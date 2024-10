Все, що потрібно знати про Red Bull BC One World Final

Red Bull BC One World Final Paris Дивись 20-й Red Bull BC One World Final на стадіоні Roland-Garros у прямому ефірі на Red Bull TV 21 жовтня 2023 року.

Red Bull BC One: світовий брейкінг-чемпіонат Red Bull BC One — це найбільше в світі змагання з брейкінгу. Щороку тисячі брейкерів з усього світу борються за можливість виступити на світовому фіналі.

Що відбувається на Red Bull BC One World Final Camp?

Хто виступатиме на Red Bull BC One World Final 2024?

Коли і де відбудеться Red Bull BC One World Final 2024?

Red Bull BC One World Final — це глобальне змагання один на один, в якому беруть участь найкращі брейкери світу.

Учасники цьогорічного заходу в Ріо-де-Жанейро пройдуть кваліфікацію через вайлд-кард запрошення та серію міжнародних батлів під назвою Red Bull BC One Cyphers.

Це змагання не можна пропустити, тому ми підготували путівник по всьому, що відбувається на Red Bull BC One World Final — прокрути далі, щоб дізнатися про все.

© Little Shao/Red Bull Content Pool