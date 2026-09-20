Примож Роглич очолив склад Red Bull — BORA — hansgrohe на Вуельті 2026

Команда Red Bull – BORA – hansgrohe розкрили свій склад із восьми гонщиків на Vuelta a España 2026, і чотириразовий переможець Примож Роглич мав повести команду, коли гонка стартувала 22 серпня.

Амбіції Роглича в загальному заліку мали оцінювати в міру розгортання гонки — з огляду на його нещодавню травму й порушену підготовку, — а команда також цілилася на перемоги на етапах упродовж усіх трьох тижнів, і адаптивність, імовірно, мала виявитися ключовою від Гран-Депар у Монако до фінішу в Гранаді 13 вересня.

Quotation Наша головна мета — виграти етап, а як пощастить, то й не один, якщо будуть можливості Свен Вантуренхаут, головний спортивний директор

Команда знову виступить на 81-му етапі Вуельти © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

«Наша головна мета — виграти етап, а як пощастить, то й не один, якщо будуть можливості. Наша друга велика ціль — загальний залік із Примошем, але треба бути реалістами», — сказав Свен Вантуренгаут, головний спортивний директор Red Bull — BORA — hansgrohe.

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Причина обережного підходу з Рогличем була в тому, що словенець підходив до гонки, усе ще дуже перебуваючи на шляху повернення після травми. Зазнавши травми ноги після того, як його збила машина на тренуванні наприкінці липня, він був змушений скасувати заплановані розминочні перегони перед Вуельтою — Clásica San Sebastián і Vuelta a Burgos.

01 Red Bull — BORA — hansgrohe оголосили склад на Вуельту 2026

Red Bull — BORA — hansgrohe оголосили вісьмох гонщиків, які мали вийти на старт у Монако, поєднавши досвід Гранд-турів, спринтерську швидкість, силу в горах і тактичну гнучкість.

Примож Роглич

Фінн Фішер-Блек

Йорді Меус

Джанні Москон

Каллум Торнлі

Люк Таквелл

Джанні Вермерш

Фредерік Вандаль

02 Роглич стримував свої амбіції на Вуельті

Мало хто з гонщиків має такі стосунки з Вуельтою, як Роглич. Його чотири загальні перемоги ставлять його поряд із Роберто Ерасом як спільного рекордсмена гонки, але після того, як його підготовку порушило нещодавнє падіння, стартові етапи мали дати чіткіше уявлення про те, що можливо цього разу.

Примож Роглич — чотириразовий переможець «Ла Вуельти» © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Quotation У мене дуже хороша історія з Вуельтою, і мені завжди в радість брати участь у цій гонці Примож Роглич

«Підготовка Приможа дуже відрізнялася від того, що ми початково передбачали після його падіння, — сказав Вантуренгаут. — Ми оцінюватимемо все крок за кроком і підтримуватимемо його, щоб досягти найкращого можливого результату в загальному заліку, але маємо бути готові й адаптуватися за потреби».

Сам Роглич дотримувався так само виваженого підходу, готуючись повернутися на гонку, яка принесла йому стільки успіху.

«У мене дуже хороша історія з Вуельтою, і мені завжди в радість там гоняти, — сказав 36-річний словенець. — Виграти її чотири рази — це вже те, чого я ніколи не міг би собі уявити, тож не хочу тиснути на себе додатково. Ми діятимемо день за днем, зробимо все можливе як команда й спробуємо досягти найкращого можливого результату».

03 Різні шляхи до успіху на етапах

Йорді Меус додає швидкості до складу команди на «Ла Вуельта» © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

Поки Роглич цілився на загальний залік, універсальність складу давала Red Bull — BORA — hansgrohe кілька шляхів до успіху на етапах.

У швидші дні Меус мав можливості у спринтах, водночас відіграючи свою роль у ширших зусиллях команди.

«Йорді матиме власні можливості у спринтах, але водночас буде відданий і командним зусиллям, — сказав Вантуренгаут. — Ми хочемо дати йому шанси спринтувати, водночас подбавши, щоб усе вкладалося в ширші цілі».

Фішер-Блек пропонував іншу загрозу. Повертаючись на свою третю Вуельту, новозеландець добре пасував до відривів, скорочених груп і селективних фіналів.

Фінн Фішер-Блек зможе проявити себе, коли гонка розгориться © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

«Відчуваю, що підходжу до гонки в хорошій формі, і хотів би цілитися на перемоги на етапах, — сказав Фішер-Блек. — Мені завжди в радість Вуельта, тож я справді в захваті повернутися».

04 Дебюти на Гранд-турі для Таквелла й Торнлі

Для Люка Таквелла й Каллума Торнлі Вуельта була кроком на нову територію, адже обидва дебютували на Гранд-турі.

Новачок у команді — Люк Таквелл © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Quotation Моя мета — доїхати, навчитися якомога більшого й бути хорошим напарником, коли команді буде треба Люк Таквелл

«Із першим Гранд-туром стільки невідомого, що я не хочу ставити на нього конкретного результату, — сказав Таквелл. — Моя мета — доїхати, навчитися якомога більшого й бути хорошим напарником, коли команді буде треба».

Торнлі мав дотримуватися так само орієнтованого на розвиток підходу, зберігаючи водночас свободу заходити у відриви, коли з'явиться можливість. Друга індивідуальна гонка на час теж могла дати шанс зіграти на його сильних сторонах.

05 Досвід доповнює склад команди

Джанні Вермерш і Джанні Москон привнесли у склад цінний досвід: Вермерш брав на себе лідерську роль на дорозі, а Москон підтримував Роглича, особливо на рівнинних і технічно вимогливих етапах, де позиціювання й контроль мали бути вирішальними.

Фредерік Вандаль завершив склад із восьми гонщиків і додав ще тактичної універсальності — як у підтримці, так і у відривах.

Фредерік Вандаль знову сяде на велосипед на «Ла Вуельті» © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

«Ми дуже раді мати Фредеріка в команді, — сказав Вантуренгаут. — У нього дуже добрий тактичний гоночний інтелект, і це те, що ми хочемо використати, чи то заходити у відриви, користатися з можливостей, чи підтримувати команду».

Маючи вісьмох гонщиків, що пропонували різні сильні сторони, Red Bull — BORA — hansgrohe вирушали в Монако з універсальним складом, готовим адаптуватися до всього, що кинуть їм три тижні перегонів, і планували вичавити максимум із кожної можливості дорогою.