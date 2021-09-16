Як здивувати суддів Red Bull BC One

До української кваліфікації Red Bull BC One Cypher Ukraine залишилося вже недовго. 8 жовтня вони влатштують батл у Pochayna Event Hall, щоб визначити кращих бі-боя та бі-гьорл України. Трохи згодом ці двоє вирушать у Гданськ на світовий фінал Red Bull BC One.

Словом, саме час готуватися до активного брейкінг-сезону. А для початку згадаємо, на що судді попередніх Red Bull BC One звертали увагу, оцінюючи виходи учасників у боротьбі за пояс чемпіона. На це питання відповідають бі-бої Omar (США) та Lilou (Франція), а також бі-гьорлз Movie One (Іспанія), AT (Фінляндія) та Ayumi (Японія).

Бі-бой Omar у дії

1. На які три речі ти звертаєш увагу в першу чергу, оцінюючи виступи?

AT: Я приділяю багато уваги якості рухів. Вони повинні бути плавними, чистими, динамічними і в єдиному флоу. Плюс техніка повинна бути на рівні. Також я хочу бачити автентичність, щирість брейкера і сподіваюся, що в боротьбі за чемпіонський пояс учасники покажуть справжніх себе. Ще було б здорово побачити щось нове й оригінальне, чого не було раніше і що могло б привернути мою увагу.

Omar: Оригінальність: я сподіваюся побачити нові і незвичайні концепти виходу і для мене не принципово, чи буде це новий рух або якийсь вражаючий момент в трюку, або індивідуальність учасника, яку він висловить за допомогою експресії. Відчуття ритму: у цьому змаганні я очікую побачити від учасників повну віддачу і прихильність музиці. При цьому суть виступу як і раніше має важливе значення і я буду звертати на це увагу. Визначальні моменти: якщо це твій рік, то у тебе будуть такі моменти в виході. Це може бути перемога над загальним улюбленцем чи над чемпіоном сезону. Або вибуховий вихід в одному з раундів, який змінить хід всього чемпіонату.

Lilou: Харизма, навички і стратегія у батлі.

Movie One: Експресія, автентичність і стиль.

Ayumi: Я звертаю увагу на те, наскільки сильно учасники показують свій стиль, наскільки сильно вони відчувають флоу. Особистість, оригінальність, переходи, мета, плавність, фізична сила або її недолік — мають значення. Я вважаю, що вихід повинен відображати характер брейкера і безумовно я буду звертати увагу розказана чи якась історія в танці за допомогою різний рухів і елементів і наскільки учасник володіє своїм тілом, щоб бути в синхроні з музикою.

Movie One з Іспанії © Movie One

2. Назви три речі через які можна програти у фіналі?

Omar: Визнання своєї поразки через те, що недостатньо тренувався і не підготувався до змагання належним чином. Зламатися під тиском змагання: на змаганнях такого рівня повинна бути максимальна концентрація і зібраність. Якщо цього немає або недостатньо, тоді викид адреналіну, світлові ефекти і шквал емоцій можуть вибити з колії або взагалі викликати якийсь ступор. Слабка стратегія: поведінка у батлі носить стратегічний характер і тому без ґрунтовного плану висока ймовірність вибування, навіть якщо учасник показав себе краще за суперника.

Lilou: Падіння, видимий стрес і повтори.

Movie One: Агресія по відношенню до суперника, неповага і відмова продовжувати змагання.

B-Girl AT © Little Shao

AT: Якщо учасник робить помилки або падає, то це може бути причиною поразки. При цьому, пам'ятайте, що батл — це ще й психологічна гра, тому якщо учасник вирішує всім показати свої емоції, що його вихід був недостатньо хороший, то він може програти, бо для суддів це буде означати, що він вже здався.

Ayumi: Брак впевненості в собі і повтори, а також втрата контролю над тілом говорить про недостатній рівень витривалості.

Ayumi знає, як круто виступати на Red Bull BC One © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Що ти думаєш на рахунок нічиїх?

Lilou: Вони можуть бути. Коли в раунді б'ються два сильних брейкери і кожен з них виклався по повній, дуже складно прийняти рішення. Але не завжди справедливо посилатися на нічию і як суддям нам завжди доводиться робити важкий вибір, це наша робота.

Movie One: Так, я вважаю, що нічиї потрібні, іноді це необхідно.

AT: Я проти нічиїх і думаю, що судді якраз і потрібні для того, щоб приймати рішення. Можу сказати одне — завжди є щось, що відрізняє виходи суперників, навіть якщо здається, що у батлі вони виступили однаково добре.

Omar: Це залежить від того, яка система суддівства буде на змаганні і від кількості раундів. Якщо кількість раундів парна, то можливі нічиї. Якщо кількість раундів непарна, нічиєї бути не повинно.

Lilou з Франції © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Ayumi: В якійсь мірі нічия допустима, якщо рівень суперників відповідає один одному, як з точки зору сильних сторін, так в слабких.

Яке напуття ти б дав учасникам Red Bull BC One?

Lilou: Покажи все, на що ти здатний, і нехай твоя енергія веде тебе до чемпіонського поясу Red Bull BC One World Final. Бажаю всім удачі!

Movie One: Зроби глибокий вдих і починай.

AT: Будь собою, покажи себе по повній і отримуй задоволення.

Omar: Тобі трапляється нагода показати свій талант на одних з найпрестижніших арен брейкінгу в світі. Беручи до уваги особливість цього моменту, пам'ятай, що важливо залишатися собою і пам'ятати, що привело тебе на цю арену. Не гай концентрації і не хвилюйся, — отримуй задоволення від кожної секунди і живи цим моментом.

Ayumi: Я бажаю, щоб ти отримав задоволення від кожного моменту змагання і щоб тебе не покидала впевненість у власних силах; щоб після батла ти міг сказати «Я виступив так, як хотів, і показав це всім».

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