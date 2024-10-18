Бі-ґьорл Ami, Lil G, Lee, бі-бой Sunni, бі-бой Leony та бі-бой Lil Zoo насолоджуються брейкінгом на пляжі у Ріо-де-Жанейро, 2024 рік.
© Little Shao/Red Bull Content Pool
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Все, що потрібно знати про Red Bull BC One World Final

Хочеш знати, де проходить Red Bull BC One World Final і як його дивитися? Цей вичерпний гайд зі змагання є обов'язковим до прочитання.
Автор Фраге Мозер-Кіндлер
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Частина історії

Red Bull BC One: світовий брейкінг-чемпіонат

Red Bull BC One — це найбільше в світі змагання з брейкінгу. Щороку тисячі брейкерів з усього світу борються за можливість виступити на світовому фіналі.

3 Зупинки

Red Bull BC One World Final Paris

Дивись 20-й Red Bull BC One World Final на стадіоні Roland-Garros у прямому ефірі на Red Bull TV 21 жовтня 2023 року.

France

Резюме

  1. 1
    Коли і де відбудеться Red Bull BC One World Final 2024?
  2. 2
    Хто виступатиме на Red Bull BC One World Final 2024?
  3. 3
    Як дивитися Світовий фінал?
  4. 4
    Де можна придбати квитки?
  5. 5
    Що відбувається на Red Bull BC One World Final Camp?
Red Bull BC One World Final — це глобальне змагання один на один, в якому беруть участь найкращі брейкери світу.
Учасники цьогорічного заходу в Ріо-де-Жанейро пройдуть кваліфікацію через вайлд-кард запрошення та серію міжнародних батлів під назвою Red Bull BC One Cyphers.
Це змагання не можна пропустити, тому ми підготували путівник по всьому, що відбувається на Red Bull BC One World Final — прокрути далі, щоб дізнатися про все.
Бі-бой Sunni виконує брейк на пляжі Арпоадор, Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 2024 рік.

Бі-бой Sunni робить фриз на пляжі

© Little Shao/Red Bull Content Pool

01

Коли і де відбудеться Red Bull BC One World Final 2024?

Red Bull BC One World Final 2024 відбудеться 7 грудня 2024 року на арені Farmasi в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.
02

Хто виступатиме на Red Bull BC One World Final 2024?

Склад учасників Red Bull BC One World Final включає запрошених танцюристів, які отримали вайлд-кард, та чемпіонів Red Bull BC One Cyphers. Володарі вайлд-кард одразу потрапляють до 16 найкращих, тоді як національні чемпіони Cyphers змагатимуться в Last Chance Cypher за місце на заході.
03

Як дивитися Світовий фінал?

Red Bull BC One World Final можна буде дивитися в прямому ефірі на Red Bull TV, на сторінці Red Bull BC One у Facebook та на каналі Red Bull BC One на YouTube.
Red Bull TV забезпечить унікальний досвід перегляду завдяки ексклюзивним аудіопотокам з коментарями в прямому ефірі декількома мовами. На платформі також доступна трансляція без коментарів.
Ти можеш використовувати додаток Red Bull TV на більшості основних платформ. Якщо ти вже встановив додаток, обов'язково онови його, щоб насолоджуватися найякіснішим переглядом.
04

Де можна придбати квитки?

Квитки на Red Bull BC One World Final 2024 можна придбати тут.
05

Що відбувається на Red Bull BC One World Final Camp?

Red Bull BC One Camp 2024 у Ріо-де-Жанейро проходитиме з 4 по 6 грудня у Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24).
Програма Red Bull BC One 2024 Camp Rio на 4 грудня

Програма Red Bull BC One 2024 Camp Rio на 4 грудня

© Red Bull BC One

Програма Red Bull BC One 2024 Camp Rio на 5 грудня

Програма Red Bull BC One 2024 Camp Rio на 5 грудня

© Red Bull BC One

Програма Red Bull BC One 2024 Camp Rio на 6 грудня

Програма Red Bull BC One 2024 Camp Rio на 6 грудня

© Red Bull BC One

Більше інформації про реєстрацію можна знайти тут.
Завантажуй безкоштовний додаток Red Bull TV, щоб дивитися Red Bull BC One World Final, а також інший яскравий танцювальний контент, на всіх своїх пристроях!

Частина історії

Red Bull BC One: світовий брейкінг-чемпіонат

Red Bull BC One — це найбільше в світі змагання з брейкінгу. Щороку тисячі брейкерів з усього світу борються за можливість виступити на світовому фіналі.

3 Зупинки

Red Bull BC One World Final Paris

Дивись 20-й Red Bull BC One World Final на стадіоні Roland-Garros у прямому ефірі на Red Bull TV 21 жовтня 2023 року.

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