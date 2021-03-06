Red Bull Campus Clutch у розпалі. Але ти ще можеш взяти участь
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Онлайн-кваліфікації завершено. Але ти ще можеш встигнути взяти участь у глобальному студентському турнірі з Valorant у форматі 5х5.
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Цього тижня в Україні пройшли 4 онлайн-кваліфікації Red Bull Campus Clutch, які визначили перших переможців, що проходять далі — до Національного фіналу. Там вони разом з фіналістами майбутніх офлайн-кваліфікацій змагатимуться за право представляти Україну на Світовому фіналі, що відбудеться влітку в Іспанії.
На цьому можливості не закінчуються. Окрім головних переможців, Федерація кіберспорту України також обере команду, якій допоможе розвиватись та стати більш професійною. Власний логотип, сторінка у соціальній мережі, участь у турнірах — це лише початок кар'єри у кіберспорті, на якому особливо потрібна допомога, яку і надасть UESF.
Не встиг взяти участь онлайн? Не проблема. Попереду 4 офлайн кваліфікації Red Bull Campus Clutch: у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі! Реєструй команду у кваліфікації свого міста та влітай у турнір.
Хто виграв онлайн-кваліфікації?
- Київ
У першій кваліфікації турніру Red Bull Campus Clutch зіграло 12 команд. Безсумнівним переможцем стала команда Maoh Clan, у складі якої грали: MFlure (капітан), 2Dantes, N1ESTOR, _ry1n_ та Maohs. Команда-переможець виграла усі матчі «всуху» з рахунком 13:0, не програвши жодного раунду. Такого в турнірі більше не повторювалось. Принаймні поки що.
- Харків
Серед 11 команд перемогу отримала команда Venegance у складі: Arthasinhu (капітан), ---RARE---, LINUZj, aegxn та perfectgod. На шляху до перемоги Venegance вигравали матчі з розгромними рахунками 13:2, 13:0, 13:0. У фіналі ж кваліфікації стикнулись зі спротивом команди Chicken dinner, але все ж таки виграли з рахунком 13:3.
- Львів
Ще 11 львівських команд спробували свої сили у Valorant. Перемогли Team KONI, серед яких: p1ero (капітан), donbassovich, desueta, gowin та yett1-. На відміну від попередніх кваліфікацій, тут у переможців був досить складний шлях до фіналу: на першому етапі вони заледве виграли з рахунком 13:10, у чвертьфіналі виграли 13:5, а в півфіналі - 13:6. Фінал виграли автоматично, бо команда-фіналіст другого півфіналу була дискваліфікована.
- Дніпро
В останній онлайн-кваліфікації взяли участь 12 команд. Перемогу здобули Chicken Dinner, які перед тим вже відмітились в онлайн-кваліфікації Харкова. Учасники команди: BackstageBat (капітан), Moroz_iwn1, Quattro10, Ds_exe та Koc4. На відміну від Харкова, онлайн-кваліфікацію Дніпра вони таки виграли. Перший і другий етап пройшли добре, з рахунками 13:5 і 13:2, у півфіналі зустріли сильний опір команди Compot Gaming, однак таки виграли з рахунком 13:9. У фіналі Chicken Dinner також змагалися з командою, яка пробувала свої сили у онлайн-кваліфікаціях Львова та Харкова, Forward Team, та здолали їх з рахунком 13:4. У фінальному матчі гравець ds_exe з Chicken Dinner зробив 27 фрагів, і це на даному етапі один з кращих показників турніру.
Що далі?
Турнір проходить у три етапи: кваліфікації, національні фінали та світовий фінал. Далі нас чекають офлайн-кваліфікації у Києві (13 березня), Дніпрі (14 березня), Харкові (20 березня) та Одесі (21 березня). Потім 11 квітня переможці онлайн та офлайн-кваліфікації влаштують епічний батл у національному фіналі.
Команди з п’яти осіб уже можуть зареєструватися за посиланням.
Переможці національного фіналу відправляться на світовий фінал та боротися з найкращими студентами-гравцями VALORANT зі всього світу. Вони зможуть виграти найсучасніший ігровий центр для свого університету. Та головне — змагатимуться за призові в 20 000 євро. Також вони отримають ексклюзивну можливість побачити найяскравіших зірок VALORANT, що змагатимуться у VALORANT Masters — офіційному етапі турніру 2021 Champions Tour.