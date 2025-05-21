Red Bull Dance Your Style 2025 в Україні: як взяти участь?

Вже 25 травня в Україні розпочнуться кваліфікації міжнародного батлу з вуличних танців Red Bull Dance Your Style. Це унікальний формат змагань, де жоден з учасників не знає наперед, під яку саме мелодію доведеться рухатись. Усе, що відбувається на майданчику — справжня імпровізація.
Головне завдання артиста — вразити аудиторію. На Red Bull Dance Your Style немає професійного журі та саме глядачі визначають, хто цього року поїде представляти Україну у глобальному фіналі у Лос-Анджелесі.
01
Як взяти участь
Стати учасником і продемонструвати глядачам свій стиль може кожен охочий. Для цього потрібно зареєструватися на кваліфікаційний раунд у Києві або на Last Chance у день фіналу. У Дніпрі та Львові пройдуть закриті кваліфікації за запрошеннями.
Кваліфікації (Qualifiers):
- 25 травня — Дніпро, парк розваг «Лавина» (початок о 15:00) — закритий кваліфаєр (тільки за запрошеннями).
- 01 червня — Київ, ВДНГ (початок о 14:00)
- 12 липня — Львів, !FESTrepublic (час уточнюється) — закритий кваліфаєр (тільки за запрошеннями).
- 26 липня — Last Chance у Києві, River Mall (час уточнюється)
Національний фінал:
- 26 липня — Київ, River Mall
За результатами відбіркових раундів у Дніпрі та Львові, будуть визначені по одному фіналісту. Імена ще двох з’ясують під час відбору у Києві — 01 червня. Last Chance — це остання спроба для артистів з усієї країни довести, що вони гідні боротися за звання найкращого. Саме там глядачі оберуть з-поміж учасників останнього фіналіста. Це можливість потрапити у фінал для кожного: участь можуть взяти навіть ті артисти, хто брав участь у попередніх кваліфікаціях.
Загалом, у Національному фіналі зійдуться 16 найяскравіших українських виконавців вуличного стилю. П’ятеро з них потраплять туди через відбіркові раунди, ще дев’ять — організатори запросять за системою wildcard. Два останніх місця у фіналі отримає дворазовий тріумфатор українського Red Bull Dance Your Style — Діма Кравченко a.k.a. Boogaloo Freak та переможець танцювального івенту Explosion Battle.
02
Унікальний формат батлів
Правила Red Bull Dance Your Style дуже прості. У кожному раунді учасники змагаються одне з одним, демонструючи публіці свій стиль вуличного танцю. Під яку саме музику доведеться рухатись ніхто не знає. Завдання — підлаштуватися під несподіваний ритм і показати майстерність, техніку та харизму.
Переможця раунду обирають прямим голосуванням. У руках у глядачів будуть картки синього та червоного кольорів, кожен з них відповідає одному з учасників. Якого кольору буде більше — той і проходить далі.
У фінальному батлі учасники матимуть три раунди, щоб найяскравіше проявити себе. Якщо ж за результатами підрахунків виникне нічия — танцівникам доведеться зійтися у додатковому батлі.
З усіма правилами відбору та унікальним форматом змагань ти можеш детально ознайомитися тут.
03
Всесвітній фінал у США
Переможець українського відбору Red Bull Dance Your Style 2025 відправиться змагатися з іншими танцівниками вуличних стилів з усього світу. Цьогорічний фінал відбудеться 11 жовтня в Лос-Анджелесі, США.
Детальна інформація про батл та реєстрацію для учасників можеш знайти тут. Слідкуй за новинами Red Bull Dance Your Style, бери участь та продемонструй світу свій стиль.