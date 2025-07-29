Boogaloo Freak втретє обраний найкращим стритденсером України

26 липня Набережна біля ТРЦ River Mall у Києві стала епіцентром танцювального свята: сотні глядачів зібралися на Національному фіналі Red Bull Dance Your Style, щоб обрати героя української street dance-сцени 2025 року. Після запеклих батлів, тай-брейків та несподіваних голосувань, публіка обрала фаворита: ним став Дмитро Кравченко, що виступає під ніком Boogaloo Freak.

Розповідаємо про все по черзі.

Національний фінал Red Bull Dance Your Style 2025 © Юрій Строкань

Red Bull Dance Your Style — це глобальна серія танцювальних батлів у форматі 1 на 1, де немає суддів, заготовлених номерів або передбачуваної розвʼязки. Учасники, що представляють абсолютно різні танцювальні стилі (від хіп-хопу до крампу, денсхолу або вакінгу), виходять на танцмайданчик та імпровізують під неочікувані треки: від хітів 2000-х до актуального попу чи фанку. Усе вирішує не тільки техніка, а й харизма, музикальність і зв’язок з публікою.

У Національний фінал 2025 року пройшли 16 танцівників: частина з них перемогли на кваліфікаційних відборах у Дніпрі, Києві та Львові, частина були запрошені безпосередньо на фінал у якості wildcard. Після останньої кваліфікації, яка розпочалась буквально за кілька годин до фіналу, остаточний список учасників виглядав так:

Музику обирав DJ Senya, а вели подію та додавали вогню своїм драйвом і коментарями MC Drone та MC Joy.

Dasha Turtle демонструє свій стиль на Red Bull Dance Your Style Україна © Юрій Строкань Roni вражає публіку на Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань Глядачі обирають переможця батлу на Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань Gelya в дії на Red Bull Dance Your Style Україна © Юрій Строкань Учасники Національного фіналу Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань Картки для голосування Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань Boogaloo Freak і Baha зустрілися у батлі Red Bull Dance Your Style Україна © Юрій Строкань Відвідувачі Національного фіналу Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань Skibarik запалює танцмайданчик на Red Bull Dance Your Style Україна © Юрій Строкань Яскравий виступ Alexander на Національному фіналі Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань

01 Батли, що заряджають

Усього в суботу ввечері пройшло 15 батлів. Переможця кожного обирали глядачі: сині та червоні картки в руках публіки визначали, чий танець відгукнувся найсильніше.

Глядачі оцінюють виступи учасників © Юрій Строкань

За правилами Red Bull Dance Your Style всі батли, окрім фінального, мали складатись з двох раундів. Проте двічі — на першому колі та у чвертьфіналі — голосування глядачів показувало нічию і тоді артисти виходили на додатковий раунд.

Ще одним повноцінним учасником змагання стали треки від DJ Senya. Як уже було сказано вище, музика на Red Bull Dance Your Style — завжди повна несподіванка та імпровізація. Це виклик для танцівників, а для гостей — нагода поспівати та потанцювати. Щоразу, коли лунали перші акорди чергового хіта, здавалось: перевершити його буде дуже важко, але уже наступна композиція доводила, що DJ Senya прекрасно знає свою справу. «Dj Senya підібрав дуже класні треки на фінал, але водночас складні, — поділився враженнями про музику переможець Boogaloo Freak. — Звісно, мене найбільше здивувала та навіть спантеличила пісня “Пінаколада” Віталія Козловського».

02 Легендарний фінал: Boogaloo Freak vs Maximus

Maximus демонструє свої навички © Юрій Строкань Boogaloo Freak запалює на фінальному батлі Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань Boogaloo Freak підкорює Red Bull Dance Your Style Україна своїми рухами © Юрій Строкань Maximus виходить на завершальний батл Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань Boogaloo Freak перемагає у Національному фіналі Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань Boogaloo Freak з нагородою Red Bull Dance Your Style Україна © Юрій Строкань

У вирішальному батлі зустрілися два титани української сцени — Boogaloo Freak і Maximus. Люди, яких знає кожен, хто хоч трохи слідкує за українською танцювальною сценою.

Діма Кравченко aka Boogaloo Freak — танцівник та викладач, переможець Red Bull Dance Your Style Україна 2019-го та 2024-го років. Представляє стиль Popping.

Максим Оробець aka Maximus — танцівник, хореограф, засновник та організатор Explosion Battle Dance Events. Виступає у стилі Hip-Hop та House.

Maximus та Boogaloo Freak знамениті своєю харизмою, технікою та відчуттям ритму в кожному русі, тому обрати найкращого було не легко. Та за результатами трьох раундів глядачі назвали переможцем Boogaloo Freak!

03 Що далі?

MC Drone коментує події на сцені Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань

Переможці Національних фіналів Red Bull Dance Your Style 2025 року зустрінуться на Світовому фіналі у Лос-Анджелесі уже 11 жовтня. Дмитро Кравченко ставиться до подорожі максимально серйозно.

«У такий складний час дуже відповідально і важливо представляти країну на міжнародній арені. Для мене це багато означає, — ділиться емоціями переможець. — Найбільший виклик — це музика: я не знаю, які треки будуть. Жанри можуть бути дуже різні, і потрібно миттєво підлаштовуватись. І варто врахувати, що моїми суперниками стануть найкращі танцівники своїх країн. Але я знаю, що цього року у багатьох інших країнах також перемогли представники стилю popping, тому я радий, що танцюю саме його».

04 Три питання переможцю

Boogalo Freak на Національному фіналі Red Bull Dance Your Style © Юрій Строкань

Фанфари у фіналі Red Bull Dance Your Style Україна лунають для Boogaloo Freak уже втретє. «Для мене це показник, що я тримаю танцювальну планку і мій скіл не падає, я досі можу зробити сильні раунди, з будь-якою музикою та обставинами», — підбив підсумки переможець. Після Фіналу ми запитали у Дмитра про його враження від змагання цього року:

— Як енергія публіки вплинула на твій виступ? — Публіка на Red Bull Dance Your Style — це основа. Без неї не було б рішень і не було таких раундів. Якщо танцівник та аудиторія працюють в синергії, тоді батл буде сильним та цікавим. Так і вийшло: глядачі завжди реагували на мої сильні муви, таким чином вони заряджали мене. Публіка — це енергія, а танцівник — це «мотор».

— Який батл був найскладнішим, чи був момент, коли тобі здалось, що все пропало? — Найскладнішими були два батли: проти Roni в 1/4 та проти Oleksandr Gram у півфіналі. Хлопці дали дуже потужні раунди, і під час голосування я думав що скоріш за все вони взяли батл. Але у мене не буває відчуття, що «все пропало». Сьогодні програв? Ну нічого, значить завтра виграю.

— Як тобі вдається залишатися гнучким у фристайл-змаганнях, де немає передбачуваної музики? — Якщо казати про танець та музику, відчуття — це найголовніше. Якщо ти відчуваєш музику, тоді твій танець буде «правдивим». Звісно, враховуючи формат змагання, жанр може бути будь-яким, тому потрібно вміти перемикатися між станами та характерами треку. У підсумку відчуття та вміння перемикатися між станами — це головний ключ.

1 хв Оголошення переможця Національного фіналу Red Bull Dance Your Style Оголошення переможця Національного фіналу Red Bull Dance Your Style.