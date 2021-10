збирає у Pochayna Event Hall найкращих бі-боїв та бі-гьорлз країни. Вони боротимуться за вихід у світовий фінал Red Bull BC One, який цього року відбудеться у Польщі.

В українському Red Bull BC One Cypher візьмуть участь 16 бі-боїв та 8 бі-гьорлз. А оцінюватимуть їх виступи легендарні судді з Red Bull All-Stars: Junior, Roxrite, Neguin. Про суддів ми уже докладно розповідали тобі у

Зверни увагу: це не остаточний перелік учасників. Найбільшою інтригою стануть імена семи героїв, що доєднаються до фіналістів безпосередньо у день івенту. За лічені години до кульмінації ми дізнаємось імена трьох бі-боїв та чотирьох бі-гьолз, що боротимуться за перемогу у Red Bull BC One Cypher Ukraine. Ще двох Junior обрав через онлайн-відбір, який ми проводили за підтримки Visa.

Хтось із фіналістів зможе заявити про себе на Last Chance Cypher (4 листопада) та на Світовому Фіналі (6 листопада) у Гданську в Польщі. А тепер час дізнатись про учасників трохи більше та нарешті визначитись, за кого ти будеш вболівати в суботу ввечері.

Red Bull BC One — це завжди видовищне шоу

Tabrin приєднався до конкурсу після перемоги у чемпіонаті Breakidz 2021, що проходив цієї осені у Харкові. За умовами участі, перемога на конкурсі гарантувала бі-бою місце серед 16 суперників на Red Bull BC One Cypher Ukraine. Tabrin представник команди East Side B-boys. А його стиль цінують за динамічність.

LadFlo також переміг в одному із відбіркових івентів, що передували Red Bull BC One Cypher Ukraine. Він посів перше місце на київському фестивалі Battle School, що пройшов 12 вересня. Від виступу LadFlo ми чекаємо цікавих переходів між концептами та фірмового флоу.

