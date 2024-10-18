Все, що потрібно знати про Red Bull BC One World Final

Red Bull BC One World Final Paris Дивись 20-й Red Bull BC One World Final на стадіоні Roland-Garros у прямому ефірі на Red Bull TV 21 жовтня 2023 року.

Red Bull BC One: світовий брейкінг-чемпіонат Red Bull BC One — це найбільше в світі змагання з брейкінгу. Щороку тисячі брейкерів з усього світу борються за можливість виступити на світовому фіналі.

Red Bull BC One World Final — це глобальне змагання один на один, в якому беруть участь найкращі брейкери світу.

Red Bull BC One World Final — це глобальне змагання один на один, в якому беруть участь найкращі брейкери світу.

Red Bull BC One World Final — це глобальне змагання один на один, в якому беруть участь найкращі брейкери світу.

Учасники цьогорічного заходу в Ріо-де-Жанейро пройдуть кваліфікацію через вайлд-кард запрошення та серію міжнародних батлів під назвою Red Bull BC One Cyphers.

Учасники цьогорічного заходу в Ріо-де-Жанейро пройдуть кваліфікацію через вайлд-кард запрошення та серію міжнародних батлів під назвою Red Bull BC One Cyphers.

Учасники цьогорічного заходу в Ріо-де-Жанейро пройдуть кваліфікацію через вайлд-кард запрошення та серію міжнародних батлів під назвою Red Bull BC One Cyphers.