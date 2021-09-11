Запеклий брейкінг-батл повертається в Україну. 9 жовтня Red Bull BC One Cypher визначить кращих українських бі-боїв та бі-гьорл.

Івент пройде у Pochayna Event Hall, а виступи оцінюватимуть легендарні судді з Red Bull All-Stars: Junior, Roxrite, Neguin. На сцені зійдуться 16 бі-боїв та 8 бі-гьорл. Без правильних бітів та ритмів також на обійдеться: за музичний супровід і атмосферу відповідатимуть круті діджеї та MC.

Як потрапити

Дивись, де пройде фінал Red Bull BC One 2021

І для глядачів, і для активних учасників на Red Bull BC One Cypher Ukraine буде чим зайнятися. З першими все зрозуміло — до того ж, вхід для всіх буде безкоштовним. А серед списків бі-боїв та бі-гьорл, що влаштують батл на сцені 9 жовтня, можеш опинитися і ти.

Частину учасників запрошують на батл напряму (або через перемогу в інших фестах Battle School та Breakidz). 2 місця серед бі-боїв та 3 місця серед бі-гьорл розіграють безпосередньо у день події — не забудь прийти завчасно та зареєструватися. Ще по 1 місцю відбиратиме партнер івенту VISA шляхом онлайн-відбору. Детальні правила відбору читай у розділі «Правила» на сторінці івенту.

Що далі?

Red Bull BC One World Final © Little Shao

Переможці Red Bull BC One Cypher Ukraine відправляться 3-го листопада у Гданськ (Польща) на Світовий Фінал. Там вони спочатку візьмуть участь у Last Chance Cypher (4 листопада), за підсумками якого зможуть вийти в основну частину Світового Фіналу (6 листопада).

Світовий фінал Red Bull BC One 2020 пройшов в незвичайних обставинах. Через пандемію була скасована серія кваліфікаційних сайферів, які зазвичай проводяться більш ніж в 30 країнах. Світовий фінал в Зальцбурзі, Австрія, також був незвичайним: він пройшов без уболівальників, а замість цього транслювався в прямому ефірі для фанатів з усього світу. 2021-го подія повертається у повномасштабний формат. Плюс один привід чекати Red Bull BC One ще сильніше.