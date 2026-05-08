Україна чекала на це п’ять років — найбільший 1х1 брейкінг-батл світу Red Bull BC One знову у Києві. Уже цієї суботи, 9 травня, на території ВДНГ відбудуться змагання найкращих українських бі-боїв та бі-ґьорлз — Red Bull BC One Cypher Ukraine .

На глядачів чекають запеклі батли 1 на 1, топовий лайнап діджеїв, МС, танцівників і суддів та неповторна атмосфера вуличної культури. Розповідаємо головне про подію — від формату до того, як потрапити на майданчик і стати частиною цієї історії.

01 Як потрапити?

Бі-ґьорл Killa Kim під час Red Bull BC One Cypher Ukraine © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

Red Bull BC One Cypher Ukraine відбудеться 9 травня 2026 року на території столичного ВДНГ, павільйон №1. Для глядачів вхід безкоштовний і без попередньої реєстрації.

Вхід до зали відкривається о 15:30. Врахуй, що подія проходитиме в приміщенні, тож краще прийти вчасно, аби гарантовано зайняти найкращі місця.

02 Як дивитися онлайн?

Для всіх, хто не зможе прийти на подію, але хоче насолодитися батлами Red Bull BC One Cypher Ukraine, буде доступна онлайн-трансляція. Стрім можна буде переглянути на YouTube-сторінці Street Culture .

03 Хто буде батлити?

Бі-бой Kapon виконує рухи на Red Bull BC One Cypher Ukraine © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

Сьогодні ми уже знаємо список із 15 імен, кого ми точно побачимо на сцені Red Bull BC One Cypher Ukraine. Це топові хлопці та дівчата, які беруть участь за системою wildcard. Ось ті, кого ти точно побачиш під час вирішальних батлів у Києві:

бі-ґьорл Sonya — @sonya_sabretooth

бі-ґьорл Riva — @rivasabretooth

бі-ґьорл Yelow — @yelow_broflava

бі-бой Gimnast — @flygim

бі-бой Raptor — @raptor_ruffneck

бі-бой Stimul — @stimul_ruffneck

бі-бой Play Rock — @playrock_nazar

бі-бой Ken Guru — @hurrikenguru

бі-бой Mechanic — @victor_bboymechanic

бі-бой Bess — @bboy_bess_kcbrtz

бі-бой Lion Roots — @thelionroots

бі-бой Minik — @bboyminik

бі-бой Greg — @bboygreg_sklbs

бі-бой Muha — @bboymuha_

бі-бой NP — @npieceofloo.sb

04 Pre-Selection батли

Бі-бой Flying Buddha демонструє навички © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

Остаточний список бі-боїв та бі-ґьорлз визначать Pre-Selection батли в день події, які стартують о 10:00. Правила участі прості, однак через велику кількість учасників формат відбору трохи відрізняється для бі-боїв та бі-ґьорлз.

Якщо ти бі-ґьорл. Щоб потрапити до фіналу, кожна зареєстрована учасниця виконає один індивідуальний раунд. За його результатами судді сформують загальний рейтинг — п’ятірка найкращих потрапить до фінального етапу та позмагається за титул найсильнішої бі-ґьорл українського відбору.

Якщо ти бі-бой. У категорії бі-боїв кожен учасник також виконує один індивідуальний раунд, який оцінюють судді. Після цього формується чотири групи з 16 танцівників, переможці яких пройдуть до фінального етапу Red Bull BC One Cypher Ukraine.

Детальніше ознайомитися з правилами можна на сторінці івенту . Реєстрація на Pre-Selection все ще відкрита — подавай заявку, щоб уже цієї суботи показати силу власного стилю.

05 Увесь лайнап Red Bull BC One Cypher Ukraine

За музику цього року відповідають діджеї — DJ Bullet та DJ Johnny Blaze.

Атмосферу вечора забезпечуватимуть MC Drone та MC Ben.

Бі-ґьорл Killa Kim © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Бі-бой Tip Top T © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Бі-бой Flying Buddha © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

Хто ж визначатиме переможця Red Bull BC One Cypher Ukraine? Суддями турніру стануть справжні легенди локальної брейкінг-сцени: бі-ґьорл Killa Kim, бі-бої Flying Buddha та Tip Top T.

06 Що далі?

Наступна зупинка після Національного фіналу — велика сцена Red Bull BC One World Final у Торонто, Канада.

Переможці отримають шанс зійтися з найкращими танцівниками світу, та показати український стиль на міжнародній брейкінг-арені.

Можливо, саме ти представлятимеш Україну у Торонто. Реєструйся , приходь на батли і покажи Україні силу власного стилю на сцені Red Bull BC One Cypher Ukraine.

