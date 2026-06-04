Фінал Red Bull ClassiCS у Києві: не пропусти головну CS2-подію року

У кожного, хто хоч раз грав у Counter-Strike, є «та сама» мапа. Та, де починалося все — перші перемоги, «катки» та безсонні ночі за комп'ютером. Dust2 із дуелями на мідлі. Атмосферний Aztec із густими джунглями. Cobblestone із довгими коридорами та відчуттям справжньої тактики. А може Cache, натхненна Чорнобильською зоною відчуження? Ти точно знаєш, про що ми.

Турнір Red Bull ClassiCS , фінал якого ми побачимо в Києві 6 та 7 червня, повертає ці мапи у велику гру! Формат змагання об'єднує ностальгію старої школи та енергію нового покоління: класичні локації, на яких виростали цілі генерації гравців, зустрічаються з сучасним CS2 та актуальними командами.

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

Вперше Red Bull ClassiCS відбувся у Сан-Паулу, Бразилія, у 2024 році. Для турніру класичні мапи — Cache, Aztec, Dust, Cobblestone, Train — були ремастеровані у CS2. Формат одразу привернув увагу: гравці з відкритих кваліфікацій змагалися поруч із відомими стримерами та професіоналами, а глядачі згадали улюблені мапи, що давно зникли з офіційного пулу. Тепер, у 2026 році, Red Bull ClassiCS вперше прийшов в Україну.

Які мапи в пулі?

🏛️ Aztec

🌵 Tuscan

☢️ Cache

🏰 Cobblestone

💛 Dust2

🐍 Anubis

🏗️ Vertigo

Ми уже розповідали докладно про кожну з цих мап — їхню атмосферу, геймплей та місце в історії Counter-Strike.

Red Bull ClassiCS у Бразилії © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

01 Де, коли та як дивитися

Фінал Red Bull ClassiCS пройде у LAN-форматі 6 та 7 червня під час фестивалю сучасної поп-культури FANCON 2026 на території Міжнародного виставкового центру в Києві (Броварський пр-т, 15, метро «Лівобережна»).

Квитки на FANCON доступні на сайті організатора.

Розклад

6 червня:

12:00 — відкриття локації

12:30 — перший півфінал

16:00 — другий півфінал

7 червня:

12:00 — відкриття локації

12:15 — матч за третє місце

13:45 — зірковий шоуматч

15:30 — фінал

18:45 — нагородження переможців

У перервах між матчами — розіграші обладнання Logitech G PRO series.

Трансляція

Для тих, хто цього року пропускає FANCON, усі матчі фіналу транслюватимуться онлайн на Twitch-каналі csuesf_ua , початок о 13:00 кожного дня.

Зони Red Bull на FANCON Kyiv уже традиція © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool Гра не зупиняється на локаціях Red Bull на FANCON 2025 © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

02 Хто змагатиметься у фіналі?

На дві онлайн-кваліфікації — відкриту та студентську — зареєструвалось 1 377 гравців з усієї України. Перша кваліфікація зібрала 1 030 учасників, студентська — ще 347. Щоб вийти до фіналу через верхню сітку, командам потрібно було здобути шість перемог у серіях BO1 та ще одну в BO3. Ті, хто потрапили до нижньої сітки, мали виграти 11 матчів поспіль.

До офлайн-фіналу пробились чотири команди.

Відкрита кваліфікація:

m1xx — єдина команда, яка не програла жодного матчу. Сім перемог поспіль і лише одна втрачена карта у фінальній серії BO3.

nadetektor — після першої поразки потрапили у нижню сітку і пройшли крізь неї, здолавши по дорозі п'ять суперників.

Студентська кваліфікація:

chessplayersS — впевнений старт і перемога у вирішальній серії BO3 у фіналі студентської відбірки.

KPI EVO — після поразки у верхній сітці піднялись через нижню і у запеклій серії 2:1 виборили останній квиток до фіналу.

03 Що отримають переможці

Команда-чемпіон Red Bull ClassiCS проведе два дні на буткемпі NAVI — відчує зсередини, як живе і тренується одна з найвідоміших кіберспортивних організацій світу.

1-е місце — 80 000 грн. на команду + клавіатура Logitech G PRO X TKL Rapid кожному гравцю;

2-е місце — 60 000 грн. на команду + миша Logitech G PRO X Superlight 2 кожному;

3-є місце — 40 000 грн. на команду + килимок NAVI Crosshair кожному.

Вболівати за улюблену команду разом точно цікавіше © Anton Tkachenko / Red Bull Content Pool

04 Шоуматч: new gen проти old gen

Окремий хайлайт другого дня — шоуматч, старт якого заплановано на 13:45. На одній карті зустрінуться дві команди з різних епох Counter-Strike: молоде покоління «new gen» проти досвідчених «old gen». У складі команд — блогери, професійні гравці та зірки кіберспорту. Склад учасників оголосимо в п'ятницю — стеж за нашими соцмережами, щоб не пропустити.

05 Розіграш на FANCON

Та призи очікують не лише на тих, хто буде змагатися у турнірі. Для всіх гостей FANCON ми підготували великий квест. Хто збере повний сет із шести колекційних карток Red Bull ClassiCS — отримає шанс виграти топове залізо. На картках — гравці CS-roster NAVI: b1t, Aleksib, iM, w0nderful, Makazze, а також тренер команди B1ad3.

Як зібрати картки? На різних локаціях фестивалю ти знайдеш шість Red Bull-спотів. На кожному — просте завдання, за яке отримаєш картку:

Red Bull F1 Simulators — одна із найпопулярніших локацій © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool Red Bull Pit Stop Game на FANCON Kyiv 2024 © Pavel Floresku / Red Bull Content Pool У що будемо грати цього року? © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool Хочеш зустрітися з NAVI у Києві? © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool Яким буде твоє найшвидше коло? © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

Вуличний бар Red Bull. Щоб отримати картку b1t, купи Red Bull або коктейль на його основі.

Red Bull F1 Simulators. Коло на F1-симуляторі принесе тобі картку Aleksib.

Red Bull Pit Stop Game. Заміни колесо у pit stop-челенджі, а за це отримаєш картку iM.

Red Bull x NAVI. 6 червня купи мерч NAVI, сфотографуйся з кубком і опублікуй фото з тегами NAVI та @redbullua або заверши коло на симуляторі Logitech, нагорода — картка w0nderful.

Red Bull x NAVI. 7 червня купи мерч NAVI, сфотографуйся з кубком та опублікуй фото або виконай завдання в aim-зоні, і картка Makazze твоя.

Сцена Red Bull ClassiCS. Знайди пасхалку на картонній фігурі B1ad3 та покажи п'ять зібраних карток на барі. Це принесе тобі фінальну картку тренера B1ad3.

Коли збереш усі шість карток, відскануй QR-код і зареєструйся в телеграм-боті для участі в розіграші. Фінал розіграшу — 7 червня орієнтовно о 19:30 на головній сцені FANCON. Переможцю потрібно бути присутнім і показати повний сет карток із печатками. Але зауваж, що кількість учасників — 1 000 осіб, тому не відкладай квест на останній момент.

Що можна виграти?

Клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID з автографом b1t;

Мишка Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED з автографом w0nderful;

Повноцінний ПК ASGARD з відеокартою RTX 5060 та процесором AMD Ryzen 5 8400F.

Як бачиш, Red Bull ClassiCS — це два дні Counter-Strike, ностальгії та живих емоцій. Го на FANCON, щоб побачити фінал і шоуматч наживо, пройти квест і поборотися за призи. А якщо не можеш бути там — вмикай трансляцію на Twitch і вболівай онлайн.

До зустрічі на Red Bull ClassiCS!

Реєструйся для участі у турнірі Red Bull ClassiCS просто зараз! © Red Bull