Red Bull - BORA - hansgrohe — це офіційно! Починаючи з Тур де Франс 2024 року, Red Bull приєднається до давніх партнерів BORA та hansgrohe як ще один головний спонсор. Починаючи з 2025 року, нова програма U23 також подолає розрив між юніорами та Світовою командою. «У нас є чіткий план, як стати найпривабливішим брендом у велоспорті» — каже Ральф Денк, генеральний директор Red Bull - BORA - hansgrohe. Для Денка мова йде не лише про спортивний успіх: «Я хочу знайти культових райдерів, і розвиток молодих талантів є для нас дуже важливим».

01 01. Нова форма й велосипед

На пресконференції в Зальцбурзі напередодні Гранд Департу в суботу, 29 червня, у Флоренції, Італія, було оголошено склад німецької команди з восьми людей. «Все нове, не тільки джерсі, не тільки велосипед... Також сумки для їжі та пляшечки для хлопців — все пройшло ребрендинг», — сказав Денк, підкресливши, що нова екіпіровка та велосипеди символізують захопливу подорож, яка ще попереду.

6 хв Знайомся з велосипедом Red Bull - BORA - hansgrohe для Tour de France Завітай до ангару Red Bull, де збирають велосипед для участі в Тур де Франс Джая Хіндлі, поки Red Bull - BORA - hansgrohe готується до гонитви за перемогою.

02 02. Команда Red Bull - BORA - hansgrohe 2024 на Тур де Франс

Прімож Рогліч — головна надія команди Red Bull - BORA - hansgrohe у загальній класифікації. 34-річний словенець прагне стати лише восьмим гонщиком в історії, якому вдасться зібрати Потрійну корону, адже він тричі вигравав Giro d’Italia (2023) та Вуельту Іспанії (2019, 2020, 2021). «Божевільно бути частиною цього» — каже словенський професійний велогонщик, одягнений у нові кольори, на презентації перед початком туру. Коли його запитали, якій джерсі він віддає перевагу — Red Bull - BORA - hansgrohe чи жовтій, він відповів, демонструючи свої амбіції: «Ця джерсі гарна для старту, а жовта — для фінішу».

Red Bull - BORA - hansgrohe прямує на Тур де Франс © Red Bull - BORA - hansgrohe

На інших етапах потужне тріо, що складається з Денні ван Поппеля, Марко Халлера та Ніко Денца, мають на меті додати впевненості райдерам.

Професіонал і переможець Тур де Франс Боб Юнгельс знає, що потрібно для першості на етапі в Ла Гран Буш. Він бере на себе роль дорожнього капітана команди Red Bull - BORA - hansgrohe.

Це гонщики команди Red Bull - BORA - hansgrohe на Тур де Франс 2024

Прімож Рогліч

Джай Хіндлі

Маттео Собреро

Денні ван Поппель

Марко Халлер

Ніко Денц

Боб Юнгельс

Red Bull - BORA - hansgrohe на тренувальному заїзді © Red Bull - BORA - hansgrohe

Хто стоїть за BORA - hansgrohe?

Це не просто гонщики з досвідом, необхідним для перемоги в найпрестижнішій шосейній велогонці світу. Хоча 111-й Тур де Франс буде першим, де Red Bull виступить як спонсор команди, для німецьких учасників він стане вже 11-м після їхнього дебюту у 2014 році.

Заснована у 2009 році німецьким екс-велосипедистом Ральфом Денком як Team NetApp, команда почала виступати у 2010 році як Континентальна команда UCI — третій рівень професійного велоспорту. Наступного сезону її підвищили до статусу ProContinental Team, а у 2012 році вона вперше отримала вайлд-кард на Giro d’Italia.

У 2013 році вона об'єдналася з британською командою Endura Racing, утворивши NetApp-Endura, яка через рік дебютувала на Тур де Франс, де оголосила, що з 2015 року німецький виробник кухонних вентиляційних систем BORA стане її головним спонсором.

03 03. Які велосипеди використовує команда Red Bull - BORA - hansgrohe?

Рогліч випробовує свій велосипед S-Works © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Німецький виробник сантехніки hansgrohe приєднався до команди з сезону 2017 року, коли команда стала учасником Світового туру UCI, а BORA - hansgrohe, якою досі керує Денк, стала ще сильнішою, здобувши конкурентоздатність на вершині шосейного велоспорту.

Вона зробила це на велосипедах S-Works з карбонового волокна від американського бренду Specialized в той час, як італійський виробник одягу Sportful відповідає за дизайн форми, що була оновлена Red Bull для цьогорічного Тур де Франс. Логотип бренду BOSS також можна буде побачити на футболці — це новий офіційний fashion-партнер команди.

Якими є найбільші досягнення BORA - hansgrohe на сьогодні?

З моменту свого дебюту на Тур де Франс десять років тому, BORA - hansgrohe здобула 11 перемог, майже половина з яких була досягнута Петером Саганом протягом його п'ятирічної роботи з командою (2017-2021). Триразовий чемпіон світу з шосейних велоперегонів UCI виграв п'ять етапів, здобувши зелену форму у 2018 та 2019 роках.

Команда Red Bull - BORA - hansgrohe напередодні Тур де Франс 2024 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Саган також завоював перший і єдиний монумент на велогонці Париж-Рубе 2018 року. Серед інших видатних колишніх гонщиків — Сем Беннетт, Рафал Майка та Нільс Політт.

Чинний склад команди, що налічує 29 гонщиків, є ідеальним поєднанням досвіду та талантів, серед яких багаторазові переможці Гранд-туру, ветерани професійного пелотону, майбутні зірки та гонщики, які дебютують у Світовому турі.

Хто приєднався до Red Bull - BORA - hansgrohe?

Рогліч переміг на трьох Вуельтах Іспанії © Gianfranco Tripodo/The Red Bulletin

Найвизначнішим поповненням команди на сезон 2024 року став Прімож Рогліч. Цей багаторазовий переможець із понад десятирічним досвідом перегонів у генеральній класифікації завжди є фаворитом у будь-яких заїздах.

34-річний гонщик у дивовижній формі, адже в червні він виграв восьмиетапні перегони Critérium du Dauphiné, які можна назвати підготовкою до Тур де Франс.

04 04. Red Bull - BORA - hansgrohe переходить в нову еру

Оголошення про спонсорство Red Bull з BORA - hansgrohe з початку сезону 2024 року є початком партнерства, яке має на меті перетворити німецьку команду на найкращу у світі.

Спонсорство не обмежується фінансовою підтримкою, і вся команда Red Bull - BORA - hansgrohe матиме користь від успіхів в інших видах спорту та унікального досвіду, який можна здобути в Центрах підготовки спортсменів Red Bull в Австрії та Лос-Анджелесі (США).

05 05. Зосередження на розвитку талантів і формуванні наступної суперзірки велоспорту

Довгостроковий розвиток культових велосипедистів є ключовою частиною нової стратегії Red Bull - BORA - hansgrohe. В ідеалі, ці гонщики мають походити з рядів молодих талантів команди. Саме тому на наступний сезон буде створена нова команда U23. Це ще одна віха в програмі для новачків, яка вже складається з юніорської команди, GRENKE - Auto Eder, визнаної фабрики талантів, та Red Bull Junior Brothers , інноваційної скаутської кампанії. Крім того, для сезону 2025 року буде створена глобальна скаутська мережа.