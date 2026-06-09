Red Bull ClassiCS 2026 в Україні: хто став найкращим?

6 і 7 червня на сцені Міжнародного виставкового центру в Києві класичні мапи Counter-Strike повернулися до життя, а чотири найсильніші команди турніру визначили чемпіона у серії, яка тримала інтригу до останнього раунду.

Red Bull ClassiCS без сумніву став головною кіберспортивною подією на FANCON Україна. А кор-аудиторія фестивалю створила атмосферу, яку не кожен день зустрінеш на кіберспортивних змаганнях. У фан-зоні поруч із фанатами Counter-Strike сиділи Геральти із Рівії, космодесантники із Warhammer 40,000, кілька Гюставів із Clair Obscur: Expedition 33, озброєних багетами, і, звичайно, Денджі з Chainsaw Man та Танджіро Камадо з Demon Slayer.

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Чемпіонами великого українського LAN-фіналу стала команда nadetektor — гравці пройшли крізь нижню сітку кваліфікації аж до сцени Red Bull ClassiCS.

01 Як проходив LAN-фінал

До офлайн-фіналу пробилися чотири команди. Відкриту кваліфікацію пройшли m1xx та nadetektor, студентську — chessplayersS та KPI EVO. Усього через два онлайн-відбори пройшли 1 377 гравців з усієї України.

Перший півфінал між m1xx та KPI EVO завершився без інтриги. m1xx впевнено закрили серію на двох картах — 13:5 на Anubis і 13:3 на Dust2. Другий півфінал пройшов за схожим сценарієм: nadetektor не залишили шансів chessplayersS, перемігши 13:2 на Anubis та 13:4 на Aztec.

Матч за третє місце між KPI EVO та chessplayersS відбувався у форматі BO1 на Dust2. Після першої половини попереду були chessplayersS — 8:7, але після зміни сторін KPI EVO не віддали суперникам жодного раунду та забрали бронзу з рахунком 13:8.

У кваліфікаціях Red Bull ClassiCS взяло участь 1377 гравців © Антон Ткаченко Коментатор Андрій «Yukio» Кучеренко не стримує емоцій © Антон Ткаченко Red Bull ClassiCS став головною кіберспортивною подією на FANCON Україна © Антон Ткаченко Фінал звів між собою команди m1xx та nadetektor © Антон Ткаченко MVP турніру Денис 'thirtythird' Табака © Антон Ткаченко Коментатори Олег 'Thunder' Громико та Андрій 'Yukio' Кучеренко © Антон Ткаченко Щоб дійти до LAN-фіналу, nadetektor пройшли через п'ять матчів на вибування © Антон Ткаченко Команда m1xx у фіналі показала дуже сильну гру © Антон Ткаченко Команда KPI EVO отримала 3 місце © Антон Ткаченко На Red Bull ClassiCS 2026 було багато емоцій © Антон Ткаченко Мапа Vertigo виявилась найуспішнішою для m1xx © Антон Ткаченко Змагання Red Bull ClassiCS 2026 у Києві © Антон Ткаченко

02 Головна гра

Фінал звів між собою m1xx та nadetektor.

Склади команд:

m1xx — Bodyaooo, Zaki, Bodik, qwezy, kingway

nadetektor — thirtythird, NG-201, Greni4, petroWUR, sickaf

Команди вже зустрічалися під час кваліфікацій, але на сцені ставки були зовсім іншими.

Першу карту, Anubis, nadetektor забрали з рахунком 13:10. На Vertigo серія перейшла в овертайм: після напруженої боротьби m1xx вирвали перемогу — 16:14 — і повернули інтригу у протистояння. Вирішальна Cache перетворилася на гойдалку, де жодна з команд довго не могла втримати перевагу. Та коли вирішальні раунди завершилися, на табло світився рахунок 13:10 — цього разу на користь nadetektor.

«Загалом за ці два дні учасники показали неймовірний рівень. Особливо у фіналі. За три мапи ми побачили ейси, клатчі та неймовірні розстріли. Такі моменти найчастіше бачиш саме на професійній сцені», — ділився враженнями після фіналу стример і коментатор Андрій «Yukio» Кучеренко.

nadetektor перемогли після трьох мап © Антон Ткаченко

За словами гравця nadetektor Сергія 'Greni4' Тищенко , найскладнішим суперником на турнірі для переможців стала саме команда m1xx. «У фіналі вони показали дуже сильну гру. Ми могли закрити серію 2:0, але нам трохи не пощастило. Хлопці добре грали, ми часто зустрічаємося з ними на турнірах і сподіваюся, що побачимося ще не раз».

03 Переможці

Шлях nadetektor до титулу був одним із найскладніших на турнірі. Після ранньої поразки в онлайн-кваліфікації команда опинилася в нижній сітці. Щоб дістатися LAN-фіналу, їм довелося пройти через п'ять матчів на вибування поспіль. Завершилася ця серія вже на сцені FANCON — чемпіонським титулом.

«Кожен раз, коли ми забирали важливий раунд і ставали ближче і ближче до перемоги, десь всередині я відчував, що ми це виграємо, що ми можемо. Команда була дуже заряджена, ми розуміли, що, швидше за все, переможемо. Я дуже дякую залу — нас дуже підтримували», — поділився гравець Денис 'thirtythird' Табака .

Денис 'thirtythird' Табака — найкращий гравець Red Bull ClassiCS 2026 © Антон Ткаченко Quotation Команда була дуже заряджена. Ми розуміли, що, швидше за все, переможемо Денис 'thirtythird' Табака

За словами Greni4, головною перевагою команди стала атмосфера всередині складу: «Ключем до нашої перемоги стала, напевно, наша мораль, оскільки ми все ж таки неповноцінна команда, а мікс. Ми підтримували один одного, намагалися грати як одна ціла команда. І саме це, я вважаю, привело нас до перемоги».

Та чемпіонство — не єдина нагорода для nadetektor на Red Bull ClassiCS. Снайпера команди, що грає під ніком thirtythird, назвали найкращим гравцем турніру. Про звання MVP він говорить скромніше: «Це все сталося завдяки моїй команді, яка просто дала мені простір грати. Коли змінювались карти, коли у нас були прориви, хлопці просто казали: «Роби, що хочеш, ми тебе підтримуємо». Ми турніри вигравали раніше, але змагання рівня Red Bull ClassiCS — вперше».

Турнірна таблиця

🥇 1 місце — nadetektor

🥈 2 місце — m1xx

🥉 3 місце — KPI EVO

4 місце — chessplayersS

А які призи?

Команда nadetektor отримала 80 000 гривень на команду, клавіатури Logitech G PRO X TKL Rapid для кожного гравця та два дні на буткемпі NAVI.

m1xx забрали 60 000 гривень і миші Logitech G PRO X Superlight 2.

KPI EVO отримали 40 000 гривень і килимки NAVI Crosshair.

04 Квест Red Bull ClassiCS на FanCon

Окрім турніру, гості FANCON могли пройти спеціальний квест: зібрати повний набір із шести колекційних карток із гравцями складу NAVI — b1t, Aleksib, iM, w0nderful, Makazze та тренером B1ad3. Кожну картку можна було отримати за виконання завдання на окремій локації.

Піт-стоп Формули-1 в зоні Red Bull Pit Stop Game © Антон Ткаченко Колекційні картки NAVI випустили спеціально до Red Bull ClassiCS 2026 © Антон Ткаченко Чи можеш ти літати, як Макс? © Антон Ткаченко Шість карток — шанс виграти ПК © Антон Ткаченко Зона для тих, хто мріяв випробувати себе в автоспорті © Антон Ткаченко На зоні NAVI було людно © Антон Ткаченко Сузука чи Сільверстоун? © Антон Ткаченко Без черги не обійшлось на зоні Red Bull F1 Simulators © Антон Ткаченко В зону NAVI зазирали яскраві гості © Антон Ткаченко Змінити колесо боліду виявилось не так легко © Антон Ткаченко Одна із найпопулярніших зон Red Bull F1 Simulators © Антон Ткаченко Тут можна було уявити себе гравцем NAVI © Антон Ткаченко Dobzwer готується вітати переможців квесту © Антон Ткаченко Три щасливці отримали топове залізо від Logitech та ASGARD © Антон Ткаченко

Найбільшою популярністю користувалися три зони: вуличний бар Red Bull та точки, присвячені Формулі 1: Red Bull F1 Simulators , де потрібно було пройти коло на симуляторі F1 та Red Bull Pit Stop Game , де за швидку заміну колеса можна було отримати картку iM.

До фінального розіграшу дійшли 420 гостей FANCON, яким вдалося зібрати повний комплект із шести карток. Три переможці забрали додому призи від партнерів:

Клавіатуру Logitech G PRO X TKL RAPID з автографом b1t

Мишу Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 з автографом w0nderful

Повноцінний ПК ASGARD з відеокартою RTX 5060

05 Шоуматч: нове покоління проти старої школи

Окремим хайлайтом турніру став шоуматч між блогерами, стримерами, коментаторами та професійними гравцями, які представляли різні покоління Counter-Strike.

Контент-мейкерка та стримерка Martik © Антон Ткаченко Нове покоління Counter-Strike проти старої школи © Антон Ткаченко Український блогер-мільйонник Антон Мурафа © Антон Ткаченко CS2 коментатор Олексій 'уХо' Малецький © Антон Ткаченко Окремим хайлайтом Red Bull ClassiCS 2026 став зірковий шоуматч © Антон Ткаченко Стримерка та ютуберка Martik вперше грала на сцені © Антон Ткаченко Антон Мурафа був не готовий поступатися © Антон Ткаченко HomeR прийшов на матч в костюмі Гюстава із Clair Obscur © Антон Ткаченко CEO Федерації кіберспорту України Андрій Dobzwer Грищенко © Антон Ткаченко Гравець NAVI Junior Назар «kodak» Бучма © Антон Ткаченко

За команду NEW GEN зіграли:

контент-мейкерка та стримерка Martik,

кіберспортивний коментатор Кирило 'slaxer' Вернудін,

гравець NAVI Junior Назар 'kodak' Бучма,

коментатор Counter-Strike Олег 'Thunder' Громико.

професійний гравець VALORANT Євген 'MonOkson' Носко

Їм протистояли хлопці із OLD GEN:

коментатор і аналітик Maincast Олександр 'HomeR' Лисенко,

CS2 коментатор Олексій 'уХо' Малецький,

комьюніті лід NAVI та CEO Федерації кіберспорту України Андрій 'Dobzwer' Грищенко,

кіберспортсмен та колишній гравець NAVI з Dota 2 Олександр 'ХВОСТ' Дашкевич,

український блогер-мільйонник Антон Мурафа.

Перемогу в шоу-протистоянні здобула команда NEW GEN.

Стримерка та ютуберка Martik після матчу зізналася, що найбільше її здивувала не гра, а сам виступ на сцені: «Я вперше грала на сцені і, якщо чесно, не очікувала, що це буде настільки складно. Особливо в технічному плані. Я звикла до свого сетапу, тому довелося все налаштовувати під себе. Після цього досвіду я зрозуміла, наскільки нашим спортсменам складно. Це було дуже цікаво. Після такого шоуматчу я буду ще більше цінувати наших спортсменів».

Контент-мейкерка та стримерка Martik © Антон Ткаченко Quotation Я вперше грала на сцені, і не очікувала, що це буде настільки складно Martik

06 Що далі

Для nadetektor перемога на Red Bull ClassiCS стала не фіналом історії, а її початком. Попереду на команду чекають два дні на буткемпі NAVI — можливість зазирнути за лаштунки однієї з найуспішніших кіберспортивних організацій світу. «Ми дуже задоволені, що виграли. Ми дуже щасливі, але дуже сильно втомилися. Зараз трохи відпочинемо — і з новими силами поїдемо грати наступні турніри», — підсумував Greni4.