби всіх гравців. Однак існує чітке розходження між доступністю і складністю: доступність означає усунення непотрібних бар'єрів, що виникають між гравцем і передбачуваним задоволенням від гри, а складність --- поняття відносне, це баланс між особистими здібностями кожного гравця і перешкодами, які створює гра.

Особисто я люблю складні ігри: перемога над противниками, яких, здавалося б, перемогти неможливо, дає мені прилив адреналіну. У God of War альтернативні опції прискорення (натисканням на X або L3) і активації завершальних прийомів (натисканням на коло замість R3) усувають бар'єр для гравців з обмеженими фізичними можливостями, які не можуть використовувати аналогові стіки. Складність не знизилася в жодній мірі, але непотрібний бар'єр раптово зник.

Control від Remedy --- відмінний приклад гри, яка до недавнього оновлення AWE була недоступною для багатьох гравців з інвалідністю. Рівень складності не змінився, проте у гравців тепер є можливість налаштовувати отримання пошкоджень, а також відновлення енергії і боєприпасів, та автоматично наводити приціл на мішені. Ці опції дозволили мені нарешті познайомитися з всесвітом Control через рік після виходу гри.

Майбутнє ігрової індустрії -- в інклюзивності. Це одна зі сфер, які потребують нових та сміливих ідей.

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