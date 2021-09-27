Якщо ти хочеш стати кліфдайвером світового рівня, є тільки один реальний спосіб це зробити: полюбити цей вид спорту настільки, щоб зважитися змінити звичний спосіб життя і проводити весь вільний час на мініатюрному майданчику для стрибків.

Хороший кліфдайвер досконало володіє собою і своїми емоціями, вміє контролювати своє тіло і розум. У проміжок часу між тим, як ти стрибнув з платформи, і часток секунди, коли ти увійшов в воду, весь навколишній світ являє собою просту і зрозумілу систему. Єдине, що має значення, — це рух.

Це відчуття максимальної концентрації, присутності в поточному моменті. Це унікальний досвід, який можна випробувати тільки тут. Стати кліфдайвером не так просто. Але якщо сильно захотіти, доведеться дізнатися багато нового про психологію страху.

Природний страх висоти

Уяви, що ти береш участь у Red Bull Cliff Diving і стоїш на платформі на величезній висоті. Ти дивишся вниз на воду, яка неймовірно далеко. Швидше за все, всередині все стискається від страху.

Давай звернемося до цифр: жінки стрибають у воду з висоти 21 метр, чоловіки — 27 метрів.

27 метрів еквівалентно висоті восьмиповерхового будинку, і у багатьох людей одна лише думка про те, що їм потрібно буде дивитися вниз з такою величезної висоти, може викликати напад непідробного страху. І цьому є раціональне пояснення. Кожну секунду наш мозок обробляє ряд сигналів, що надходять для збереження балансу, в тому числі від вестибулярної і зорової систем. Ми повинні надійно відчувати землю під ногами, щоб відчувати рівновагу. Коли ми дивимося вниз з великої висоти, наш зір отримує неоднозначні сигнали.

Ріанна Іффланд здійснює стрибок зі скелі © Ivaylo Donchev/Red Bull Content Pool Іфланд на платформі перед стрибком © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Завдяки стереозору ми можемо визначати глибину простору, саме тому нам легко визначити відстань у горизонтальній площині. Ми робимо це кожен день під час ходьби, їзди на велосипеді або коли ми за кермом. Але варто опустити голову вниз і все змінюється: нам складно візуально точно визначити відстань до землі. Мозок не знає, яким сигналам довіряти. Ось чому нам не по собі, коли ми дивимося вниз з великої висоти. Є ще одне правило, якому повинен слідувати кліфдайвер, перш ніж набрати у легені повітря і стрибнути. Не можна сумніватися в собі ані секунди: якщо тільки ти допустиш думку про те, що зараз можеш помилитися, то це означає, що, швидше за все, ти вже це зробив. Впевненість — ключ до успіху.

Коли все йде за планом, занурення кліфдайвера у воду проходить дуже плавно — практично безболісно і з найменшим опором. Коли дайвер випливає на поверхню, він відчуває радість і тріумфування, натовп зустрічає його захопленими оваціями, а судді оцінюють виступ. Якщо ж щось піде не за планом, то до справи підключаються водолази-рятувальники, в більшості випадків для того, щоб надати допомогу кліфдайверу, який отримав струс мозку.

Моральна підготовка

Знайомся, це Емі Харрісон . Вона є однією з учасниць, які змагалися у цьому сезоні Red Bull Cliff Diving. Вона відверто говорить, що кожен раз відчуває непідробне хвилювання перед заходами подібного роду.

25-річна канадка з міста Вінніпег, який не має виходу до моря, ніколи не прагнула опинитися на вершині цієї крихітної платформи, яка знаходиться так високо. Насправді, займаючись дайвінгом у студентські роки, вона завжди прагнула домовитися зі своїм тренером, щоб пропустити стрибок з 10-метрової платформи. Вона пропливала додаткові кола. Вона прибиралася у роздягальні. Вона робила все, що завгодно, тільки б не стрибати з 10-метрової висоти.

Тепер вона готується до стрибків з набагато вищої платформи.

Насправді, Емі — ідеальний співрозмовник, з яким можна поговорити про психологію страху, оскільки у вільний від змагань час вона вчиться в аспірантурі за фахом «біхевіористики». Ми попросили її розповісти про те, які хитрощі вона використовує для свого розуму, і як впоратися з почуттям страху.

«Якщо мова йде про заняття кліфдайвінгом, то аспект фізичної підготовки складає всього 20 відсотків. Решта 80 відсотків — це колосальні зусилля волі і розуму, — говорить вона. — Ти прекрасно знаєш, що ти можеш зробити це занурення. Зазвичай з фізичною підготовкою не виникає проблем. Однак потрібно докладати багато зусиль, щоб переконати свій розум зробити цей стрибок».

Аспект фізичної підготовки складає всього 20 відсотків. Решта 80 відсотків — це колосальні зусилля волі і розуму Aimee Harrison

Погляд Емі на це питання досить цікавий, адже її підхід до цього психологічного аспекту змінювався протягом її кар'єри дайвера.

Її підхід не є універсальним: вона знає, що деяким дайверам простіше просто блокувати почуття страху. Що стосується неї, вона не уникає цього почуття, а працює з ним. «Спочатку я дотримувалася концепції "ти повинен перемогти свій страх". Тепер же я вважаю, що необхідно усвідомити почуття страху і справлятися з ним», — каже Емі.

Цікавість і хоробрість

Не існує єдиного «професійного шляху», що веде навпростець до запаморочливих висот, на яких розташовуються платформи для стрибків, але в більшості випадків історії спортсменів звучать приблизно однаково: вони починали відвідувати басейн, найчастіше секцію спортивного плавання, можливо плавальний клуб, або займалися в рамках шкільної програми. У якийсь момент вони бачили вишку для стрибків у воду і проявляли зацікавленість. Багаторазовий чемпіон серед чоловіків Гері Хант розповідає про момент, коли він зацікавився дайвінгом: «З боку здавалося, що бути дайвером — це весело і кайфово!»

Гері Хант стрибає з 25-метрової скелі в Бейруті © Romina Amato/Red Bull Content Pool

У якийсь момент до цікавості додалася хоробрість (а це дійсно важливо), і вони зробили перший стрибок. Деякі з них втягнулися в процес і почали брати участь у змаганнях: стрибати з однометрового, триметрового трампліну, різних платформ — аж до 10-метрових. Це «олімпійський стандарт», і це дуже важливо. Якщо ти хочеш побудувати професійну кар'єру в сфері дайвінгу, то треба буде пройти саме такий шлях. Це не єдиний варіант, але, принаймні, найнадійніший і перевірений.

Як же зробити стрибок з недосяжної (в прямому і переносному сенсі) висоти в 21 і 27 метрів? Що ж, більшість людей можуть скористатися одним обхідним шляхом. Пам'ятаєш, ми говорили про те, що треба полюбити цей вид спорту? Що ж, початківцям кліфдайверам необхідно настільки полюбити цей вид спорту, щоб зібратися з духом і відправитися... до цирку.

Справа в тому, що в світі існує дуже і дуже мало місць, де можна на регулярній основі безпечно стрибати в воду з такої висоти. Є кілька природних локацій, але, якщо ти зберешся пірнати в таких місцях, тобі буде потрібна ціла команда зі спостерігачів і водолазів-рятувальників, адже короткочасна втрата свідомості в момент входження в воду не є такою вже рідкістю. Найпростіше зробити стрибок на шоу хай-дайвінгу. Такі шоу проводяться в парках розваг, аквапарках, можуть входити в розважальну програму місцевої ярмарки або справжнього цирку. Як вже було сказано раніше, для того, щоб займатися кліфдайвінгом, потрібно щиро любити цей вид спорту.

Орландо Дюк і Джонатан Паредес пірнають у сенот Ік-Кіль на Юкатані © Jose Duch/Red Bull Content Pool

Може виникнути питання: а що ж можна любити в цьому спорті? Овації натовпу? Короткий, але такий приємний момент польоту? Вибух адреналіну після успішного занурення? Абсолютно вірно! Але всі інші речі, пов'язані з цим видом спорту, більшість звичайних людей навряд чи визнає приємними. Висота і ризик. Напруга і очікування. І, найголовніше, страх. У якійсь мірі кліфдайвери — не зовсім звичайні люди. Їм потрібно навчитися справлятися з усіма цими стресовими факторами. І в більшості випадків цей процес не проходить швидко.

Подолання стресу

Гері Хант любить жонглювати. Він робить це практично перед кожним зануренням. Завдяки цьому він справляється зі стресом, заспокоює нерви і концентрує увагу. Як це працює?

Сила рутини і ритуалів у кліфдайвінгу

Найчастіше дайвер вперше здійснює заплановане занурення за день до змагань: можливостей потренуватися на такій висоті дуже мало. Крім того, кожне місце проведення є унікальним. Перед змаганнями завжди є розминка, де у них є можливість зробити пробне занурення. Як же підготуватися до стрибка, який здається абсолютно неможливим і неймовірним? Розбити стрибок на три складові: початок (підготовка до стрибка), основна частина (стрибок) та завершення (занурення в воду) — все це з висоти 10 метрів. Усі етапи збираються у повноцінний стрибок, але, оскільки у нас абсолютно немає часу це аналізувати, ми просто дозволяємо нашій м'язовій пам'яті взяти ініціативу на себе.

«Якщо ви вважаєте, що безпосередньо самі м'язи не мають пам'яті, то ви маєте рацію», — каже Емі.

«Усі ці процеси відбуваються в мозку і нервовій системі», — додає вона. — Щоразу, коли ви робите рух, ви будуєте нейронні зв'язки. Згодом це вкорениться у вашій пам'яті, хоча це і є іншим типом пам'яті, ніж, скажімо, спогад про те, що сталося п'ять хвилин чи п'ять років тому».

Звучить непереконливо? Спробуй швидко зробити наступне: коли ти розмовляєш по телефону, відкрий новий електронний лист, потім закрий очі і надрукуй своє ім'я на клавіатурі. З автокорекцією чи ні, але, швидше за все, ти не допустиш помилок. Це м'язова пам'ять. Кліфдайвери роблять те ж саме, пролітаючи у повітрі і занурюючись у воду зі швидкістю близько 90 км/ч. Насправді, деякі моменти занурення настільки сильно залежать від м'язової пам'яті і невізуального сприйняття, що вони навіть закривають очі. Дайверу також необхідно визначити місце входження у воду і кількість обертів, але цей процес досить індивідуальний.

Щоразу, коли ви робите рух, ви будуєте нейронні зв'язки Aimee Harrison

Розуміння ризиків

Навряд чи ти знайдеш людину, яка провела стільки ж часу на платформі для дайвінгу, але при цьому не стрибала з неї, як Дін Тремл. Фотограф з Нової Зеландії постійно знімає учасників Red Bull Cliff Diving з моменту заснування заходу у 2009 році. Коли ми запитали його про поведінку і емоційний стан дайверів в останні секунди перед зануренням, йому довелося трохи подумати: «Я завжди уточнюю у дайвера, чи не заважає йому те, що я перебуваю на платформі, і вони майже завжди відповідають, що їх це не бентежить. Ти завжди бачиш, хоче він контактувати або краще залишити його в спокої. Польський дайвер Кріс Коланус, наприклад, дуже зосереджений і тихий. У таких випадках я завжди затихаю і відходжу в бік. Інші дайвери можуть бути більш розслабленими». Наскільки розслабленими? Дін сміється у відповідь. «Що ж, я пам'ятаю, як вперше опинився на платформі з дуже юним Орландо Дюком. Я дуже чемно представився і запитав, чи не буде йому заважати моє перебування на платформі. Він подивився мені прямо в очі і сказав: "Мені начхати!"».

Дуже цікаво слухати спогади Діна про перші роки проведення змагань. «Спочатку у Red Bull Cliff Diving брала участь група хлопців, які займалися цим для розваги або у якості підробітку, — говорить він. — Потім несподівано з'явився формат світової серії, і вони стали подорожувати по всьому світу. Вони просто не могли повірити у свою удачу». Тоді, за його словами, на змаганнях набагато частіше можна було почути жарти і було більше веселощів. Панувала більш розслаблена атмосфера, змагальна складова не була такою серйозною, як зараз.

Незмінним залишається лише те, що учасники є справжньою групою однодумців. Існує не так багато інших видів спорту, в яких учасники сильно стурбовані безпекою одне одного, і це цілком виправдано, тому що відхилення від траєкторії навіть на пару градусів в момент входження в воду означає, що занурення може бути набагато більш болючим. Занурення, при якому кут відхилення від траєкторії буде значним, наприклад 90 градусів, дайвери називають «ляпасом». Перед зануренням жоден дайвер не скаже іншому напутні слова на кшталт «Не шльопнися!», як, наприклад, коли актори або актриси бажають один одному перед виходом на сцену «ні пуху». Це не просто марновірство, ризик дуже великий. А що буває після того, як дайвер живим і неушкодженим вибрався з води після невдалого занурення? Ну, тоді вже друзі можуть і пожартувати.

Дивний феномен більшості кліфдайверів — це те, що дуже мало хто з них вважає себе адреналіновим наркоманом або любителем гострих відчуттів. Насправді, цей вид спорту є занадто ризикованим для людей з таким складом розуму.

Кліфдайвери — одні з небагатьох спортсменів в світі, у яких є шанс зануритися в таку реальність. І це те, що робить цей спорт таким незвичайним. Роки планування, тренувань, роздумів, медитацій — це все важливі складові, але в один прекрасний момент потрібно буде абстрагуватися від цього всього на три короткі секунди і просто відчути прилив чистого руху. Унікальність цього моменту полягає у тому, що, коли ти здійснюєш обертання на сотні градусів і летиш вниз зі швидкістю в рази вищою ніж звичайна швидкість авто, здається, що час просто зупинився. Страх? Він лишається на платформі. Не хвилюйся: все йде за планом і скоро ти знову зможеш відчути страх — в потрібній мірі, щоб захистити себе у разі потреби.

Сплеск, занурення — і ти перестаєш обертатися, а світ навколо тебе знову починає рухатися.

Після занурення почуття радості затьмарює страх © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool