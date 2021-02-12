Що таке Red Bull Campus Clutch та як взяти в ньому участь
Найбільший у світі університетський турнір Valorant стартує просто зараз. Ось усе, що тобі потрібно знати про майбутні кіберспортивні батли.
Опубліковано
Ти — студент і любиш змагальні шутери? Неймовірний збіг обставин. Бо Red Bull Campus Clutch, найбільший у світі турнір з Valorant, проводиться для студентів університетів — і тільки для них! Бери участь разом із друзями, якщо хочеш показати світові свої чудові навички — або просто добре провести час! Зареєструватися можна тут. А поки ми швидко розповімо, що тебе чекає.
Чекайте, Valorant? Який ще Valorant?
Так, гра, про яку всі говорять, Valorant — це наступна велика штука у світі кіберспорту. Команда розробників, яка стоїть за League of Legends, Riot Games, зробила безкоштовний тактичний шутер від першої особи 5 на 5 із додатковими фішками — унікальними здібностями персонажів (званих Агентами). Мета полягає в тому, щоб встановити або знешкодити бомбу. Детальніше про перші кроки у грі ми розповідали отут, тож ти знаєш, що далі робити.
Добре, з цим ясно, тепер давайте трохи більше про турнір.
Українські відбіркові матчі, які ми проводимо разом з UESF, розпочнуться 26 лютого квітня (онлайн) і закінчаться 21 березня. Якщо твоїх скіллів буде достатньо, ти зіграєш в українському фіналі 11 квітня та отримаєш шанс представляти Україну (та свій університет) у міжнародному фіналі в Іспанії в червні. Звичайно, поїздку ми організуємо.
Так, ну добре, що робити?
Розповідаємо.
- Завантажуй Valorant безкоштовно.
- Створюй команду з 5 людей.
- Потім переходь за посиланням.
- Реєструйся та починай тренуватися, бо буде гаряче.
Ой, а в мене немає команди...
Не страшно, ти все одно зможеш грати. Соло-гравці об'єднаються з іншими соло-гравцями у команди прямо на турнірі. Але ти маєш розуміти, що зі своїми легше комунікувати та діяти як одне ціле. А це у Valorant дуже важливо.
А що отримує переможець?
Усі національні чемпіони виходять у міжнародний фінал. Це унікальна можливість стати зіркою кіберспорту, адже в фіналі змагатимуться кращі гравці-студенти з усього світу. Команда, яка переможе в міжнародному фіналі, отримає 20 000 € та найсучаснішу ігрову зону для свого університету. Круто, еге ж?
Звучить круто
Ми теж так вважаємо. Тому пропонуємо зайти сюди і почати реєстрацію. На сторінці турніру ти також знайдеш відповіді на усі додаткові питання. Хай щастить!