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Кіберспорт
Зустрічай команду з Індонезії, яка підкорила Red Bull Campus Clutch 2023
Кульмінацією світового фіналу в Стамбулі стало зіткнення двох андердогів, які перевернули очікування глядачів з ніг на голову. У запеклій боротьбі Індонезія здолала Перу та забрала головний трофей.
Ці хлопці вразили всіх з самого початку. Коли індонезійська команда Team Garuda приїхала на перший день світового фіналу Red Bull Campus Clutch World Final 2023, вони були у фокусі уваги: новачки, що грали разом відносно недовго, і до того ж одна з наймолодших команд в історії змагань (більшості гравців Team Garuda ще не виповнилося 20 років, а деяким було лише 18).
До того ж вони потрапили до групи D, де зіграли з чотирма національними переможцями, серед яких були чемпіони Red Bull Campus Clutch — Нортвудський університет зі США.
Однак до кінця першого дня змагань індонезійці дали зрозуміти, що вони прийшли грати. Здійснивши зачистку своєї групи — включаючи перемогу над США, — новачки змусили тремтіти кожного потенційного суперника.
Гравці
За Індонезію у Стамбулі виступали п'ятеро студентів університету з Джакарти: Рівалді 'valdyn1' Нафіан, Томас 'Cud' Альфіантіно, Девін 'gotten', Брайан 'Kush' Карлос і Райвальдо 'ray4c' Чандра. Карлос і Чандра були найвідомішими гравцями, але в цей день усі хлопці довели, що вони команда, яка здатна протистояти будь-яким перешкодам.
Унікальний стиль гри
Демонструючи, що їхня перемога в перший день не була випадковістю, Індонезія продовжила косити суперників у нокаут-раундах. Їхніми характерними рисами були швидкість і агресія, як в нападі, так і в захисті, з непередбачуваністю, яка виводила суперників з рівноваги.
У ⅛ фіналу Німеччині не пощастило зіткнутися з індонезійською командою, а Пакистан був наступним, хто відчув на собі їхню лють у чвертьфіналі. Оглядачі вважали, що імпозантна команда з Чехії може здолати Індонезію в півфіналі, але Garuda впевнено перемогла їх з рахунком 13:8 та 13:6.
Гранд-фінал
Команда Cinderella вийшла у фінал, не програвши жодної карти. Але, як виявилося, їм знадобилася ще одна команда-андердог, щоб знайти відповідь на свій виклик — принаймні тимчасово.
На головній сцені з Garuda зійшлися перуанці Team Zen Esports, які у чвертьфіналі вибили зі змагань Канаду, а у півфіналі розгромили сильних гравців із Франції, і тепер також мали мотивацію перемогти. Завдяки тому, що команда вже мала великий досвід,, перуанці були добре структуровані та вправні в протоколах VALORANT. Але цього виявилося недостатньо.
Індонезія була грізною на перших двох картах Гранд-фіналу, вигравши з рахунком 13:7 і 13:5. Однак Перу перегрупувалися і не піддалися залякуванню, здобувши у відповідь перемогу 13:8.
«Я знав, що повинен повернутися і взяти реванш у наступній грі», — каже про той момент Чандра з Індонезії.
Четверта карта виявилася вирішальною: Індонезія швидко примусила південноамериканців попрацювати і перемогла з рахунком 13:4. За мить вони вже піднімали трофей Red Bull Campus Clutch 2023.
«Сьогодні мене звуть "ray4indonesia", а не "ray4c", тому що це було для Індонезії, — сказав Чандра. — Ми дуже пишаємося, я люблю свою команду!»
У відповідь на любов і підтримку, яку вони отримали від своїх друзів і сім'ї під час подорожі, Альфіантіно додав: «Дякую за підтримку. Ми дуже вдячні за нашу перемогу. Наша важка праця окупилася цією перемогою».