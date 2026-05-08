Red Bull BC One Cypher Ukraine: чого чекати від головного брейкінг-батлу
Уже 9 травня топові бі-бої та бі-ґьорлз країни зійдуться у батлах за право представити Україну на Світовому фіналі в Торонто. Розповідаємо все, що потрібно знати про подію.
Україна чекала на це п’ять років — найбільший 1х1 брейкінг-батл світу Red Bull BC One знову у Києві. Уже цієї суботи, 9 травня, на території ВДНГ відбудуться змагання найкращих українських бі-боїв та бі-ґьорлз — Red Bull BC One Cypher Ukraine.
На глядачів чекають запеклі батли 1 на 1, топовий лайнап діджеїв, МС, танцівників і суддів та неповторна атмосфера вуличної культури. Розповідаємо головне про подію — від формату до того, як потрапити на майданчик і стати частиною цієї історії.
01
Як потрапити?
Red Bull BC One Cypher Ukraine відбудеться 9 травня 2026 року на території столичного ВДНГ, павільйон №1. Для глядачів вхід безкоштовний і без попередньої реєстрації.
Вхід до зали відкривається о 15:30. Врахуй, що подія проходитиме в приміщенні, тож краще прийти вчасно, аби гарантовано зайняти найкращі місця.
02
Як дивитися онлайн?
Для всіх, хто не зможе прийти на подію, але хоче насолодитися батлами Red Bull BC One Cypher Ukraine, буде доступна онлайн-трансляція. Стрім можна буде переглянути на YouTube-сторінці Street Culture.
03
Хто буде батлити?
Сьогодні ми уже знаємо список із 15 імен, кого ми точно побачимо на сцені Red Bull BC One Cypher Ukraine. Це топові хлопці та дівчата, які беруть участь за системою wildcard. Ось ті, кого ти точно побачиш під час вирішальних батлів у Києві:
- бі-ґьорл Sonya — @sonya_sabretooth
- бі-ґьорл Riva — @rivasabretooth
- бі-ґьорл Yelow — @yelow_broflava
- бі-бой Gimnast — @flygim
- бі-бой Raptor — @raptor_ruffneck
- бі-бой Stimul — @stimul_ruffneck
- бі-бой Play Rock — @playrock_nazar
- бі-бой Ken Guru — @hurrikenguru
- бі-бой Mechanic — @victor_bboymechanic
- бі-бой Bess — @bboy_bess_kcbrtz
- бі-бой Lion Roots — @thelionroots
- бі-бой Minik — @bboyminik
- бі-бой Greg — @bboygreg_sklbs
- бі-бой Muha — @bboymuha_
- бі-бой NP — @npieceofloo.sb
04
Pre-Selection батли
Остаточний список бі-боїв та бі-ґьорлз визначать Pre-Selection батли в день події, які стартують о 10:00. Правила участі прості, однак через велику кількість учасників формат відбору трохи відрізняється для бі-боїв та бі-ґьорлз.
Якщо ти бі-ґьорл. Щоб потрапити до фіналу, кожна зареєстрована учасниця виконає один індивідуальний раунд. За його результатами судді сформують загальний рейтинг — п’ятірка найкращих потрапить до фінального етапу та позмагається за титул найсильнішої бі-ґьорл українського відбору.
Якщо ти бі-бой. У категорії бі-боїв кожен учасник також виконує один індивідуальний раунд, який оцінюють судді. Після цього формується чотири групи з 16 танцівників, переможці яких пройдуть до фінального етапу Red Bull BC One Cypher Ukraine.
Детальніше ознайомитися з правилами можна на сторінці івенту. Реєстрація на Pre-Selection все ще відкрита — подавай заявку, щоб уже цієї суботи показати силу власного стилю.
05
Увесь лайнап Red Bull BC One Cypher Ukraine
За музику цього року відповідають діджеї — DJ Bullet та DJ Johnny Blaze.
Атмосферу вечора забезпечуватимуть MC Drone та MC Ben.
Хто ж визначатиме переможця Red Bull BC One Cypher Ukraine? Суддями турніру стануть справжні легенди локальної брейкінг-сцени: бі-ґьорл Killa Kim, бі-бої Flying Buddha та Tip Top T.
06
Що далі?
Наступна зупинка після Національного фіналу — велика сцена Red Bull BC One World Final у Торонто, Канада.
Переможці отримають шанс зійтися з найкращими танцівниками світу, та показати український стиль на міжнародній брейкінг-арені.
Можливо, саме ти представлятимеш Україну у Торонто. Реєструйся, приходь на батли і покажи Україні силу власного стилю на сцені Red Bull BC One Cypher Ukraine.