Останній етап Red Bull Cliff Diving: хто стане чемпіоном сезону 2026?

Після чотирьох етапів, проведених на трьох континентах, боротьба за титул у чоловічій категорії Світової серії Red Bull Cliff Diving 2026 року зводиться до останнього змагання. Із 25 до 27 вересня найкращі стрибуни у воду зі скель у світі повертаються до Поліньяно-а-Маре в Італії, де троє учасників змагатимуться між собою за трофей Короля Кахекілі у фіналі сезону.

Серед тих, хто вийде на платформи в Поліньяно-а-Маре, — і двоє українців зі сталого складу серії. У жіночій категорії 19-річна Неллі Чуканівська , наймолодша учасниця серед учасників, цього сезону вражала холоднокровними та стабільними стрибками, а на передостанньому етапі в Мостарі піднялася на дві позиції й фінішувала п'ятою. У чоловічій категорії Олексій Пригоров нагадав про свій клас там-таки в Мостарі, де після першого раунду йшов другим, а змагання завершив восьмим. Як постійні учасники серії обидва гарантовано стартують у фіналі, де спробують закрити сезон яскравим результатом.

Олексій Пригоров © Romina Amato / Red Bull Content Pool Неллі Чуканівська © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Тоді як австралійка Ріанна Іффланд забезпечила собі рекордний десятий титул у Мостарі, за один етап до кінця сезону, ситуація в чоловічій категорії й далі повністю відкрита. Лише 13 очок розділяють лідера заліку Світової серії Ейдана Геслопа, Джеймса Ліхтенштайна й чемпіона 2023 року Константіна Поповічі напередодні останніх чотирьох стрибків у сезоні.

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Для Геслопа, чемпіона 2024 року, здобуття другого титулу в Світовій серії стало б вінцем видатного повернення в сезоні. Британець цьогоріч повернувся до змагань як учасник із wildcard після річної паузи через травму й тепер має нагоду стати другим стрибуном після Ґері Ханта , який більш ніж раз вигравав титул у чоловічій категорії. Цим він також став би лише другим учасником за запрошенням, який здобув трофей Короля Кахекілі, після того як це вдалося Ханту у 2025 році.

Ліхтенштайн приїжджає до Італії з нагодою вписати історію для США. Після того як він став першим американцем, який переміг на домашньому майданчику на минулосезонному фіналі в Бостоні, і успішно захистив цю перемогу перед домашньою публікою на змаганні в Сент-Пітерсбергу у Флориді в червні, сезон 2026 року дав змогу 31-річному спортсмену утвердитися як серйозний претендент на титул. Титул зробив би його першим американцем, який виграв Світову серію Red Bull Cliff Diving.

Неллі Чуканівська © Dean Treml / Red Bull Content Pool Олексій Пригоров © Romina Amato / Red Bull Content Pool Ейдан Геслоп, Джонатан Паредес © Ray Demski / Red Bull Content Pool Сімоне Лізед, Ксантея Пеннісі, Моллі Карлсон, Морган Геркулано © Ray Demski / Red Bull Content Pool Марія Паула Кінтеро © Ray Demski / Red Bull Content Pool Андреа Барнаба © Ray Demski / Red Bull Content Pool Сімоне Лізед © Dean Treml / Red Bull Content Pool Джеймс Ліхтенштайн © Romina Amato / Red Bull Content Pool Костянтін Поповічі © Dean Treml / Red Bull Content Pool Ріанна Іффланд та Ейдан Геслоп © Dean Treml / Red Bull Content Pool Андреа Барнаба © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool Ейдан Геслоп © Romina Amato / Red Bull Content Pool

І Поповіч міцно в грі. Румун, який здобув трофей Короля Кахекілі у 2023 році, має таку саму нагоду повторити успіх, як і його суперник із Великої Британії. До Поліньяно-а-Маре він приїжджає після сезону, у якому здобув дві перемоги й одне місце на подіумі, і стверджує, що тиск лежить на двох учасниках, які попереду нього в заліку. Новий титул усе ще в межах його досяжності.

Хант, який відстає від провідної четвірки стрибунів лише на два очки в загальному заліку, отримав би автоматичну кваліфікацію на місце постійного учасника наступного сезону. Ще один ювілей у винятковій кар'єрі 42-річного француза — на порозі.

Іффланд повертається на місце своїх перемог

Хоча титул у жіночій категорії вже вирішено в Мостарі, на кону все одно буде багато, коли Ріанна повернеться на локацію, де вона практично непереможна.

Ця 35-річна австралійка — єдина жінка в цьогорічному складі, яка здобувала перемогу на змаганні Світової серії в Поліньяно-а-Маре. Свою вражаючу серію вона розпочала у 2017 році й перемагала на цій локації в кожному з попередніх дев'яти видань Світової серії. Вона вже рекордсменка за кількістю особистих перемог в Італії в обох категоріях — жіночій і чоловічій, — а тепер має нагоду вписати й 10-ту перемогу на тій самій локації.

Ріанна Іффланд © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Поліньяно-а-Маре буде ювілейним і для феноменальної чемпіонки, адже з платформи вона стрибне 60-й раз у Світовій серії.

Вона знову зіткнеться із сильною конкуренцією — це канадійки Моллі Карлсон і Сімоне Лізед, а також американка Кейлі Арнетт. Вони вже забезпечили собі місця у складі на 2027 рік напередодні фіналу. Тим часом Ксантея Пеннісі з Австралії відстає лише на шість очок від четвертого місця й матиме останню нагоду забезпечити собі автоматичне місце у складі на наступний сезон, потіснивши при цьому одну зі своїх суперниць.

Фінал у серці екшену

Мало є локацій, так тісно пов'язаних зі Світовою серією Red Bull Cliff Diving, як Поліньяно-а-Маре. Це видовищне місце на Адріатиці вперше прийняло змагання у 2009 році, а тепер стане господарем 14-го змагання Світової серії й утретє — фіналу сезону, після 2018 і 2021 років.

Те, як змагання розгортається в самому серці міста, і є тим, що по-справжньому вирізняє його з-поміж інших локацій Світової серії. Учасники проходять вузькими вулицями Поліньяно-а-Маре крізь натовп людей, щоб дістатися до місця для стрибків, а глядачі збираються на балконах, краях скель, пляжі й історичному мосту, щоб стежити за екшеном.

Неллі Чуканівська в Поліньяно-а-Маре © Dean Treml / Red Bull Content Pool Константін Поповічі в Поліньяно-а-Маре © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Учасники стрибають із приватних будівель і балконів, перетворюючи характерну архітектуру міста та його розташування на скелях на невід'ємну частину змагання. Перший раунд починається на приватному балконі, що прилягає до спальні, після чого змагання у другому, третьому й четвертому раундах переміщається на платформи на дахові-терасі.

Цього року на домашньому змаганні виступатимуть троє італійських стрибунів — Еліза Козетті, Андреа Барнаба й Давіде Баральді, — що додатково підкреслює місцевий зв'язок однієї з найпристрасніше підтримуваних подій у календарі.

Останнє випробування

Фінал збере разом усталених постійних учасників сезону й небачену досі групу талантів у чоловічій категорії, де вісім учасників із wildcard протистоятимуть лише чотирьом зі сталого складу.

Оскільки Геслопа, Ліхтенштайна й Поповічі розділяє лише кілька очок, кожна позиція, а потенційно й кожен окремий результат стрибка, можуть стати вирішальними в боротьбі за трофей Короля Кахекілі.

Олексій Пригоров у Копенгагені © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Востаннє у 2026 році найкращі стрибуни у воду зі скель у світі стануть на платформи заввишки 21 і 27 метрів, і в Поліньяно-а-Маре, де вулиці, балкони й скелі стають частиною змагання, сезон завершиться рішенням про один титул, який досі чекає на свого володаря.

Учасники з wildcard у Поліньяно-а-Маре — це Еліза Козетті, Стелла Форсайт, Морґан Еркулано, Ірис Шмідбауер, Давіде Баральді, Андреа Барнаба, Нікіта Федотов, Майкл Фойсі, Мігель Гарсія, Серхіо Гусман, Ейдан Геслоп і Йолотль Мартінес.

Фінальний етап сезону Red Bull Cliff Diving World Series можна буде переглянути на YouTube та на платформі Red Bull TV .

Загальний залік (після чотирьох із п'яти етапів):

Жінки:

Ріанна Іффланд (Австралія) — 77 очок Моллі Карлсон (Канада) — 50 Сімоне Лізед (Канада) — 44 Кейлі Арнетт (США) — 41 Ксантея Пеннісі (Австралія) — 35

Чоловіки:

Ейдан Геслоп (W) (Велика Британія) — 68 очок Джеймс Ліхтенштайн (США) — 57 Константін Поповічі (Румунія) — 55 Кетелін Преда (Румунія) — 32 Ґері Хант (Франція) — 30