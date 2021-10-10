Під супровід МС Vladee, Flipper, Ben, Mechanic і музичні вайби ді-джеїв Nail та Igorskee українські бі-бої та бі-ґьорлз показували свої найкращі вміння та рухи, аби стати найсильнішими та вже у листопаді продовжити шлях до перемоги на світовому фіналі Red Bull BC One у Ґданську, Польща.

Пропустив фінал? Дивися запис трансляції:

В українському Сайфері взяли участь 16 бі-боїв та 8 бі-ґьорлз. Частина танцівників-учасників були залучені завдяки прямому запрошенню від організаторів, кілька місць дісталися переможцям фестивалів Battle School та Breakidz, які відбулися у вересні. Ще двоє учасників — бі-бой та бі-ґьорл — пройшли завдяки додатковому онлайн-відбору, який було проведено за тиждень до головного змагання за підтримки партнера заходу Visa. І головне: потрапити в топ-16 та топ-8 могли усі охочі, взявши участь у Pre-Cypher Selection — відборі, який відбувся у день події перед головним змаганням.

Таким чином у Red Bull BC One Cypher Ukraine взяли участь:

бі-бої Den, Gimnast, Intact, Flying Buddha, Tip Top T, Play Kuzya, Apache, Rock, Stimul, Ladflo, Kapon, Tabrin, Chiller, Fishka, Bess та Optimus

бі-ґьорлз Kim, Aluka, Olya, PingVita, BIS, Mashka, Valerok та Madam Lofty.

Судили та обирали найкращих світові зірки брейкінгу Junior (Франція), RoxRite (США) та Neguin (Бразилія), які також провели цього дня майстер-класи для всіх охочих. До речі, про суддів ми окремо розповідали тут .

День розпочався з майстер-класів від зіркових бі-боїв © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Бі-бой Junior показує клас © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Підготовка до батлу © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Виступ Optimus на Red Bull BC One Cypher Ukraine © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool А ось і виступ переможця Kuzya © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Глядачі не приховують емоцій © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Бі-бой Play Rock © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Flying Buddha ось-ось злетить © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Виступ B-boy Junior © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool RoxRite доводить, що судді вміють не лише оцінювати інших © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Neguin у польоті © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Kuzya та його заслужений приз © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

У фіналі серед бі-боїв зустрілися два досвідчених танцівники — Kuzya та Intact, який цього разу вирішив не приймати запрошення організаторів, а спробувати свої сили на рівні з іншими охочими, починаючи з Pre-Cypher відбору. Фінал видався насиченим та емоційним і майже з чотирма раундами замість трьох. Та в запеклій боротьбі одностайні голоси суддів все-таки отримав Kuzya.

«Круто, я особливо не очікував. Завжди хочеться виграти, я був готовий, але віддався моменту, випадку: як піде, так піде». B-boy Kuzya

«Відчувалося, що складність була завжди — другий, третій раунд взагалі суперважко, може, тому що багато людей і якийсь тиск є, але я старався качати на 100 %, і виходило. Суперзадоволений, буду далі прокачувати у Польщі і, дай Бог, увірвусь у Світовий фінал і качну ще і його», — каже бі-бой Kuzya, переможець Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021.

Не менш цікавим був і фінал серед дівчат — бі-ґьорлз Kim і Mashka викладалися на повну, не раз викликаючи шум публіки. Але і тут судді теж були одностайні — перемогла бі-ґьорл Kim.

Бі-гьорл Mashka готується до виступу © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Бі-гьорл Madam Lofty © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Група підтримки © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Kim вразила всіх з самого початку © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Kim та її рухи © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Судді проголосували одностайно © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Переможці Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021 © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Коли хочеш бути ближче до епіцентру подій © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Kim вирушає на глобальний фінал © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

«Я хотіла цього і здобула цю перемогу. Хочу свою перемогу присвятити усім брейк-мамам і показати, що це більш, ніж можливо, — качати і цвісти краще, ніж було до цього. Всім брейк-мамам — хелоу, ми можемо сяяти та бути крутими, коли захочемо. Я танцюю 15 років, я у своїй країні мамка брейку», – ділиться своєю радістю переможниця бі-ґьорл Kim.

Я хочу свою перемогу присвятити усім брейк-мамам B-girl Kim

Переможці Red Bull BC One Cypher Ukraine у листопаді відправляться у Ґданськ, Польща, на Світовий фінал. Там вони спершу візьмуть участь у Last Chance Cypher 4 листопада, за підсумками якого зможуть вийти в основну частину Світового Фіналу 6 листопада.

Переможці Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021 © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool