Готуємося до Red Bull BC One: чого очікувати від першого батлу?

Перший у житті батл — завжди незабутній момент. Для когось це вихід на велику сцену проти суперника, якого раніше бачив лише у мережі. Для інших — принципове протистояння на вулиці, коли біт лунає зі старенької колонки, а бажання показати стиль перемагає хвилювання.

Як би це не відбувалося, такий момент завжди залишається важливим і запам’ятовується на все життя. Втім, перший батл рідко проходить саме так, як уявлялося заздалегідь, адже завжди щось може піти не за планом.

Атмосфера Red Bull BC One Cypher Ukraine 2021 © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

Особливо якщо цей батл — Red Bull BC One Cypher Ukraine , який пройде в Києві вже 9 травня. Це найбільший український брейкінг-батл один на один. Бі-бой і бі-ґьорл, які переможуть у Києві, восени поїдуть у Торонто на Last Chance Cypher, який визначить, хто візьме участь у Світовому Фіналі Red Bull BC One. Реєстрація на Pre-Selection ще відкрита. Тож якщо ти давно думав спробувати — це твій момент.

Досвідчені українські танцівники — бі-бої Raptor та Gimnast і бі-ґьорл Riva — зібрали 5 порад, які допоможуть налаштуватися на перший батл та отримати максимум задоволення.

01 Перемога — не головне

Так, здається, що немає більш банальної настанови перед першим батлом. Але з іншого боку, брейкінг від початку — не про перемоги чи поразки, а про стиль. Досвідчені бі-бої та бі-ґьорлз впевнені: щоб увійти в історію, зовсім не обов’язково перемагати .

«Підготовку до першого батлу варто починати з візуалізації та віри, що ти можеш!», — каже бі-бой та тренер української збірної по брейкінгу Gimnast. Він знає, про що говорить: з 2010 року Gimnast поєднує власні виступи з тренерством, і за цей час підготував безліч бі-боїв та бі-ґьорлз до їх батлів.

«Не концентруйся на перемозі. Думай, як отримати від батлу максимум задоволення, набратися досвіду і прокачатися», — зазначає Riva, українська бі-ґьорл, за плечима якої не один успішний сайфер.

Насправді формула класного виступу доволі проста: чим більше батлів, тим кращий результат. Досвід у брейкінгу — надзвичайно важлива складова, яка приходить із часом, мотивацією та постійною роботою над собою, вважає український топ-атлет Raptor.

«Я не знаю жодного бі-боя, який би виграв свій перший батл. Коли ти вже побатлив, можеш побачити свої плюси й мінуси, порівняти себе з іншими. Тоді з’являються висновки, від яких можна відштовхуватися і тренуватися далі», — запевняє танцівник.

02 Прокачай впевненість

Поширена помилка серед новачків: прокачувати фізичну форму, але забувати про психологію. Тоді як впевненість під час виступу — один із найважливіших аспектів. «Потрібно опанувати емоції. Коли ми хвилюємося — танцюємо гірше», — вважає Raptor.

Сумніви у собі часто виникають там, де бракує підготовки. «Треба бути готовим морально та фізично, вірити в те, що ти робиш, прокачувати та вдосконалювати скіли, — вважає Gimnast. — Чим більший у тебе арсенал, тим легше буде, особливо якщо ти вмієш ним користуватися і включати мозок».

Raptor додає, що для впевненості корисно приділити час та вивчити стиль суперників — тоді ти знатимеш, чого чекати від них під час батлу. «Як вони себе поводять, що робили у попередніх батлах, які мають слабкі сторони. Усе це варто знати, щоб на контрасті показати, у чому ти краще», — запевняє Raptor.

Але на думку Riva, надмірна впевненість також не завжди корисна. «Найчастіші помилки — це бути занадто впевненими або, навпаки, зовсім невпевненими. У першому випадку можна перемудрувати, у другому — не доробити те, що хотілося», — пояснює дівчина.

03 Прийми, що хвилювання неминуче

Виступ Optimus на Red Bull BC One Cypher Ukraine © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

Так, сказати «Не хвилюйся» — це слушна і зрозуміла порада, але як це зробити? Українські танцівники впевнені: боротися з хвилюванням не варто. Навпаки — потрібно навчитися рухатися з ним в одному ритмі.

«З мого досвіду, ніхто не справляється з хвилюванням повністю. Не варто з цим боротися — просто рухайся разом із ним. Найкраща психологічна підготовка — це багато тренуватися, відпрацьовувати всі елементи і зв’язки», — радить Riva.

Українська танцівниця вважає: саме тренування допомагають менше нервувати. Чим більше підготовки — тим краще розумієш власну готовність до батлу.

Raptor переконаний: з хвилюванням найкраще допомагає впоратися досвід. «Хвилювання саме по собі нікуди не зникне. Воно є навіть у топових бі-боїв, у танцівників світового рівня. Просто потрібно постійно їздити на змагання і не сприймати поразки як щось, чого не мало б статися. Це все досвід», — зазначає Raptor.

04 Розставляй акценти

Формула вдалого виступу проста: потрібно показати те, що ти вмієш найкраще. «Я помітив, що новачки дуже панікують. Їх логіка: чим більше я всього зроблю — тим краще. Але це не працює. Важливо, як ти танцюєш, а не скільки всього покажеш», — наголошує Raptor.

«Те, що ти вмієш, варто гарно вписати в музику і вкласти максимум сил у фішку, яка вдається найкраще. Також раджу підключати всі рівні брейкінгу, щоб це був повноцінний танець. Тобто використовувати топрок, бекрок, футворк, фризи, павермув, стрибки і тому подібне», — впевнена Riva.

Raptor погоджується: «Немає чогось конкретного, на чому варто робити акцент, щоб виграти. Усе залежить від того, які в тебе сильні сторони і що тобі подобається», — каже він.

05 Відчувай музику

Бі-бой Gimnast під час Red Bull BC One Cypher Ukraine © Dmytro Vakulka / Red Bull Content Pool

«Музика — найважливіший компонент брейкінгу. Це не спорт у класичному розумінні, тому потрібно рухатися в ритм», — каже Raptor. А Gimnast додає: «Музика — це натхнення, вона може дати великий буст. Якщо ти її відчув і вона заходить, то ти зʼєднуєшся з нею. Щоб відчувати музику треба не поспішати і слухати, все інше — це досвід».

На думку Raptor, щоб навчитися відчувати музику, потрібно слухати багато різних треків. «Пробуй танцювати в різних темпах, потрапляти в біт із різною динамікою. Маєш розуміти: кожен звук можна обіграти — і способів для цього безліч».

Riva також радить не обмежувати себе в стилях і жанрах, а максимально розширювати власну «наслуханість». «На тренуваннях пробуй рухатися під поп, хіп-хоп, навіть джаз. Експериментуй», — радить бі-ґьорл.

06 Як не розгубитися під час першого батлу?

Бі-бой Raptor виконує рухи просто на вулиці © Фото надав бі-бой Raptor

Не секрет, що всі поради тренерів і власні налаштування можуть зникнути в момент, коли ти опинишся на сцені. Українські танцівники дають дві прості поради, як діяти в такій ситуації.

«Якщо ти щось забудеш посеред батлу — нічого страшного. Усі люди бувають у подібних ситуаціях і відчувають те саме. Кожен може розгубитися. Не варто від цього тікати, адже це теж досвід», — пояснює Raptor.

Riva радить приділити максимальну увагу тренуванням перед виступом. «Мінімум підготовки до батлу — це максимум роботи на тренуваннях. Якщо у тебе все виходить, усе лягає в музику і чітко відпрацьовано — тоді ти точно можеш виходити і змагатися», — каже Riva. «Головне — бути собою і творити свій брейкінг, своє мистецтво», — додає Gimnast.

Тепер, знаючи всі ці поради і зваживши власні сили, залітай на глобальний чемпіонат Red Bull BC One Cypher Ukraine , який пройде в Києві вже 9 травня. Реєструйся для участі в Pre-Selection на сторінці події. Це найкращий майданчик, щоб випробувати свої сили і поборотися з топовими бі-боями та бі-ґьорлз України.

