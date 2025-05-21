Alexander в дії під час Національного фіналу Red Bull Dance Your Style 2024 року в Києві, Україна.
© Pavel Floresku / Red Bull Content Pool
Танець

Red Bull Dance Your Style 2025 в Україні: як взяти участь?

Головне змагання з вуличного танцю повертається! Готуйся випробувати себе в унікальному форматі батлів, де артисти рухаються під несподівані ритми, а хто з них переможе — визначає публіка.
Автор Андрій Костюк
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Частина історії

Red Bull Dance Your Style Україна

Red Bull Dance Your Style — міжнародний контест вуличних танців. Різні стилі, непередбачувані ритми, а судді – глядачі, які голосуванням вирішують, хто переможе.

Україна
Деталі події

Резюме

  1. 1
    Як взяти участь
  2. 2
    Унікальний формат батлів
  3. 3
    Всесвітній фінал у США
Вже 25 травня в Україні розпочнуться кваліфікації міжнародного батлу з вуличних танців Red Bull Dance Your Style. Це унікальний формат змагань, де жоден з учасників не знає наперед, під яку саме мелодію доведеться рухатись. Усе, що відбувається на майданчику — справжня імпровізація.
Головне завдання артиста — вразити аудиторію. На Red Bull Dance Your Style немає професійного журі та саме глядачі визначають, хто цього року поїде представляти Україну у глобальному фіналі у Лос-Анджелесі.
Танцюристи Maximus та Alexander демонструють свої рухи на Національному фіналі Red Bull Dance Your Style 2024 у Києві, Україна.

Кваліфікаційні раунди розпочнуться вже 25 травня

© Pavel Floresku / Red Bull Content Pool

01

Як взяти участь

Виступ Ashotovna на Національному фіналі Red Bull Dance Your Style у Києві, Україна, 22 вересня 2019 року.

Виступ Ashotovna на Національному фіналі

© Vadym Herasymenko / Wheel Bree / Red Bull Content Pool

Уже втретє танцювальний батл Red Bull Dance Your Style проходитиме в Україні. Раніше артисти боролися за вихід до Всесвітнього фіналу у 2019-му та 2024-му роках.
Стати учасником і продемонструвати глядачам свій стиль може кожен охочий. Для цього потрібно зареєструватися на кваліфікаційний раунд у Києві або на Last Chance у день фіналу. У Дніпрі та Львові пройдуть закриті кваліфікації за запрошеннями.
Кваліфікації (Qualifiers):
  • 25 травня — Дніпро, парк розваг «Лавина» (початок о 15:00) — закритий кваліфаєр (тільки за запрошеннями).
  • 01 червня — Київ, ВДНГ (початок о 14:00)
  • 12 липня — Львів, !FESTrepublic (час уточнюється) — закритий кваліфаєр (тільки за запрошеннями).
  • 26 липня — Last Chance у Києві, River Mall (час уточнюється)
Національний фінал:
  • 26 липня — Київ, River Mall
За результатами відбіркових раундів у Дніпрі та Львові, будуть визначені по одному фіналісту. Імена ще двох з’ясують під час відбору у Києві — 01 червня. Last Chance — це остання спроба для артистів з усієї країни довести, що вони гідні боротися за звання найкращого. Саме там глядачі оберуть з-поміж учасників останнього фіналіста. Це можливість потрапити у фінал для кожного: участь можуть взяти навіть ті артисти, хто брав участь у попередніх кваліфікаціях.
Виступ Boogaloo Freak на Red Bull Dance Your Style National Final у Києві, Україна. 22 вересня 2019 року.

Boogaloo Freak під час виступу

© Vadym Herasymenko / Wheel Bree / Red Bull Content Pool

Загалом, у Національному фіналі зійдуться 16 найяскравіших українських виконавців вуличного стилю. П’ятеро з них потраплять туди через відбіркові раунди, ще дев’ять — організатори запросять за системою wildcard. Два останніх місця у фіналі отримає дворазовий тріумфатор українського Red Bull Dance Your Style — Діма Кравченко a.k.a. Boogaloo Freak та переможець танцювального івенту Explosion Battle.
02

Унікальний формат батлів

Глядачі аплодують під час Національного фіналу Red Bull Dance Your Style у Києві, Україна, 28 вересня 2024 року.

Запальна атмосфера на Red Bull Dance Your Style 2024 в Україні

© Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

Правила Red Bull Dance Your Style дуже прості. У кожному раунді учасники змагаються одне з одним, демонструючи публіці свій стиль вуличного танцю. Під яку саме музику доведеться рухатись ніхто не знає. Завдання — підлаштуватися під несподіваний ритм і показати майстерність, техніку та харизму.
Переможця раунду обирають прямим голосуванням. У руках у глядачів будуть картки синього та червоного кольорів, кожен з них відповідає одному з учасників. Якого кольору буде більше — той і проходить далі.
У фінальному батлі учасники матимуть три раунди, щоб найяскравіше проявити себе. Якщо ж за результатами підрахунків виникне нічия — танцівникам доведеться зійтися у додатковому батлі.
З усіма правилами відбору та унікальним форматом змагань ти можеш детально ознайомитися тут.
03

Всесвітній фінал у США

Світовий фінал Red Bull Dance Your Style.

Світовий фінал Red Bull Dance Your Style відбудеться в Лос-Анджелесі

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Переможець українського відбору Red Bull Dance Your Style 2025 відправиться змагатися з іншими танцівниками вуличних стилів з усього світу. Цьогорічний фінал відбудеться 11 жовтня в Лос-Анджелесі, США.
Детальна інформація про батл та реєстрацію для учасників можеш знайти тут. Слідкуй за новинами Red Bull Dance Your Style, бери участь та продемонструй світу свій стиль.

Частина історії

Red Bull Dance Your Style Україна

Red Bull Dance Your Style — міжнародний контест вуличних танців. Різні стилі, непередбачувані ритми, а судді – глядачі, які голосуванням вирішують, хто переможе.

Україна
Деталі події
Танець