У суботу 12 команд боролися за вихід у півфінал у надзвичайно гарячому груповому етапі. Після цього лишилися чотири команди, які билися за шанс відвезти додому головний приз Red Bull Campus Clutch. У першому півфіналі команда BTR з Канади, яка виграла групу з загальним рахунком 4:1, боролися проти Anubis Gaming, представників Африки та Західної Азії. Африканська команда виявилася сильнішою.

У другому півфіналі зустрілися Project S, представники Португалії, яким довелося битися з командою VAC Kimchi з Південної Кореї. Корейські студенти навіть подолали у груповому етапі півфіналіста з іншої пари Anubis Gaming. Але доля мала свої плани щодо переможця. У фінал потрапили Project S.

Після напруженої серії матчів, у підсумку Anubis Gaming перемогла Project S у великому фіналі з рахунком 3:2. Якщо ти пропустив увесь недільний екшн у Valorant, читай наш огляд кращих моментів, а також дивись гранд-фінал у повторі .

Півфінал: BTR проти Anubis

І BTR, і Анубіс виглядали неймовірно сильними у груповому етапі, але обидві команди також програли свої завершальні матчі. У півфіналі обом командам було що доводити. На першій карті, Бриз, єгиптяни одразу перехопили ініціативу. BTR потрібно було більше часу для адаптації, але вони зібрались з силами у четвертому раунді, де ToastyUnicorns підібрав 2k. Це дозволило BTR знищити решту команди.

Але єгиптяни влаштували вдалий камбек, тож раунд на карті Бриз завершився з рахунком 13-10 на їхню користь.

На другій карті, Ascent, обидві команди знову йшли рівно деякий час. Рахунок досяг 8–8, і жодна команда не поступалася. BTR вирішив натиснути B, але зупинився на їх шляху від вхідного осколка від shalaby. Тоф з BTR знову спробував змінити тактику команди, але хлопці з Anubis знову зірвали ці плани. 12-10 у другому раунді, та переконлива перемога єгиптян з рахунком 2:0 у півфіналі.

Півфінал: VAC Kimchi проти Project S

Другий півфінал дня був прекрасним прикладом того, що відбувається, коли нерухомий об’єкт (VAC Kimchi) зустрічає нестримну силу (ProjectS). Якщо Project S стикається з проблемою, вони вирішують її з більшою агресією, тоді як VAC Kimchi любить відповідати більш тактично та повільно. На першій карті, Спліт, Project S добре розпочали, використовуючи різноманітні схеми захисту. У другій половині Project S були настільки попереду, що VAC Kimchi повинні були діяти, якщо хотіли повернутися у боротьбу. Хоча південнокорейцям вдалося виграти кілька раундів ближче до кінця, цього було недостатньо. Раунд закінчився з рахунком 13-8 на користь португальців.

У другому раунді корейцям вдалося нав'язати власний повільний стиль гри. Після тактичного протистояння, вони зрівняли загальний рахунок. 1:1, усе почалося наново.

Не дивно, що Project S воліє грати на стороні атаки, справжнє випробування для VAC Kimchi розпочалося саме у третьому раунді. Поки корейські гравці всіма силами намагалися стримати наступи Project S, португальська команда була невблаганною у своїх атаках, закінчивши матч 13-7, щоб зіграти проти Anubis у фіналі.

Фінал: Anubis проти Project S

Обидві команди одержали видовищні перемоги у півфіналі, і дуже прагнули закінчити те, що почали місяці тому. Тепер вони зіткнулися у фіналі, який проходив за системою best of 5. На першій карті, Bind, обидві команди стартували рівномірно, поки Project S не пішов у свій фірмовий наступ, щоб змінити рахунок на 10-4. Anubis потроху відбивав позиції, але цього було недостатньо для камбеку. На першій карті перемогли португальці, 13-8.

На другій карті Project S домінували знову. Вони не дозволили Anubis набрати жодного очка в обороні. У 9-му раунді K1zpawn навіть зробив 4K, щоб врятувати майже втрачений раунд і продовжити наступ своєї команди. Project S вигравав з приголомшливим рахунком 13-0 та трьома перемогами з трьох потрібних. Але потім сталося велике повернення.

Невідомо як, але на карті Ascent єгиптяни зберігали спокій і захищалися від невпинної агресії Project S. Вони відіграли першу половину з рахунком 10:2, залишивши португальцям дуже малі шанси на перемогу у раунді. Так і сталося: раунд завершився з рахунком 13:2.

Далі команди перемістилися на карту Breeze, і тут боротьба була значно запеклішою. Єгиптяни виграли раунд з рахунком 13-8. 2:2 у загальному рахунку.

А далі fr0st з команди Anubis показав швидкий пістолетний майстер-клас, зробивши три кілла та вигравши раунд. Project S почали здобувати певний успіх з роздвоєними наступами на А та B, не даючи Анубісу зрозуміти, де пройде наступна атака. Але Anubis вистояли: перший тайм завершився на користь єгиптян, 9-3.

У другому таймі Anubis знову допоміг пістолет. Кілька стрімких атак поспіль, і Project S почали просідати. Представники Африки та Західної Азії виграли п'яту карту з визначальним рахунком 13-3.

Тож зустрічай першого переможця Red Bull Campus Clutch: команду Anubis. І готуйся з тіммейтами до боротьби у наступному році!