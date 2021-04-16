Дивись український фінал Red Bull Campus Clutch наживо

Red Bull Campus Clutch , найбільший у світі студентський турнір з VALORANT, офіційно завершив українські кваліфікації, в яких понад 100 команд боролись за місце у національному фіналі.

За результатами 8 онлайн- та офлайн-кваліфікацій найсильніші команди готові продовжити змагання у фіналі, який відбудеться в онлайн-форматі 17 квітня об 11:00 . Дивись стрім онлайн на каналі Федерації кіберспорту тут . Національний переможець України продовжить боротьбу у Всесвітньому фіналі за головний приз у 20 000 євро та отримає подарунки від глобальних партнерів.

У фінал вийшли 8 команд:

Strive to Top

Venegance

Team KONI

Toxic dudes

Compot Gaming

FiveHead Dragon

Attaking. Хлопці з цієї команди представляють збірну гравців з різних міст: Самбір, Коломия, Харків і Київ.

Chicken Dinner. У фінальному матчі гравець ds_exe з цієї команди здійснив 27 фрагів, і це один з кращих показників турніру.

А що буде у фіналі?

Фаза Світового фіналу Red Bull Campus Clutch буде розділена на два етапи: Knockout Round у червні та Фінал у липні. Knockout Round відбуватиметься одночасно у всьому світі та супроводжуватиметься 24-годинним стрімом — усі національні переможці змагатимуться за те, щоб потрапити у ТОП 10 і продовжити змагання.

Далі 10 найкращих команд зіткнуться один з одним на офлайн-події в Мадриді (Іспанія), де відбудеться нагородження світових чемпіонів Red Bull Campus Clutch.

Дивись український фінал 17 квітня об 11:00

Як пройшли офлайн-кваліфікації

Про онлайн-кваліфікації ми вже писали раніше. А зараз згадаємо останні 4 офлайн-кваліфікації, що передували фіналу.

Київ

У кваліфікації, яка пройшла в арені CyberRing, взяло участь 11 команд. Перемогла команда toxic dudes, у складі якої грали: MFlure (капітан), 1sayary1, 2Dantes, N1ESTOR та X3_morph. Переможці у раунді 1/4 здобули технічну перемогу, а в півфіналі перемогли команду Just Vegetables з рахунком 13:4. У фіналі зустрілися з командою K4AY, де за підсумками двох карт виграли з рахунками 13:5 і 13:4

Дніпро

Дніпряни зареєстрували аж 13 команд на кваліфікацію, яка проходила в Windigo Arena. Кваліфікація проходила по сітці Double Elimination, що давало кожній команді шанс після поразки впасти в нижню сітку і продовжити свій шлях до перемоги. Перемогла команда Compot Gaming, у складі He11staff_ (капітан), ByBench, Anch0rRR, Danmnmaster та Greytreadd, якій для перемоги довелось пройти довгий і складний шлях.

У раунді чвертьфіналу переможці програли команді FiveHead Dragon і впали в нижню сітку. Там вони по черзі здобули три перемоги у команд -UNT-, Gachi Squad і 99problems--, і у гранд-фіналі доля їх знову звела з FiveHead Dragon. Фінал, відповідно, був дуже насиченим — билися за кожен раунд, але в підсумку Compot Gaming таки перемогли з рахунком 13:12.

Харків

Кваліфікація пройшла у Z-Arena, і в ній взяло участь 13 команд. Перемогла команда FiveHead Dragon, у складі: -tanji- (капітан), DanikWeb, Mus1caL, _VeNTeLL_ та _Yobo_. Команда приїхала на Харківську кваліфікацію з Дніпра, і вже встигла відмітитись на попередній – Дніпровській кваліфікації, - де вони програли у самому фіналі.

У Харкові їх шлях до фіналу був рішучим, вони не програвали жодного раунду (13-0, 13-0, 13-0). Однак у фіналі зустрілися з хлопцями з команди Flawless, які спробували чинити опір, але в підсумку FiveHead Dragon таки виграли з рахунками 13-2 і 13-7.

Одеса

Кваліфікація проходила в Skill arena, і зібрала рекордну кількість учасників — 20 команд. Перемогла команда Attaking. Склад команди: Mur4hik (капітан), ArimaK1sho, ROBBIEcsgo, TrissLover, H_H-. До фіналу дійшли без особливих проблем, з рахунками 13-3, 13-0, 13-4. А у фіналі, не без зусиль, але все ж таки виграли у команди K4AY, з рахунками 13-7 і 13-9. Примітно, що обидва фіналісти цієї офлайн-кваліфікації уже грали онлайн, а самі хлопці з команди-переможця представляють збірну гравців з міст Самбір, Коломия, Харків і Київ.