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Технології
Як переможець Red Bull Basement привертає увагу до агротехнологій
Сой Гамайон виграв тритижневу поїздку до Каліфорнії, де мав доступ до менторської підтримки та ресурсів. Цей досвід його змінив і, цілком можливо, це матиме вплив на майбутнє фермерства.
Коли Гамайон приїхав до Каліфорнії зі свого дому на Філіппінах, він був сповнений рішучості скористатися можливістю якнайповніше. І йому це вдалося. Досвід, що передбачав інтенсивне наставництво та налагодження професійних контактів, не лише вплинув на те, як юнак бачить розвиток своєї ідеї AgriConnect — платформи, яка використовує штучний інтелект для виявлення загроз урожаю, — а й змінив його уявлення про самого себе.
«Ця поїздка означала для мене те, що я насправді схильний до ризику! — каже студент-підприємець. — І я думаю, що це, ймовірно, змінило мене як особистість».
Подорож розпочалася з двох тижнів у Лос-Анджелесі, а завершилася тижнем у технологічному регіоні Кремнієвої долини. Перебуваючи в Лос-Анджелесі, Гамайон зустрівся з Гансом Яном, головою стартапів Microsoft, який був глобальним суддею Світового фіналу Red Bull Basement у Токіо. Ян навіть провів йому екскурсію в Академії Айовіна та Янга при Університеті Південної Каліфорнії, яка готує студентів до інновацій на перетині технологій, дизайну та бізнесу.
Гамайон розповідає: «Компанія Microsoft допомогла мені обміркувати системи, які я використовую в моєму стартапі, і ми з Гансом наздоганяли один одного. Я зміг розповісти йому про свій прогрес, і це була дуже щира взаємодія».
Ян прокоментував: «Найцікавіше під час мого перебування на Red Bull Basement у Токіо було спостерігати, як засновники перетворюють ідеї на реальний бізнес. Для Соя, який прийшов лише з концепцією, ця подорож стала досвідом, що супроводжуватиме його все життя».
Найцікавіше під час мого перебування на Red Bull Basement у Токіо було спостерігати, як засновники перетворюють ідеї на реальний бізнес
Протягом усього перебування в Лос-Анджелесі Гамайон мав доступ до ресурсів, необхідних для підготовки до найважливішого етапу своєї подорожі — триденного саміту Plug and Play у Кремнієвій долині. Там понад 4000 учасників із понад 20 галузей збираються, щоб поспілкуватися, послухати провідних експертів і відкрити для себе перспективні стартапи у галузі штучного інтелекту. Для Гамайона це був шанс заявити про себе: він отримав омріяний стенд і нагоду представити AgriConnect перед впливовою аудиторією.
«Протягом двох тижнів, що передували саміту, я майже щодня мав двогодинну сесію з різними менторами Plug and Play. Все було підібрано відповідно до того, де я зараз перебуваю — стартап на стадії розробки продукту — а також до галузі, в якій я працюю, а це агротехнології», — розповідає Гамайон.
Ментори підійшли до підтримки Гамайона з індивідуальним підходом — від удосконалення технології продукту до стратегії виходу на ринок і масштабування. Лише за вісім місяців після того, як він уперше задумав AgriConnect, і всього за шість місяців після перемоги в Red Bull Basement, цей досвід виявився для нього надзвичайно своєчасним.
«Це моє перше родео, мій перший стартап, — пояснює Гамайон. — У мене немає продукту, тому я поки що не можу відповісти на щось надто технічне, і у мене немає доходів, тому я не можу дати хороший фінансовий прогноз. Я тиснув на себе, щоб отримати всю цю статистику якомога швидше, але час, проведений у Лос-Анджелесі, навчив мене, що я маю змінити погляд на свій стартап. Ментори сказали мені: "Сою, ти ще не на тому етапі. Ця подорож має бути про те, як ти можеш кинути виклик обставинам і піти на розрахований ризик, щоб дізнатися більше"».
Попри новий підхід до мислення, Гамайон зізнається, що хвилювався перед виступом на саміті у Кремнієвій долині. Він каже: «Це так престижно. Я відчував: “Це те місце, де я маю бути. Але чи справді я належу йому?”».
Але ментори знову його підтримали, нагадавши, що він не лише переміг у Red Bull Basement серед 110 000 ідей, а й привернув увагу до агротехнологій — галузі, яка все ще нерідко лишається в тіні.
Це усвідомлення стало справжнім відкриттям для Гамайона, чия ідея спочатку була натхненна потребами фермерів, таких як його дядько. Він зазначає: «Це дало мені більше ясності, коли я зрозумів, що тепер це виходить за рамки моїх можливостей. За рамки мого дядька. Навіть за рамки Філіппін. Я представляю цілу індустрію. І я думаю, що в результаті це те, чого я навчився. Це шлях від сумнівів у собі до віри в те, що я маю бути тут».
Він продовжує: «Перед поїздкою до Каліфорнії моєю метою було поспілкуватися з якомога більшою кількістю інвесторів. Але я зрозумів, що насправді перебуваю там, щоб зміцнити свою ціннісну пропозицію. Під час саміту я завжди наголошував, що перебуваю на етапі pre-product і намагаюся знизити ризики у двох ключових напрямах: технічному аспекті стартапу та ринку. І люди з індустрії це прекрасно розуміли».
Джеймі Ліпман з Plug and Play Tech Center сказав: «Я дуже радий за Соя та AgriConnect. Я думаю, що у його компанії є великий потенціал, і ми знаємо, що він сприятиме вагомим змінам в аграрному напрямі».
Це шлях від сумнівів у собі до віри в те, що я маю бути тут
Наступним кроком для винахідливого засновника, окрім завершення останнього семестру в університеті, є розробка й тестування MVP (мінімально життєздатного продукту). Завдяки публікаціям та інтерв’ю про перемогу в Red Bull Basement він уже веде переговори з потенційними партнерами на Філіппінах, які зацікавлені у створенні MVP і готові надати сільськогосподарські угіддя для випробувань. Крім того, Plug and Play запропонували провести тестування в Каліфорнії.
У довгостроковій перспективі його мета — допомогти ще більшій кількості фермерів, розширивши пропозиції AgriConnect на різноманітні культури, а не лише на рис і кукурудзу, як це було в його початковій концепції.
Гамайон також має кілька порад для інноваторів, які можуть бути зацікавлені в участі в Red Bull Basement 2026:
«Коли я розмірковую над темою Red Bull Basement "Потрібна одна ідея, щоб мати вплив", мені здається, що "вплив" — це щось, що знаходить відгук, — розмірковує Гамайон. — Наприклад, коли я виступав на Світовому фіналі, судді та ментори з Microsoft і AMD сказали, що дійсно відчули мою пристрасть до потреб агротехнологій. Тож якщо у тебе є ідея для позитивних змін, але ти все ще сумніваєшся в ній і ніколи не розповідаєш про неї, нічого не вийде. Що тут втрачати? Якби я і далі сумнівався в AgriConnect, мене б тут не було».
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