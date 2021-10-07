Сподіваємось, ти (як і ми) уже рахуєш дні до старту найгучнішої брейкінг-події цієї осені. 9 жовтня Red Bull BC One Cypher Ukraine збирає у Pochayna Event Hall найкращих бі-боїв та бі-гьорлз країни. Вони боротимуться за вихід у світовий фінал Red Bull BC One, який цього року відбудеться у Польщі.

В українському Red Bull BC One Cypher візьмуть участь 16 бі-боїв та 8 бі-гьорлз. А оцінюватимуть їх виступи легендарні судді з Red Bull All-Stars: Junior, Roxrite, Neguin. Про суддів ми уже докладно розповідали тобі у попередньому матеріалі . А зараз час познайомитися з відчайдухами, що хочуть заявити про себе на конкурсі.

Зверни увагу: це не остаточний перелік учасників. Найбільшою інтригою стануть імена семи героїв, що доєднаються до фіналістів безпосередньо у день івенту. За лічені години до кульмінації ми дізнаємось імена трьох бі-боїв та чотирьох бі-гьолз, що боротимуться за перемогу у Red Bull BC One Cypher Ukraine. Ще двох Junior обрав через онлайн-відбір, який ми проводили за підтримки Visa.

Хтось із фіналістів зможе заявити про себе на Last Chance Cypher (4 листопада) та на Світовому Фіналі (6 листопада) у Гданську в Польщі. А тепер час дізнатись про учасників трохи більше та нарешті визначитись, за кого ти будеш вболівати в суботу ввечері.

Хлопці

Red Bull BC One — це завжди видовищне шоу © [unknown]

Tabrin (Дніпро)

Tabrin приєднався до конкурсу після перемоги у чемпіонаті Breakidz 2021, що проходив цієї осені у Харкові. За умовами участі, перемога на конкурсі гарантувала бі-бою місце серед 16 суперників на Red Bull BC One Cypher Ukraine. Tabrin представник команди East Side B-boys. А його стиль цінують за динамічність.

LadFlo (Київ)

LadFlo також переміг в одному із відбіркових івентів, що передували Red Bull BC One Cypher Ukraine. Він посів перше місце на київському фестивалі Battle School, що пройшов 12 вересня. Від виступу LadFlo ми чекаємо цікавих переходів між концептами та фірмового флоу.

Stimul (Рівне)

Ще один представник молодого покоління, Stimul участник одразу двох команд: Incredible Gunz та Why Not. У його стилістиці переважає динамічність, виразний флоу, легкість виконання та почуття ритму. Stimul — сильний суперник на Red Bull BC One Cypher Ukraine, адже цього року хлопець посів друге місце у молодіжній збірній України по брейкінгу.

Pluto – Red Bull BC One Ukraine Cypher © Dmytro Vakulka/Red Bull Content Pool

PlayRock (Львів)

Як і попередній учасник, PlayRock є учасником команди Incredible Gunz, також його виступи можна побачити у складі NaVi. Львівський бі-бой — один із наймолодших хлопців на Red Bull BC One Cypher Ukraine і також входить до молодіжної збірної України з брейкінгу.

Lussy Sky (Львів)

Стиль Lussy Sky цінується за харизматичність та музикальність, яку він поєднує з футворком, транзишенами та різноманітними фризами. Львів'янин Lussy Sky досвідчений виконавець, що неоднократно перемагав на міжнародних батлах, не давно що від його виступу у Києві чекають чогось неймовірного.

Apache (Дніпро)

Сергій, що обрав ім'я Apache, завітає на Red Bull BC One Cypher Ukraine із Дніпра. Це ще один учасник збірної України з брейкінгу, а також представник команди South Bboys Front. Для його танцю характерна чіткість рухів, павермув та футворк.

Tip Top T (Київ)

Учасник брейкінг-команди NaVi та ще один член збірної України з брейкінгу. Для його стилю характерні чіткі відпрацьовані комбінації, в основі яких футворк-степи.

Kuzya (Львів)

Олег представляє місто Львів та українську брейкінг-команду NaVi. Для його стилю характерні спонтанні рухи, переходи та фішки на основі фристайлу та флоу. Учасник збірної України з брейкінгу 2021.

Den (Миколаїв)

Den представляє українські брейкінг-команди Ruffneck Attack та Fast Bodies, та каже, що його стиль сформувався на півдні Україні. Можливо тому йому властива висока деталізація рухів, ритмічність та динамічний флоу. І так, його ім’я ви також зустрінете у переліку учасників збірної України з брейкінгу.

Gimnast (Запоріжжя)

Учасник команди East Side B-boys, представник міста Запоріжжя. Для його стилю характерна силова складова брейкінгу, багато сігнатурних blow-ups та переходів, які змусять кожного учасника батла задуматися, чим відповідати.

Flying Buddha (Харків)

Представляє команди Top-9 та Street Culture. Його динамічний стиль на основі павермувс та blow-ups відомий далеко за межами України. Багаторазовий переможець міжнародних чемпіонатів, учасник збірної України з брейкінгу.

Kolobok (Бахмут)

Представник української брейкінг-команди East Side B-boys. Учасник збірної України з брейкінгу 2021 в рамках AUDSF. Унікальність його стилістики у креативних сігнатурних фішках, основаних на гнучкості, транзишенах та фризах.

Kapon

Переможець онлайн-відбору Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021, проведеного за підтримки Visa. Він представляє місто Хмельницький та команду New Era Bboys. В його стилі є усі необхідні елементи для видовищного батлу: динаміка, непередбачуванність та фрістайл.

_B-girl Kate © Little Shao

Дівчата

Olya (Хмельницький)

Цього року на Red Bull BC One Cypher Ukraine принаймні дві представниці міста Хмельницький. Перша — Olya — виступає у складі збірної України B-girls Pro 2021. Для її стилю характерні різні футворки, класичні форми та переходи.

Aluka (Хмельницький)

Aluka більш ніж заслуговує бути в команді учасників Red Bull BC One Cypher Ukraine, адже дівчина перевершила усі очікування та перемогла одразу у двох відбіркових івентах: Battle School та Breakidz 2021. Чудовий приклад, як важливо продовжувати тренуватися, викладатися на максимум та йти до своєї мети.

Kim (Київ)

Kim із Києва цінують за сильний характер, класичну форму та музикальність. Вона представляє одну з найвідоміших b-girl команд нашої країни — Rocking Chicks. І також виступає за збірку B-girls Pro з брейкінгу 2021 року.

Mashka

Переможниця онлайн-відбору Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021, який ми проводили за підтримки Visa.

Mashka представляє місто Київ. Вітаємо з перемогою в онлайн-відборі та з приєднанням до ТОП-8 бі-гьорлз, які будуть битися за перше місце у фіналі вже 9 жовтня у її рідному місті.