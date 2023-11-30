Зустрічай команду з Індонезії, яка підкорила Red Bull Campus Clutch 2023

Ці хлопці вразили всіх з самого початку. Коли індонезійська команда Team Garuda приїхала на перший день світового фіналу

, вони були у фокусі уваги: новачки, що грали разом відносно недовго, і до того ж одна з наймолодших команд в історії змагань (більшості гравців Team Garuda ще не виповнилося 20 років, а деяким було лише 18).