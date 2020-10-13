Як податися на Red Bull Basement: кілька порад та покрокова інструкція
© Felpie Gabriel
Залишилось лише два тижні, щоб подати заявку на Red Bull Basement і змінити життя свого універу сьогодні, а світ — завтра.
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25 жовтня — останній день, коли студенти можуть подати заявку на глобальну програму Red Bull Basement. А отже ти маєш ще два тижні, щоб визначити проблему, яка псує життя в універі та за його межами, та запропонувати варіанти її вирішення. А ми готові порадити, як провести цей час з користю для проєкту.
Red Bull Basement — програма, що закликає студентів з усього світу створювати ідеї, які змінять життя їх універу, а згодом і усього світу, за допомогою технологій. Від нас — два гранти на 1000 € на розвиток проєкту, нові можливості та купа крутих призів (деталі — нижче).
За що змагаються учасники
Почнемо з найважливішого. Команда, яка запропонує найкращу ідею, представить її на глобальному воркшопі та братиме участь у триденному івенті з найкращими експертами та менторами з усього світу. Однак, окрім участі у глобальному воркшопі, на переможців чекає багато приємних моментів:
- Воркшоп для 50-ти найкращих команд України;
- 1000 € на створення прототипу, а також інтенсив у акселераторі Radar Tech у Unit.City та робоче місце у коворкінгу на 1 місяць;
- Кожен учасник отримає рюкзаки з переробленого океанського пластику, а кожна команда фіналістів — ноутбук MagicBook та смартфон HONOR 10x;
- 1000 € від Mastercard та Приватбанк для команди, яку виберуть експерти двох брендів;
- Унікальні речі від Pixel bags, Idea me, ORNER, Single print, Sammy icon, Lemon in space, створених спеціально для Red Bull Basement;
Як подати заявку, щоб її помітили
Як бачиш, є за що поборотися. Щоб взяти участь у проєкті, потрібно зняти коротку відео-заявку і заповнити анкету за посиланням. З цим допоможе наша інструкція.
- Визнач проблему.
Згадай, чого тобі не вистачає під час навчання в універі або що дратує щодня. Подумай, чи актуальна ця проблема для твоїх колег. Якщо так, час подумати про її вирішення. Але пам’ятай: для Red Bull Basement важливо, щоб рішення було пов’язано з залученням технологій. Готово? Тепер час зняти відео-заявку тривалістю 1 хвилину.
- Продумай сценарій.
Радимо завчасно спланувати, що ти будеш говорити на відео. Випиши найважливіші моменти, перевір, щоб усе було доступно і зрозуміло. Якщо маєш можливість, зачитай свій текст комусь зі сторони. Ти маєш лише хвилину, щоб розкрити усі деталі проєкту, це не так багато, тому постався до цього відповідально.
Ми радимо таку схему виступу:
- Представся — нам важливо знати твоє ім’я та назву вишу, де ти навчаєшся.
- Опиши проблему або зону росту. Та розкажи, чому це важливо саме для тебе.
- Запропонуй рішення і розкажи, які технології ти плануєш використовувати.
- Не ускладнюй продакшн.
Щоб записати заявку, вистачить смартфону та приятеля, що його триматиме. Або навіть менше: колегу можна замінити штативом або зйомкою на фронтальну камеру. Для нас важлива ідея та твоє бачення проєкту, а не складні спецефекти і монтаж. Заливай відео на YouTube та надсилай сюди.
Що далі
Останній день приймання заявок — 25 жовтня. А потім починається найцікавіше:
- Голосування пройде у два етапи. 26-29 жовтня студенти та громадськість матимуть триденне вікно для перегляду відео та голосування. У результаті найкращі заявки перейдуть до фази відбору, тому є сенс поширювати свою ідею та залучитися підтримкою друзів.
- Відбір. З 29 жовтня по 1 листопада колегія суддів вибере найкращу ідею, що представлятиме Україну. Вони оцінюватимуть доцільність ідеї, її вплив та креативність. Цього року фіналістів обиратимуть Наталя Байдала з Mastercard, Віце-президент Асоціації випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського Євгеній Бульда, громадський діяч Олександр Барабошка, Світлана Бовкун з Innovecs та Христина Кармазіна з ПриватБанку.
- З 1 листопада по 10 грудня пройде фаза розвитку ідеї. Команда фіналістів від кожної країни-учасниці отримає доступ до робочого простору, 1on1 сесій з міжнародними наставниками та зв'язок із глобальною мережею інноваторів.
- Глобальний воркшоп стартує 11 грудня і триватиме 3 дні. Буде багато цікавого: семінари, менторські сесії, Глобальний пітч проєктів та оголошення найкращої ідеї 2020 року.
- В останній день, 13 грудня, команди представлятимуть фінальні презентації світовим суддям. Одна ідея буде оголошена найкращою, а інші отримають відзнаки у відповідних категоріях. Усі учасники гарантовано повернуться додому з відточеними навичками, свіжими ідеями та мережею корисних знайомств.
Готовий? Тоді чекаємо твою заявку!