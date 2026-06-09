Red Bull ClassiCS 2026 в Україні: хто став найкращим?

6 і 7 червня на сцені Міжнародного виставкового центру в Києві класичні мапи Counter-Strike повернулися до життя, а чотири найсильніші команди турніру визначили чемпіона у серії, яка тримала інтригу до останнього раунду.
Red Bull ClassiCS без сумніву став головною кіберспортивною подією на FANCON Україна. А кор-аудиторія фестивалю створила атмосферу, яку не кожен день зустрінеш на кіберспортивних змаганнях. У фан-зоні поруч із фанатами Counter-Strike сиділи Геральти із Рівії, космодесантники із Warhammer 40,000, кілька Гюставів із Clair Obscur: Expedition 33, озброєних багетами, і, звичайно, Денджі з Chainsaw Man та Танджіро Камадо з Demon Slayer.
Чемпіонами великого українського LAN-фіналу стала команда nadetektor — гравці пройшли крізь нижню сітку кваліфікації аж до сцени Red Bull ClassiCS.
01
Як проходив LAN-фінал
До офлайн-фіналу пробилися чотири команди. Відкриту кваліфікацію пройшли m1xx та nadetektor, студентську — chessplayersS та KPI EVO. Усього через два онлайн-відбори пройшли 1 377 гравців з усієї України.
Перший півфінал між m1xx та KPI EVO завершився без інтриги. m1xx впевнено закрили серію на двох картах — 13:5 на Anubis і 13:3 на Dust2. Другий півфінал пройшов за схожим сценарієм: nadetektor не залишили шансів chessplayersS, перемігши 13:2 на Anubis та 13:4 на Aztec.
Матч за третє місце між KPI EVO та chessplayersS відбувався у форматі BO1 на Dust2. Після першої половини попереду були chessplayersS — 8:7, але після зміни сторін KPI EVO не віддали суперникам жодного раунду та забрали бронзу з рахунком 13:8.
02
Головна гра
Фінал звів між собою m1xx та nadetektor.
Склади команд:
- m1xx — Bodyaooo, Zaki, Bodik, qwezy, kingway
- nadetektor — thirtythird, NG-201, Greni4, petroWUR, sickaf
Команди вже зустрічалися під час кваліфікацій, але на сцені ставки були зовсім іншими.
Першу карту, Anubis, nadetektor забрали з рахунком 13:10. На Vertigo серія перейшла в овертайм: після напруженої боротьби m1xx вирвали перемогу — 16:14 — і повернули інтригу у протистояння. Вирішальна Cache перетворилася на гойдалку, де жодна з команд довго не могла втримати перевагу. Та коли вирішальні раунди завершилися, на табло світився рахунок 13:10 — цього разу на користь nadetektor.
«Загалом за ці два дні учасники показали неймовірний рівень. Особливо у фіналі. За три мапи ми побачили ейси, клатчі та неймовірні розстріли. Такі моменти найчастіше бачиш саме на професійній сцені», — ділився враженнями після фіналу стример і коментатор Андрій «Yukio» Кучеренко.
За словами гравця nadetektor Сергія 'Greni4' Тищенко, найскладнішим суперником на турнірі для переможців стала саме команда m1xx. «У фіналі вони показали дуже сильну гру. Ми могли закрити серію 2:0, але нам трохи не пощастило. Хлопці добре грали, ми часто зустрічаємося з ними на турнірах і сподіваюся, що побачимося ще не раз».
03
Переможці
Шлях nadetektor до титулу був одним із найскладніших на турнірі. Після ранньої поразки в онлайн-кваліфікації команда опинилася в нижній сітці. Щоб дістатися LAN-фіналу, їм довелося пройти через п'ять матчів на вибування поспіль. Завершилася ця серія вже на сцені FANCON — чемпіонським титулом.
«Кожен раз, коли ми забирали важливий раунд і ставали ближче і ближче до перемоги, десь всередині я відчував, що ми це виграємо, що ми можемо. Команда була дуже заряджена, ми розуміли, що, швидше за все, переможемо. Я дуже дякую залу — нас дуже підтримували», — поділився гравець Денис 'thirtythird' Табака.
Команда була дуже заряджена. Ми розуміли, що, швидше за все, переможемо
За словами Greni4, головною перевагою команди стала атмосфера всередині складу: «Ключем до нашої перемоги стала, напевно, наша мораль, оскільки ми все ж таки неповноцінна команда, а мікс. Ми підтримували один одного, намагалися грати як одна ціла команда. І саме це, я вважаю, привело нас до перемоги».
Та чемпіонство — не єдина нагорода для nadetektor на Red Bull ClassiCS. Снайпера команди, що грає під ніком thirtythird, назвали найкращим гравцем турніру. Про звання MVP він говорить скромніше: «Це все сталося завдяки моїй команді, яка просто дала мені простір грати. Коли змінювались карти, коли у нас були прориви, хлопці просто казали: «Роби, що хочеш, ми тебе підтримуємо». Ми турніри вигравали раніше, але змагання рівня Red Bull ClassiCS — вперше».
Турнірна таблиця
- 🥇 1 місце — nadetektor
- 🥈 2 місце — m1xx
- 🥉 3 місце — KPI EVO
- 4 місце — chessplayersS
А які призи?
- Команда nadetektor отримала 80 000 гривень на команду, клавіатури Logitech G PRO X TKL Rapid для кожного гравця та два дні на буткемпі NAVI.
- m1xx забрали 60 000 гривень і миші Logitech G PRO X Superlight 2.
- KPI EVO отримали 40 000 гривень і килимки NAVI Crosshair.
04
Квест Red Bull ClassiCS на FanCon
Окрім турніру, гості FANCON могли пройти спеціальний квест: зібрати повний набір із шести колекційних карток із гравцями складу NAVI — b1t, Aleksib, iM, w0nderful, Makazze та тренером B1ad3. Кожну картку можна було отримати за виконання завдання на окремій локації.
Найбільшою популярністю користувалися три зони: вуличний бар Red Bull та точки, присвячені Формулі 1: Red Bull F1 Simulators, де потрібно було пройти коло на симуляторі F1 та Red Bull Pit Stop Game, де за швидку заміну колеса можна було отримати картку iM.
До фінального розіграшу дійшли 420 гостей FANCON, яким вдалося зібрати повний комплект із шести карток. Три переможці забрали додому призи від партнерів:
- Клавіатуру Logitech G PRO X TKL RAPID з автографом b1t
- Мишу Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 з автографом w0nderful
- Повноцінний ПК ASGARD з відеокартою RTX 5060
05
Шоуматч: нове покоління проти старої школи
Окремим хайлайтом турніру став шоуматч між блогерами, стримерами, коментаторами та професійними гравцями, які представляли різні покоління Counter-Strike.
За команду NEW GEN зіграли:
- контент-мейкерка та стримерка Martik,
- кіберспортивний коментатор Кирило 'slaxer' Вернудін,
- гравець NAVI Junior Назар 'kodak' Бучма,
- коментатор Counter-Strike Олег 'Thunder' Громико.
- професійний гравець VALORANT Євген 'MonOkson' Носко
Їм протистояли хлопці із OLD GEN:
- коментатор і аналітик Maincast Олександр 'HomeR' Лисенко,
- CS2 коментатор Олексій 'уХо' Малецький,
- комьюніті лід NAVI та CEO Федерації кіберспорту України Андрій 'Dobzwer' Грищенко,
- кіберспортсмен та колишній гравець NAVI з Dota 2 Олександр 'ХВОСТ' Дашкевич,
- український блогер-мільйонник Антон Мурафа.
Перемогу в шоу-протистоянні здобула команда NEW GEN.
Стримерка та ютуберка Martik після матчу зізналася, що найбільше її здивувала не гра, а сам виступ на сцені: «Я вперше грала на сцені і, якщо чесно, не очікувала, що це буде настільки складно. Особливо в технічному плані. Я звикла до свого сетапу, тому довелося все налаштовувати під себе. Після цього досвіду я зрозуміла, наскільки нашим спортсменам складно. Це було дуже цікаво. Після такого шоуматчу я буду ще більше цінувати наших спортсменів».
Я вперше грала на сцені, і не очікувала, що це буде настільки складно
06
Що далі
Для nadetektor перемога на Red Bull ClassiCS стала не фіналом історії, а її початком. Попереду на команду чекають два дні на буткемпі NAVI — можливість зазирнути за лаштунки однієї з найуспішніших кіберспортивних організацій світу. «Ми дуже задоволені, що виграли. Ми дуже щасливі, але дуже сильно втомилися. Зараз трохи відпочинемо — і з новими силами поїдемо грати наступні турніри», — підсумував Greni4.