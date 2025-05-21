Red Bull Dance Your Style 2025 в Україні: як взяти участь?

. Це унікальний формат змагань, де жоден з учасників не знає наперед, під яку саме мелодію доведеться рухатись. Усе, що відбувається на майданчику — справжня імпровізація.

Головне завдання артиста — вразити аудиторію. На Red Bull Dance Your Style немає професійного журі та саме глядачі визначають, хто цього року поїде представляти Україну у глобальному фіналі у Лос-Анджелесі.

Головне завдання артиста — вразити аудиторію. На Red Bull Dance Your Style немає професійного журі та саме глядачі визначають, хто цього року поїде представляти Україну у глобальному фіналі у Лос-Анджелесі.

Головне завдання артиста — вразити аудиторію. На Red Bull Dance Your Style немає професійного журі та саме глядачі визначають, хто цього року поїде представляти Україну у глобальному фіналі у Лос-Анджелесі.

може кожен охочий. Для цього потрібно зареєструватися на кваліфікаційний раунд у Києві або на Last Chance у день фіналу. У Дніпрі та Львові пройдуть закриті кваліфікації за запрошеннями.