Red Bull Campus Clutch — найбільший студентський турнір з VALORANT у світі — завершив нокаут-раунд. 50 команд з 50 різних країн перейшли на цей етап, що тривав з 3 по 6 червня і завершився епічним 24-годинним лайв-стрімом 10 регіональних фіналів.

Протягом вихідних команди не тільки брали участь у запеклих батлах, але й відчули атмосферу професійного турніру — матчі коментувались та транслювались в усьому світі. Дивись запис трансляції:

Українська команда Vengeance, на жаль, зупинилася за крок до нокаут-раунду, програвши матч у регіональному відборі.

Тріумфатором нашого регіону стала команда Platoon з Білорусі. У вирішальному матчі Platoon вибили конкурентів зі Швеції, які відчули напругу і запропонували серію агресивних атак, але поступилися у контрольних раундах, що забезпечило Білорусі вихід у світовий фінал. Інший переможець Східноєвропейського регіону — команда Bedel Ödeyenler з Туреччини.

Остаточний список фіналістів виглядає так:

Океанія: Mama’s Boys (НОВА ЗЕЛАНДІЯ)

Східна Азія: VAC Kimchi (ПІВДЕННА КОРЕЯ)

Південна Азія: MAXD (ПАКИСТАН)

Африка: Анубіс (Єгипет)

Східна Європа: Bedel Ödeyenler (ТУРЕЧЧИНА)

Північна Європа: PLATOON (БІЛОРУСЬ)

Центральна Європа: PXL Valorant (БЕЛЬГІЯ)

Західна Європа: Project S (ПОРТУГАЛІЯ)

Латинська Америка: Odin e Amigos (БРАЗИЛІЯ)

Північна Америка: BTR (КАНАДА)

10 команд-переможців з нокаут-раунду приєднаються до команд-переможців із США та Іспанії 17 та 18 липня в Мадриді, щоб стати першим у світі чемпіоном Red Bull Campus Clutch та найкращою студентською командою VALORANT.

Загалом у Red Bull Campus Clutch взяли участь понад 25 000 студентів з понад 50 країн. Вони отримали неабиякий досвід змагань на глобальному рівні та провели купу запеклих сутичок.