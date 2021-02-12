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, найбільший у світі турнір з Valorant, проводиться для студентів університетів — і тільки для них! Бери участь разом із друзями, якщо хочеш показати світові свої чудові навички — або просто добре провести час! Зареєструватися можна

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