Переможці Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
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Kuzya та Kim — найкращі бі-бой та бі-ґьорл України

9 жовтня у Києві відбувся український етап найпрестижнішого світового змагання з брейкінгу у форматі один на один Red Bull BC One Cypher Ukraine.
Автор Ліда Турковська
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Під супровід МС Vladee, Flipper, Ben, Mechanic і музичні вайби ді-джеїв Nail та Igorskee українські бі-бої та бі-ґьорлз показували свої найкращі вміння та рухи, аби стати найсильнішими та вже у листопаді продовжити шлях до перемоги на світовому фіналі Red Bull BC One у Ґданську, Польща.
Пропустив фінал? Дивися запис трансляції:
В українському Сайфері взяли участь 16 бі-боїв та 8 бі-ґьорлз. Частина танцівників-учасників були залучені завдяки прямому запрошенню від організаторів, кілька місць дісталися переможцям фестивалів Battle School та Breakidz, які відбулися у вересні. Ще двоє учасників — бі-бой та бі-ґьорл — пройшли завдяки додатковому онлайн-відбору, який було проведено за тиждень до головного змагання за підтримки партнера заходу Visa. І головне: потрапити в топ-16 та топ-8 могли усі охочі, взявши участь у Pre-Cypher Selection — відборі, який відбувся у день події перед головним змаганням.
Таким чином у Red Bull BC One Cypher Ukraine взяли участь:
  • бі-бої Den, Gimnast, Intact, Flying Buddha, Tip Top T, Play Kuzya, Apache, Rock, Stimul, Ladflo, Kapon, Tabrin, Chiller, Fishka, Bess та Optimus
  • бі-ґьорлз Kim, Aluka, Olya, PingVita, BIS, Mashka, Valerok та Madam Lofty.
Судили та обирали найкращих світові зірки брейкінгу Junior (Франція), RoxRite (США) та Neguin (Бразилія), які також провели цього дня майстер-класи для всіх охочих. До речі, про суддів ми окремо розповідали тут.
День розпочався з майстер-класів від зіркових бі-боїв
День розпочався з майстер-класів від зіркових бі-боїв
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Бі-бой Junior показує клас
Бі-бой Junior показує клас
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Підготовка до батлу
Підготовка до батлу
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Виступ Optimus на Red Bull BC One Cypher Ukraine
Виступ Optimus на Red Bull BC One Cypher Ukraine
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
А ось і виступ переможця Kuzya
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Глядачі не приховують емоцій
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Бі-бой Play Rock
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Flying Buddha ось-ось злетить
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Виступ B-boy Junior
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
RoxRite доводить, що судді вміють не лише оцінювати інших
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Neguin у польоті
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Kuzya та його заслужений приз
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
У фіналі серед бі-боїв зустрілися два досвідчених танцівники — Kuzya та Intact, який цього разу вирішив не приймати запрошення організаторів, а спробувати свої сили на рівні з іншими охочими, починаючи з Pre-Cypher відбору. Фінал видався насиченим та емоційним і майже з чотирма раундами замість трьох. Та в запеклій боротьбі одностайні голоси суддів все-таки отримав Kuzya.
«Круто, я особливо не очікував. Завжди хочеться виграти, я був готовий, але віддався моменту, випадку: як піде, так піде».
B-boy Kuzya
«Відчувалося, що складність була завжди — другий, третій раунд взагалі суперважко, може, тому що багато людей і якийсь тиск є, але я старався качати на 100 %, і виходило. Суперзадоволений, буду далі прокачувати у Польщі і, дай Бог, увірвусь у Світовий фінал і качну ще і його», — каже бі-бой Kuzya, переможець Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021.
Не менш цікавим був і фінал серед дівчат — бі-ґьорлз Kim і Mashka викладалися на повну, не раз викликаючи шум публіки. Але і тут судді теж були одностайні — перемогла бі-ґьорл Kim.
Бі-гьорл Mashka готується до виступу
Бі-гьорл Mashka готується до виступу
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Бі-гьорл Madam Lofty
Бі-гьорл Madam Lofty
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Група підтримки
Група підтримки
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Kim вразила всіх з самого початку
Kim вразила всіх з самого початку
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Kim та її рухи
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Судді проголосували одностайно
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Переможці Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Коли хочеш бути ближче до епіцентру подій
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Kim вирушає на глобальний фінал
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
«Я хотіла цього і здобула цю перемогу. Хочу свою перемогу присвятити усім брейк-мамам і показати, що це більш, ніж можливо, — качати і цвісти краще, ніж було до цього. Всім брейк-мамам — хелоу, ми можемо сяяти та бути крутими, коли захочемо. Я танцюю 15 років, я у своїй країні мамка брейку», – ділиться своєю радістю переможниця бі-ґьорл Kim.
Я хочу свою перемогу присвятити усім брейк-мамам
B-girl Kim
Переможці Red Bull BC One Cypher Ukraine у листопаді відправляться у Ґданськ, Польща, на Світовий фінал. Там вони спершу візьмуть участь у Last Chance Cypher 4 листопада, за підсумками якого зможуть вийти в основну частину Світового Фіналу 6 листопада.
Переможці Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021
Переможці Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021
© Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool
Частина історії

Red Bull BC One: світовий брейкінг-чемпіонат

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