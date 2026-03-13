Як класичний футбол надихнув Red Bull – BORA – hansgrohe на прорив
Зак Демпстер, спортивний директор Red Bull – BORA – hansgrohe, розповідає, як невеликі зміни, запозичені з футболу, допомогли сформувати культуру, у якій гонщики можуть показувати найкращі результати.
Red Bull - BORA - hansgrohe демонструє найкращий початок сезону з часів Петера Сагана, і секрет цього успіху криється не лише в ногах, а й в особливій «атмосфері роздягальні».
Після переконливого стартового вік-енду, за підсумками якого команда здобула більше очок UCI, ніж будь-який інший колектив, Демпстер в інтерв'ю зазначив, що зміни в їхній культурі, натхненні професійним футболом, перетворили групу індивідуальних райдерів на справжню тактичну команду.
Сила єдності
Зміни почалися з приходом двох нових спортивних директорів — Свена Вантуренхаута та Шейна Арчболда. Вони зробили акцент на спільному командному просторі замість індивідуального підходу до роботи. За словами Демпстера, важливу роль відіграли «дрібні деталі, натхненні футболом», зокрема, створення спільної кімнати для фізіотерапії.
«Гонщики відновлюються разом, дивляться повтори заїздів, сміються і спілкуються, — пояснив Демпстер. — Це створює іншу атмосферу порівняно з минулим роком. Це формує згуртованість. Середовище має велике значення».
Зміна мислення
Результати команди на трасі — зокрема подіум Тіма ван Дейка на Omloop Het Nieuwsblad і перемога Йорді Меуса на Le Samyn — Демпстер вважає прямим наслідком нового ментального настрою всередині колективу.
Він зазначає, що класика особливо важка, як технічно, так і емоційно, що робить злагодженість чимось дійсно необхідним, а не просто приємним доповненням. «Найбільша зміна — це мислення, — каже Зак. — Усі сильніші в команді, ніж поодинці».
Вихід за межі ери «однакових майок»
За словами Демпстера, ця трансформація також означає чіткий відхід від моделі, за якою команда працювала у 2025 році. Посилаючись на слова гонщика Лоуренса Піті, він визнав, що раніше колектив радше нагадував «групу хлопців в однакових майках, які просто беруть участь в одних перегонах».
Формуючи культуру «роздягальні», де спортсмени разом аналізують виступи й відновлюються, Red Bull – BORA – hansgrohe прагне замінити індивідуальні амбіції справжньою єдністю. І нині команда виглядає одним із головних фаворитів, яких намагатимуться перемогти, коли пелотон вирушить на «білі дороги» Тоскани, а згодом — на сувору бруківку Фландрії та Рубе.