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Все, що потрібно знати про Red Bull BC One World Final
Хочеш знати, де проходить Red Bull BC One World Final і як його дивитися? Цей вичерпний гайд зі змагання є обов'язковим до прочитання.
Red Bull BC One World Final — це глобальне змагання один на один, в якому беруть участь найкращі брейкери світу.
Учасники цьогорічного заходу в Ріо-де-Жанейро пройдуть кваліфікацію через вайлд-кард запрошення та серію міжнародних батлів під назвою Red Bull BC One Cyphers.
Це змагання не можна пропустити, тому ми підготували путівник по всьому, що відбувається на Red Bull BC One World Final — прокрути далі, щоб дізнатися про все.
01
Коли і де відбудеться Red Bull BC One World Final 2024?
Red Bull BC One World Final 2024 відбудеться 7 грудня 2024 року на арені Farmasi в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.
02
Хто виступатиме на Red Bull BC One World Final 2024?
Склад учасників Red Bull BC One World Final включає запрошених танцюристів, які отримали вайлд-кард, та чемпіонів Red Bull BC One Cyphers. Володарі вайлд-кард одразу потрапляють до 16 найкращих, тоді як національні чемпіони Cyphers змагатимуться в Last Chance Cypher за місце на заході.
03
Як дивитися Світовий фінал?
Red Bull BC One World Final можна буде дивитися в прямому ефірі на Red Bull TV, на сторінці Red Bull BC One у Facebook та на каналі Red Bull BC One на YouTube.
Red Bull TV забезпечить унікальний досвід перегляду завдяки ексклюзивним аудіопотокам з коментарями в прямому ефірі декількома мовами. На платформі також доступна трансляція без коментарів.
Ти можеш використовувати додаток Red Bull TV на більшості основних платформ. Якщо ти вже встановив додаток, обов'язково онови його, щоб насолоджуватися найякіснішим переглядом.
04
Де можна придбати квитки?
Квитки на Red Bull BC One World Final 2024 можна придбати тут.
05
Що відбувається на Red Bull BC One World Final Camp?
Red Bull BC One Camp 2024 у Ріо-де-Жанейро проходитиме з 4 по 6 грудня у Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24).
Більше інформації про реєстрацію можна знайти тут.
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