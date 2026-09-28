Red Bull Cliff Diving: українець Олексій Пригоров виграв фінал сезону!

39-річний українець Олексій Пригоров ефектно поставив крапку в сезоні Red Bull Cliff Diving, вигравши фінал у Поліньяно-а-Маре. Олімпійський медаліст, напередодні останнього раунду перебрав лідерство, а тоді виконав чудовий стрибок (Forward 4 Somersaults 2½ Twists Pike) і здобув другу перемогу в кар'єрі на Світовій серії. Цей результат підняв його з шостої на четверту позицію в загальному заліку й забезпечив постійне місце у складі на 2027 рік. У жіночій категорії етап виграла канадійка Моллі Карлсон, а загальні титули за підсумками сезону дісталися британцю Ейдану Геслопу та австралійці Ріанні Іффланд. Розповідаємо про все попорядку.

Ейдан Геслоп увінчав цьогорічне повернення на платформу заввишки 27 метрів саме тим, що було йому потрібно у фіналі. Хоча суперники за титул — Константін Поповічі і Джеймс Ліхтенштайн — тиснули аж до останніх стрибків сезону, 24-річний спортсмен лишився зібраним перед 10 000 уболівальників і посів четверте місце. Таким чином він став лише другим чоловіком в історії цього спорту, що здобув понад один трофей King Kahekili.

Ейдан Геслоп та Ріанна Іффланд © Romina Amato / Red Bull Content Pool

«Це багато для мене означає. Після всього, через що я пройшов, гадаю, це цілком доречно. Я знав, що шанси були на моєму боці, але просто дивитися, як стрибають інші хлопці, після того як я виконав не найкращий свій стрибок, — це було однією з найважчих речей, які мені довелося зробити. Поліньяно вже було для мене особливим місцем, але тепер воно ще особливіше», — заявив Геслоп, який також став лише другим учасником за запрошенням, який здобув чемпіонський титул.

Зрештою виявилося, що, попри те що Геслоп не був на своєму блискучому рівні, перемога на відкритті сезону на Балі разом із трьома поспіль другими місцями стала вирішальною в ще одній захопливій і тісній боротьбі. Так само, як і у 2024 році, американець Ліхтенштайн і румун Поповічі відіграли важливу роль у боротьбі, але обидва знову лишилися за крок до мети, посівши друге й третє місця в Італії, що відповідало їхнім підсумковим позиціям у загальному заліку.

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Пригоров знову непомітно ввійшов у завершальну частину сезону й видав видовищну виставу. Так само, як він зробив два роки тому в Сіднеї, коли всі очі були прикуті до боротьби за титул, 39-річний спортсмен тихо пробивався в таблиці й напередодні останнього раунду перебрав лідерство. Коли на пляжі почалися вітання й поплескування по плечу, українець лишився сфокусованим, виконав чудовий стрибок (Forward 4 Somersaults 2½ Twists Pike) і здобув другу перемогу в кар'єрі.

«Почуваюся неймовірно. Я був тут сім разів — двічі тренувався й п'ять разів змагався. Я мріяв піднятися на п'єдестал, але ніколи не міг уявити, що буду тут першим. Я люблю Поліньяно-а-Маре, і сьогодні сталося щось неймовірне», — сказав Пригоров, який цим чудовим результатом стрибнув із шостого на четверте місце в загальному заліку, а отже, забезпечив собі постійне місце у складі на наступний сезон.

Олексій Пригоров © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool Quotation Я мріяв піднятися на п'єдестал, але ніколи не міг уявити, що буду тут першим. Олексій Пригоров

Найкращий стрибок змагання виконав місцевий учасник Андреа Барнаба, який захопив і публіку, і суддів у третьому раунді чудово виконаним стрибком (Inward 3 Somersaults ½ Twist Pike), за який отримав дві оцінки 9,0 й одну 9,5, чим дістався до п'ятого місця.

У жіночій категорії ставки були не такими високими, адже Ріанна Іффланд забезпечила собі 10-й трофей King Kahekili на передостанньому етапі в Мостарі. Проте травма непереможної австралійки в другому раунді на Адріатиці широко відчинила двері одній з учасниць, які йшли за нею, щоб здобути рідкісну перемогу. Можливо, і очікувано, нагодою скористалася давня суперниця чинної чемпіонки за титул Моллі Карлсон, яка стрибками з платформи заввишки 21 метр здобула п'яту перемогу в кар'єрі.

Від самого початку 28-річна спортсменка була у відмінній формі: вона виконала бездоганний стрибок (Forward 2 Somersaults ½ Twist Tuck) просто з приватного балкона в першому раунді, за який отримала від суддів оцінки 9,0, а також бонусний бал за найкращий стрибок змагання. Стабільна канадійка була єдиною учасницею в чоловічій чи жіночій категорії, яка за всі вихідні не отримала жодної оцінки нижче за 8,0, що ще вражає більше з огляду на неспокійну воду й хвилі Адріатичного моря, які супроводжували кожен раунд.

«Я просто плакала від щастя, бо те, що щойно сталося в найхаотичнішому оточенні... Я так пишаюся тим, що мені сьогодні вдалося зробити. Мрія — стати нагорі, сяяти, чути публіку й ідеально виконати всі чотири стрибки. Це було так особливо. Не можу дочекатися, щоб побачити, що принесе наступний сезон, бо через це я знову закохалася в змагання», — сказала Карлсон, яка чудово повернулася після моторошного проковзування на платформі й травми саме на цьому місці торік.

Попри те що вперше у своїй блискучій кар'єрі вона не завершила змагання, 35-річна Іффланд була в захваті, що здобула свій десятий титул у кліфдайвінгу на локації, де була непереможною впродовж попередніх дев'яти етапів.

«Це не той спосіб, у який я хотіла завершити сезон, але яке ж неймовірне десятиліття позаду... Стільки тяжкої праці, стільки наполегливості, стільки задоволення. Я неймовірно вражена тим, чого сьогодні досягла, і дуже цим пишаюся», — наголосила феноменальна австралійка.

Red Bull Cliff Diving в Поліньяно-а-Маре © Alex Voyer / Red Bull Content Pool

Карлсон знову завершила загальний залік другою, і хоча австралійка Ксантея Пеннісі й американка Ліза Фолкнер посіли друге й третє місця на п'єдесталі в Поліньяно-а-Маре, жодна з них не зуміла ввійти до четвірки найкращих у загальному заліку. Канадійка Сімоне Лізед, яка була п'ятою в Італії, забезпечила собі третє поспіль місце серед трьох найкращих учасниць загального заліку, тоді як американка Кейлі Арнетт «на волосину» виборола четверте місце попереду Пеннісі.

Чотири решта постійних місць для учасників у чоловічій і жіночій категоріях визначатимуть на основі Світового рейтингу після того, як у листопаді в Китаї відбудеться Кубок світу зі стрибків з великих висот.

Сезон, що почався в раю на Балі, дістав захопливого завершення в домі європейського кліфдайвінгу, де два знайомі обличчя вибилися на вершину, а потім коронувалися на березі Адріатичного моря. Світова серія Red Bull Cliff Diving повертається у 2027 році із сімома етапами на чотирьох континентах у період із березня до листопада. Двадцять чотири найкращі кліфдайвери світу змагатимуться на п'яти нових локаціях, поки серія й далі розширює свої межі.

Якщо ти пропустив пряму трансляцію — не хвилюйся: ти можеш переглянути події з Поліньяно-а-Маре на офіційному YouTube-каналі Red Bull Cliff Diving World Series та на платформі Red Bull TV .

Результати Світової серії Red Bull Cliff Diving у Поліньяно-а-Маре:

Жінки:

Моллі Карлсон — 343,15 бала Ксантея Пеннісі — 328,60 Ліза Фолкнер — 320,60 Кейлі Арнетт — 308,95 Сімоне Лізед — 304,05 Еліза Козетті (W) — 299,65 Ґінні ван Катвейк — 279,10 Неллі Чуканівська — 274,45 Морґан Еркулано (W) — 273,40 Стелла Форсайт (W) — 260,85 Ірис Шмідбауер (W) — 247,50 Ріанна Іффланд — 117,20

Чоловіки:

Олексій Пригоров — 385,05 бала Джеймс Ліхтенштайн — 384,00 Константін Поповічі — 378,75 Ейдан Геслоп (W) — 375,40 Андреа Барнаба (W) — 368,45 Гері Хант — 345,15 Серхіо Гусман (W) — 337,20 Давіде Баральді (W) — 331,05 Мігель Гарсія (W) — 319,00 Нікіта Федотов (W) — 316,60 Йолотль Мартінес (W) — 300,15 Майкл Фойсі (W) — 292,35

Підсумковий залік сезону:

Жінки:

Ріанна Іффланд — 78 балів Моллі Карлсон — 71 Сімоне Лізед — 52 Кейлі Арнетт — 51 Ксантея Пеннісі — 51

Чоловіки:

Ейдан Геслоп (W) — 78 балів Джеймс Ліхтенштайн — 73 Константін Поповічі — 68 Олексій Пригоров — 44 Гері Хант — 37