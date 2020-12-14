13 грудня закінчився Глобальний фінал конкурсу Red Bull Basement 2020 . Цього року через пандемію він вперше проходив онлайн. Ще одна особливість — студенти з різних куточків світу відправили на конкурс рекордну кількість заявок — 3800. Українські студенти також побили рекорд, надіславши 437 з них.

Які проблеми непокоїли студентів цього року?

Головна мета Red Bull Basement — сприяти позитивним змінам в університетах, а потім і за їх межами. Тому не дивно, що більшість студентських ідей, які надіслали на конкурс, були присвяченні питаннями розвитку світу: понад 1250 стосувались освіти, майже 1000 включали різні аспекти інклюзивності, інші підіймали теми від розумних міст до енергетики. Студенти лондонського університету Brunel University London's Product Design Джоанна Пауер та Парамвір Бхачу зосередились на проблемі нестачі питної води у світі.

«Великобританія залишиться без води вже через 25 років, і це страшно», — каже Парамвір Бхачу. Щоб допомогти вирішити проблему, команда створила Lava Aqua X — пральну машину, що збирає воду на підлозі майже будь-якого душу, фільтрує її та повторно використовує для прання одягу. Aqua X не лише економить час, гроші та ресурси. За підрахунками команди-переможців, якщо кожен студент Великобританії буде користуватись таким пристроєм, можна буде заощадити достатню кількість питної води для всього населення Швеції.

«Це добре для студентів, добре для навколишнього середовища» Парамвір Бхачу На розробку прототипу команда мала п’ять тижнів. «Однією із перших речей, яку ми отримали для розробки, був 3D-принтер, що працював без зупину для створення нашої моделі», — говорить Джоанна. Парамвір додає: «Також ми отримали допомогу із захистом інтелектуальної власності, правами на дизайн та товарний знак. Якщо ми змогли зробити це все приблизно за місяць, хто знає, що ми можемо зробити за рік?­»

Як проходив Глобальний фінал Red Bull Basement 2020?

Цього року, незважаючи на пандемію, 38 команд, що були визнані найкращими на локальних етапах конкурсу, змогли зустрітись на Глобальному фіналі. Однак, зустріч проходила віртуально. На спеціальній онлайн-платформі учасники могли навчатися, знайомитися та спілкуватися з візіонерами з усього світу.

Українська команда готується до фіналу © Roman Rudakov/Red Bull Content Pool 01 / 03

«Шкода, що ми не змогли на 100% відчути атмосферу фіналу через те, що все проходило онлайн цього року. Але організатори доклали дуже багато зусиль: було цікаво слухати та спостерігати за ведучими, красиве оформлення і фантастична ідея з голограмами», — ділиться враженнями фіналістка від України Світлана Місько.

Вона з колегою із Запорізького Національного Університету Михайлом Завгороднім презентували ідею ZNU APP . До виступу команда із України встигла підготувати прототип додатку, пройти інтенсив у RadarTech та навіть розробити лінійку власного мерчу.

«Головне, що я винесла з події: потрібно глобальніше дивитись на світ, розвиватись у питаннях технологій або екології». Світлана Місько

«Саме цим темам були присвячені ідеї фіналістів цього року. Я планую глибше зануритись у цей напрям у майбутньому», — додала Світлана.

Детальні результати українського відбору у різних номінаціях можна дізнатися за посиланням .

Учасники отримали поради зі створення подкастів від ведучої Women in Tech Еспри Девор, почули доповідь засновниці Girlboss Софії Аморусо та відвідали менторські сесії з лідерства, побудови впевненості тощо.

«Можливість побачити усіх цих рішучих, дивовижних людей з чудовими ідеями, кожен з яких хоче змінити світ, дає велику надію на майбутнє покоління», — коментує переможниця Джоанна Пауер.

Команда Lava Aqua X мала п'ять тижнів, щоб оживити свій продукт © Mark Roe/Red Bull Content Pool 01 / 03

Кульмінацією події стали виступи десяти найкращих команд, що зібрались на сцені у вигляді голограмних зображень. Вони презентували ідеї Матіасу Хаасу, засновнику та CEO SuperSocial, Манджулі Лі, засновниці та CEO World Wide Generation та Рут Роуен, CMO у NTT.