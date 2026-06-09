Команда nadetektor була найсильнішою на Red Bull ClassiCS 2026
© Антон Ткаченко
Кіберспорт

Red Bull ClassiCS 2026 в Україні: хто став найкращим?

З 1 377 гравців у кваліфікаціях у двобої за перше місце зійшлися лише 10 людей. Розповідаємо, що треба знати про великий LAN-фінал Red Bull ClassiCS у Києві.
Автор Марія Ридван
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Частина історії

Red Bull ClassiCS Україна

Кіберспортивний CS турнір Red Bull Classics вперше в Україні!

Україна
Деталі події

Резюме

  1. 1
    Як проходив LAN-фінал
  2. 2
    Головна гра
  3. 3
    Переможці
  4. 4
    Квест Red Bull ClassiCS на FanCon
  5. 5
    Шоуматч: нове покоління проти старої школи
  6. 6
    Що далі
6 і 7 червня на сцені Міжнародного виставкового центру в Києві класичні мапи Counter-Strike повернулися до життя, а чотири найсильніші команди турніру визначили чемпіона у серії, яка тримала інтригу до останнього раунду.
Red Bull ClassiCS без сумніву став головною кіберспортивною подією на FANCON Україна. А кор-аудиторія фестивалю створила атмосферу, яку не кожен день зустрінеш на кіберспортивних змаганнях. У фан-зоні поруч із фанатами Counter-Strike сиділи Геральти із Рівії, космодесантники із Warhammer 40,000, кілька Гюставів із Clair Obscur: Expedition 33, озброєних багетами, і, звичайно, Денджі з Chainsaw Man та Танджіро Камадо з Demon Slayer.

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Чемпіонами великого українського LAN-фіналу стала команда nadetektor — гравці пройшли крізь нижню сітку кваліфікації аж до сцени Red Bull ClassiCS.
01

Як проходив LAN-фінал

До офлайн-фіналу пробилися чотири команди. Відкриту кваліфікацію пройшли m1xx та nadetektor, студентську — chessplayersS та KPI EVO. Усього через два онлайн-відбори пройшли 1 377 гравців з усієї України.
Перший півфінал між m1xx та KPI EVO завершився без інтриги. m1xx впевнено закрили серію на двох картах — 13:5 на Anubis і 13:3 на Dust2. Другий півфінал пройшов за схожим сценарієм: nadetektor не залишили шансів chessplayersS, перемігши 13:2 на Anubis та 13:4 на Aztec.
Матч за третє місце між KPI EVO та chessplayersS відбувався у форматі BO1 на Dust2. Після першої половини попереду були chessplayersS — 8:7, але після зміни сторін KPI EVO не віддали суперникам жодного раунду та забрали бронзу з рахунком 13:8.
У кваліфікаціях Red Bull ClassiCS взяло участь 1377 гравців

У кваліфікаціях Red Bull ClassiCS взяло участь 1377 гравців

© Антон Ткаченко

Коментатор Андрій «Yukio» Кучеренко не стримує емоцій

Коментатор Андрій «Yukio» Кучеренко не стримує емоцій

© Антон Ткаченко

Red Bull ClassiCS став головною кіберспортивною подією на FANCON Україна

Red Bull ClassiCS став головною кіберспортивною подією на FANCON Україна

© Антон Ткаченко

Фінал звів між собою команди m1xx та nadetektor

Фінал звів між собою команди m1xx та nadetektor

© Антон Ткаченко

MVP турніру Денис 'thirtythird' Табака

© Антон Ткаченко

Коментатори Олег 'Thunder' Громико та Андрій 'Yukio' Кучеренко

© Антон Ткаченко

Щоб дійти до LAN-фіналу, nadetektor пройшли через п'ять матчів на вибування

© Антон Ткаченко

Команда m1xx у фіналі показала дуже сильну гру

© Антон Ткаченко

Команда KPI EVO отримала 3 місце

© Антон Ткаченко

На Red Bull ClassiCS 2026 було багато емоцій

© Антон Ткаченко

Мапа Vertigo виявилась найуспішнішою для m1xx

© Антон Ткаченко

Змагання Red Bull ClassiCS 2026 у Києві

© Антон Ткаченко

02

Головна гра

Фінал звів між собою m1xx та nadetektor.
Склади команд:
  • m1xx — Bodyaooo, Zaki, Bodik, qwezy, kingway
  • nadetektor — thirtythird, NG-201, Greni4, petroWUR, sickaf
Команди вже зустрічалися під час кваліфікацій, але на сцені ставки були зовсім іншими.
Першу карту, Anubis, nadetektor забрали з рахунком 13:10. На Vertigo серія перейшла в овертайм: після напруженої боротьби m1xx вирвали перемогу — 16:14 — і повернули інтригу у протистояння. Вирішальна Cache перетворилася на гойдалку, де жодна з команд довго не могла втримати перевагу. Та коли вирішальні раунди завершилися, на табло світився рахунок 13:10 — цього разу на користь nadetektor.
«Загалом за ці два дні учасники показали неймовірний рівень. Особливо у фіналі. За три мапи ми побачили ейси, клатчі та неймовірні розстріли. Такі моменти найчастіше бачиш саме на професійній сцені», — ділився враженнями після фіналу стример і коментатор Андрій «Yukio» Кучеренко.
nadetektor перемогли після трьох мап

nadetektor перемогли після трьох мап

© Антон Ткаченко

За словами гравця nadetektor Сергія 'Greni4' Тищенко, найскладнішим суперником на турнірі для переможців стала саме команда m1xx. «У фіналі вони показали дуже сильну гру. Ми могли закрити серію 2:0, але нам трохи не пощастило. Хлопці добре грали, ми часто зустрічаємося з ними на турнірах і сподіваюся, що побачимося ще не раз».
03

Переможці

Шлях nadetektor до титулу був одним із найскладніших на турнірі. Після ранньої поразки в онлайн-кваліфікації команда опинилася в нижній сітці. Щоб дістатися LAN-фіналу, їм довелося пройти через п'ять матчів на вибування поспіль. Завершилася ця серія вже на сцені FANCON — чемпіонським титулом.
«Кожен раз, коли ми забирали важливий раунд і ставали ближче і ближче до перемоги, десь всередині я відчував, що ми це виграємо, що ми можемо. Команда була дуже заряджена, ми розуміли, що, швидше за все, переможемо. Я дуже дякую залу — нас дуже підтримували», — поділився гравець Денис 'thirtythird' Табака.
Денис 'thirtythird' Табака — найкращий гравець Red Bull ClassiCS 2026

Денис 'thirtythird' Табака — найкращий гравець Red Bull ClassiCS 2026

© Антон Ткаченко

Quotation
Команда була дуже заряджена. Ми розуміли, що, швидше за все, переможемо
Денис 'thirtythird' Табака
За словами Greni4, головною перевагою команди стала атмосфера всередині складу: «Ключем до нашої перемоги стала, напевно, наша мораль, оскільки ми все ж таки неповноцінна команда, а мікс. Ми підтримували один одного, намагалися грати як одна ціла команда. І саме це, я вважаю, привело нас до перемоги».
Та чемпіонство — не єдина нагорода для nadetektor на Red Bull ClassiCS. Снайпера команди, що грає під ніком thirtythird, назвали найкращим гравцем турніру. Про звання MVP він говорить скромніше: «Це все сталося завдяки моїй команді, яка просто дала мені простір грати. Коли змінювались карти, коли у нас були прориви, хлопці просто казали: «Роби, що хочеш, ми тебе підтримуємо». Ми турніри вигравали раніше, але змагання рівня Red Bull ClassiCS — вперше».
Турнірна таблиця
  • 🥇 1 місце — nadetektor
  • 🥈 2 місце — m1xx
  • 🥉 3 місце — KPI EVO
  • 4 місце — chessplayersS
А які призи?
  • Команда nadetektor отримала 80 000 гривень на команду, клавіатури Logitech G PRO X TKL Rapid для кожного гравця та два дні на буткемпі NAVI.
  • m1xx забрали 60 000 гривень і миші Logitech G PRO X Superlight 2.
  • KPI EVO отримали 40 000 гривень і килимки NAVI Crosshair.
04

Квест Red Bull ClassiCS на FanCon

Окрім турніру, гості FANCON могли пройти спеціальний квест: зібрати повний набір із шести колекційних карток із гравцями складу NAVI — b1t, Aleksib, iM, w0nderful, Makazze та тренером B1ad3. Кожну картку можна було отримати за виконання завдання на окремій локації.
Піт-стоп Формули-1 в зоні Red Bull Pit Stop Game

Піт-стоп Формули-1 в зоні Red Bull Pit Stop Game

© Антон Ткаченко

Колекційні картки NAVI випустили спеціально до Red Bull ClassiCS 2026

Колекційні картки NAVI випустили спеціально до Red Bull ClassiCS 2026

© Антон Ткаченко

Чи можеш ти літати, як Макс?

Чи можеш ти літати, як Макс?

© Антон Ткаченко

Шість карток — шанс виграти ПК

Шість карток — шанс виграти ПК

© Антон Ткаченко

Зона для тих, хто мріяв випробувати себе в автоспорті

© Антон Ткаченко

На зоні NAVI було людно

© Антон Ткаченко

Сузука чи Сільверстоун?

© Антон Ткаченко

Без черги не обійшлось на зоні Red Bull F1 Simulators

© Антон Ткаченко

В зону NAVI зазирали яскраві гості

© Антон Ткаченко

Змінити колесо боліду виявилось не так легко

© Антон Ткаченко

Одна із найпопулярніших зон Red Bull F1 Simulators

© Антон Ткаченко

Тут можна було уявити себе гравцем NAVI

© Антон Ткаченко

Dobzwer готується вітати переможців квесту

© Антон Ткаченко

Три щасливці отримали топове залізо від Logitech та ASGARD

© Антон Ткаченко

Найбільшою популярністю користувалися три зони: вуличний бар Red Bull та точки, присвячені Формулі 1: Red Bull F1 Simulators, де потрібно було пройти коло на симуляторі F1 та Red Bull Pit Stop Game, де за швидку заміну колеса можна було отримати картку iM.
До фінального розіграшу дійшли 420 гостей FANCON, яким вдалося зібрати повний комплект із шести карток. Три переможці забрали додому призи від партнерів:
  • Клавіатуру Logitech G PRO X TKL RAPID з автографом b1t
  • Мишу Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 з автографом w0nderful
  • Повноцінний ПК ASGARD з відеокартою RTX 5060
05

Шоуматч: нове покоління проти старої школи

Окремим хайлайтом турніру став шоуматч між блогерами, стримерами, коментаторами та професійними гравцями, які представляли різні покоління Counter-Strike.
Контент-мейкерка та стримерка Martik

Контент-мейкерка та стримерка Martik

© Антон Ткаченко

Нове покоління Counter-Strike проти старої школи

Нове покоління Counter-Strike проти старої школи

© Антон Ткаченко

Український блогер-мільйонник Антон Мурафа

Український блогер-мільйонник Антон Мурафа

© Антон Ткаченко

CS2 коментатор Олексій 'уХо' Малецький

CS2 коментатор Олексій 'уХо' Малецький

© Антон Ткаченко

Окремим хайлайтом Red Bull ClassiCS 2026 став зірковий шоуматч

© Антон Ткаченко

Стримерка та ютуберка Martik вперше грала на сцені

© Антон Ткаченко

Антон Мурафа був не готовий поступатися

© Антон Ткаченко

HomeR прийшов на матч в костюмі Гюстава із Clair Obscur

© Антон Ткаченко

CEO Федерації кіберспорту України Андрій Dobzwer Грищенко

© Антон Ткаченко

Гравець NAVI Junior Назар «kodak» Бучма

© Антон Ткаченко

За команду NEW GEN зіграли:
  • контент-мейкерка та стримерка Martik,
  • кіберспортивний коментатор Кирило 'slaxer' Вернудін,
  • гравець NAVI Junior Назар 'kodak' Бучма,
  • коментатор Counter-Strike Олег 'Thunder' Громико.
  • професійний гравець VALORANT Євген 'MonOkson' Носко
Їм протистояли хлопці із OLD GEN:
  • коментатор і аналітик Maincast Олександр 'HomeR' Лисенко,
  • CS2 коментатор Олексій 'уХо' Малецький,
  • комьюніті лід NAVI та CEO Федерації кіберспорту України Андрій 'Dobzwer' Грищенко,
  • кіберспортсмен та колишній гравець NAVI з Dota 2 Олександр 'ХВОСТ' Дашкевич,
  • український блогер-мільйонник Антон Мурафа.
Перемогу в шоу-протистоянні здобула команда NEW GEN.
Стримерка та ютуберка Martik після матчу зізналася, що найбільше її здивувала не гра, а сам виступ на сцені: «Я вперше грала на сцені і, якщо чесно, не очікувала, що це буде настільки складно. Особливо в технічному плані. Я звикла до свого сетапу, тому довелося все налаштовувати під себе. Після цього досвіду я зрозуміла, наскільки нашим спортсменам складно. Це було дуже цікаво. Після такого шоуматчу я буду ще більше цінувати наших спортсменів».
Контент-мейкерка та стримерка Martik

Контент-мейкерка та стримерка Martik

© Антон Ткаченко

Quotation
Я вперше грала на сцені, і не очікувала, що це буде настільки складно
Martik
06

Що далі

Для nadetektor перемога на Red Bull ClassiCS стала не фіналом історії, а її початком. Попереду на команду чекають два дні на буткемпі NAVI — можливість зазирнути за лаштунки однієї з найуспішніших кіберспортивних організацій світу. «Ми дуже задоволені, що виграли. Ми дуже щасливі, але дуже сильно втомилися. Зараз трохи відпочинемо — і з новими силами поїдемо грати наступні турніри», — підсумував Greni4.
Повний запис трансляції LAN-фіналу доступний на Twitch.

Частина історії

Red Bull ClassiCS Україна

Кіберспортивний CS турнір Red Bull Classics вперше в Україні!

Україна
Деталі події
Кіберспорт