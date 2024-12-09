Menno та India стали чемпіонами Red Bull BC One 2024 у Ріо-де-Жанейро

Арена Farmasi в Ріо-де-Жанейро була наповнена енергією 7 грудня, коли найкращі брейкери світу вийшли на сцену Red Bull BC One 2024 World Final . Під запальні бразильські ритми відбулися неперевершені батли, які визначили двох нових чемпіонів.

Під рев глядачів, 16 бі-боїв та 16 бі-ґьорлз продемонстрували свою пристрасть, креативність та майстерність, змагаючись у напружених раундах за титул абсолютного переможця. Перемогу здобули Menno та India .

Захопливий фінал Red Bull BC One © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01 Ритм Ріо став серцебиттям брейкінгу

З моменту, коли згасло світло, Світовий фінал Red Bull BC One 2024 у Ріо-де-Жанейро спалахнув емоціями. Ведучі Amjad та Magá Moura заряджали глядачів гумором, драйвом та щирою любов’ю до хіп-хоп культури, створюючи незабутню атмосферу на сцені. За пультом DJ Nobunaga грав неймовірний мікс треків, які ідеально доповнювали динамічні виступи брейкерів і підтримували запал вболівальників протягом усього вечора.

Судді — Jeromeskee, Narumi, Amir, Roxy та Lil G — уважно аналізували кожен рух, виконуючи найскладніше завдання: визначити переможців.

Amir, Narumi, Jeromeskee, Roxy та Lil G були суддями © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Енергія на майданчику вирувала завдяки Red Bull BC One Camp Rio, який проходив напередодні фіналу. Протягом трьох днів цей захід був центром брейкінг-спільноти, поєднавши разючі батли, воркшопи та жвавий обмін ідеями. Коли сцена Світового фіналу була готова, натовп зарядився емоціями та затамував подих, очікуючи грандіозних змагань.

02 Основні моменти батлів

Батли на Світовому фіналі Red Bull BC One 2024 стали справжнім майстер-класом стилю й креативу. Кожен танцюрист представив свій унікальний підхід в Ріо-де-Жанейро. Уже з перших раундів глядачі були у захваті: перший бі-бой батл між Hiro10 і Samuka задав тон вечору яскравих виступів. Фани активно підтримували своїх фаворитів — бразильців Toquinha, Mini Japa, Leony та Samuka. Водночас глядачі тепло зустріли й таланти з інших країн: японку Yasmin, яка після напруженого поєдинку граціозно вклонилася публіці, та Alvin, що вразив усіх неймовірною акробатикою.

Глядачі невпинно скандували ім’я Samuka під час усіх його батлів © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Toquinha увійшла в історію як перша бразильська бі-ґьорл, яка дійшла до півфіналу. Навіть між раундами атмосфера залишалася дуже насиченою: матері з дітьми радісно танцювали в залі, підкреслюючи святковий дух заходу. Кульмінацією став поєдинок Red Bull BC One All Star між Menno та Victor — двома багаторазовими чемпіонами світу. Цього разу перемогу в битві титанів здобув Menno, встановивши новий рекорд.

Toquinha — перша бразильська бі-ґьорл, яка пройшла до півфіналу © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

03 Вдвічі більше слави: нові висоти India та Menno

Світовий фінал Red Bull BC One 2024 року увінчав двох чемпіонів. Бі-ґьорл India та бі-бой Menno обидва родом з Нідерландів і представляють команду Hustle Kidz. Це перший випадок в історії Red Bull BC One, коли обидва переможці походять з однієї країни, не кажучи вже про одну команду.

Бі-ґьорл India тріумфує на Світовому фіналі Red Bull BC One у Ріо © Little Shao/Red Bull Content Pool

Бі-ґьорл India здобула другий титул Red Bull BC One, вигравши реванш фіналу 2021 року проти Logistx у півфіналі та перемігши Nicka завдяки бездоганному поєднанню сили, точності та творчості. Здобувши перемогу, India сказала: «Я дуже рада виграти свій другий титул Red Bull BC One тут, у Ріо. Це так багато значить для мене, особливо тому, що я виграла в тому ж році, що і мій наставник та напарник по команді».

Тим часом Menno ще глибше вписав своє ім'я в історію Red Bull BC One, завоювавши пояс вчетверте — цього раніше не вдавалося досягти жодному учаснику. Він заявив: «Я відчуваю себе приголомшливо, я надзвичайно щасливий і все ще в шоці. Цей титул багато значить для мене, оскільки це мій четвертий пояс, а чотири пояси ще ні в кого не було. Бути першим, хто досягнув цієї вершини — це неймовірно».

Чемпіони не тільки принесли гордість своїй команді та країні, але й продемонстрували глобальну еволюцію брейкінгу, вигравши на сцені Ріо. Їхні перемоги є свідченням непохитної відданості справі та невпинного прагнення до досконалості.

Menno виграв четвертий пояс Red Bull BC One © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 Red Bull BC One пише майбутнє брейкінгу

Вечір став справжнім святом брейкінгу та його світлого майбутнього. Від різноманітних батлів до нагородження нових чемпіонів — цей захід продемонстрував талант сучасних брейкерів і довів, що хіп-хоп культура залишається поза часом.

Цей рік мав особливе значення, адже брейкінг продовжує здобувати визнання по всьому світу. Брейкери в Ріо довели, що це більше, ніж спорт. Це стиль життя, рух і міжнародна мова, яка об’єднує покоління.

Деякі історії закінчуються після однієї глави, але Red Bull BC One залишається, продовжуючи вдосконалювати цю сцену. Сьогоднішні чемпіони зійшли зі сцени, але їхній вплив на цьому не спиняється.

Поглянь на магію Світового фіналу Red Bull BC One 2024 у відео нижче:

Світовий фінал Red Bull BC One у Бразилії Найкращі бі-бої та бі-ґьорлз світу зійдуться в батлі в самому серці одного з найяскравіших міст світу.

Red Bull BC One 2025 вирушає до Японії

Коли завершується незабутня ніч у Ріо-де-Жанейро, сцена готується до нової глави. Світовий фінал Red Bull BC One 2025 запалить Японію, перенісши артистизм брейкінгу на вулиці Токіо.