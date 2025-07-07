Як переможець Red Bull Basement привертає увагу до агротехнологій

Коли Гамайон приїхав до Каліфорнії зі свого дому на Філіппінах, він був сповнений рішучості скористатися можливістю якнайповніше. І йому це вдалося. Досвід, що передбачав інтенсивне наставництво та налагодження професійних контактів, не лише вплинув на те, як юнак бачить розвиток своєї ідеї AgriConnect — платформи, яка використовує штучний інтелект для виявлення загроз урожаю, — а й змінив його уявлення про самого себе.

«Ця поїздка означала для мене те, що я насправді схильний до ризику! — каже студент-підприємець. — І я думаю, що це, ймовірно, змінило мене як особистість».

Подорож розпочалася з двох тижнів у Лос-Анджелесі, а завершилася тижнем у технологічному регіоні Кремнієвої долини. Перебуваючи в Лос-Анджелесі, Гамайон зустрівся з Гансом Яном, головою стартапів Microsoft, який був глобальним суддею Світового фіналу Red Bull Basement у Токіо. Ян навіть провів йому екскурсію в Академії Айовіна та Янга при Університеті Південної Каліфорнії, яка готує студентів до інновацій на перетині технологій, дизайну та бізнесу.

Ганс Ян, голова стартапів Microsoft © Jeremy Cannon

Гамайон розповідає: «Компанія Microsoft допомогла мені обміркувати системи, які я використовую в моєму стартапі, і ми з Гансом наздоганяли один одного. Я зміг розповісти йому про свій прогрес, і це була дуже щира взаємодія».

Ян прокоментував: «Найцікавіше під час мого перебування на Red Bull Basement у Токіо було спостерігати, як засновники перетворюють ідеї на реальний бізнес. Для Соя, який прийшов лише з концепцією, ця подорож стала досвідом, що супроводжуватиме його все життя».

Найцікавіше під час мого перебування на Red Bull Basement у Токіо було спостерігати, як засновники перетворюють ідеї на реальний бізнес Ганс Ян, голова стартапів Microsoft

Протягом усього перебування в Лос-Анджелесі Гамайон мав доступ до ресурсів, необхідних для підготовки до найважливішого етапу своєї подорожі — триденного саміту Plug and Play у Кремнієвій долині. Там понад 4000 учасників із понад 20 галузей збираються, щоб поспілкуватися, послухати провідних експертів і відкрити для себе перспективні стартапи у галузі штучного інтелекту. Для Гамайона це був шанс заявити про себе: він отримав омріяний стенд і нагоду представити AgriConnect перед впливовою аудиторією.

«Протягом двох тижнів, що передували саміту, я майже щодня мав двогодинну сесію з різними менторами Plug and Play. Все було підібрано відповідно до того, де я зараз перебуваю — стартап на стадії розробки продукту — а також до галузі, в якій я працюю, а це агротехнології», — розповідає Гамайон.

Ментори підійшли до підтримки Гамайона з індивідуальним підходом — від удосконалення технології продукту до стратегії виходу на ринок і масштабування. Лише за вісім місяців після того, як він уперше задумав AgriConnect, і всього за шість місяців після перемоги в Red Bull Basement, цей досвід виявився для нього надзвичайно своєчасним.

«Це моє перше родео, мій перший стартап, — пояснює Гамайон. — У мене немає продукту, тому я поки що не можу відповісти на щось надто технічне, і у мене немає доходів, тому я не можу дати хороший фінансовий прогноз. Я тиснув на себе, щоб отримати всю цю статистику якомога швидше, але час, проведений у Лос-Анджелесі, навчив мене, що я маю змінити погляд на свій стартап. Ментори сказали мені: "Сою, ти ще не на тому етапі. Ця подорож має бути про те, як ти можеш кинути виклик обставинам і піти на розрахований ризик, щоб дізнатися більше"».

Попри новий підхід до мислення, Гамайон зізнається, що хвилювався перед виступом на саміті у Кремнієвій долині. Він каже: «Це так престижно. Я відчував: “Це те місце, де я маю бути. Але чи справді я належу йому?”».

Але ментори знову його підтримали, нагадавши, що він не лише переміг у Red Bull Basement серед 110 000 ідей, а й привернув увагу до агротехнологій — галузі, яка все ще нерідко лишається в тіні.

Це усвідомлення стало справжнім відкриттям для Гамайона, чия ідея спочатку була натхненна потребами фермерів, таких як його дядько. Він зазначає: «Це дало мені більше ясності, коли я зрозумів, що тепер це виходить за рамки моїх можливостей. За рамки мого дядька. Навіть за рамки Філіппін. Я представляю цілу індустрію. І я думаю, що в результаті це те, чого я навчився. Це шлях від сумнівів у собі до віри в те, що я маю бути тут».

Гамайон презентує AgriConnect на саміті Plug and Play у Кремнієвій долині © Courtesy of Plug and Play

Він продовжує: «Перед поїздкою до Каліфорнії моєю метою було поспілкуватися з якомога більшою кількістю інвесторів. Але я зрозумів, що насправді перебуваю там, щоб зміцнити свою ціннісну пропозицію. Під час саміту я завжди наголошував, що перебуваю на етапі pre-product і намагаюся знизити ризики у двох ключових напрямах: технічному аспекті стартапу та ринку. І люди з індустрії це прекрасно розуміли».

Джеймі Ліпман з Plug and Play Tech Center сказав: «Я дуже радий за Соя та AgriConnect. Я думаю, що у його компанії є великий потенціал, і ми знаємо, що він сприятиме вагомим змінам в аграрному напрямі».

Це шлях від сумнівів у собі до віри в те, що я маю бути тут Сой Гамайон

Наступним кроком для винахідливого засновника, окрім завершення останнього семестру в університеті, є розробка й тестування MVP (мінімально життєздатного продукту). Завдяки публікаціям та інтерв’ю про перемогу в Red Bull Basement він уже веде переговори з потенційними партнерами на Філіппінах, які зацікавлені у створенні MVP і готові надати сільськогосподарські угіддя для випробувань. Крім того, Plug and Play запропонували провести тестування в Каліфорнії.

У довгостроковій перспективі його мета — допомогти ще більшій кількості фермерів, розширивши пропозиції AgriConnect на різноманітні культури, а не лише на рис і кукурудзу, як це було в його початковій концепції.

Гамайон також має кілька порад для інноваторів, які можуть бути зацікавлені в участі в Red Bull Basement 2026:

«Коли я розмірковую над темою Red Bull Basement "Потрібна одна ідея, щоб мати вплив", мені здається, що "вплив" — це щось, що знаходить відгук, — розмірковує Гамайон. — Наприклад, коли я виступав на Світовому фіналі, судді та ментори з Microsoft і AMD сказали, що дійсно відчули мою пристрасть до потреб агротехнологій. Тож якщо у тебе є ідея для позитивних змін, але ти все ще сумніваєшся в ній і ніколи не розповідаєш про неї, нічого не вийде. Що тут втрачати? Якби я і далі сумнівався в AgriConnect, мене б тут не було».

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