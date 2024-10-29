Вайлд-кард учасники Red Bull Dance Your Style 2024

У Red Bull Dance Your Style World Final 2024 візьмуть участь одні з найкращих танцюристів світу. Вісім місць отримають переможці попередніх фіналів, а ще вісім спортсменів напряму пройшли до фіналу, отримавши вайлд-кард.

Ось ці переможці.

01 MT Pop

MT Pop © MT Pop archive Моя мета — приносити радість і щастя тим, хто мене оточує, сподіваючись, що вони будуть любити й цінувати танець так само, як і я MT Pop

MT Pop, паппер з Сайгону, В'єтнам, почав займатися танцями у 2006 році, надихнувшись фільмом «Танці вулиць» та шоу MTV. Він став професіоналом у 2009 році та почав регулярно брати участь у змаганнях. MT Pop черпає натхнення з навколишнього світу, імітуючи в танці рухи та форми з природи, архітектури, фільмів і мультфільмів, формуючи унікальний стиль, який поєднує його оточення з творчістю. Любов до танцю стала способом життя цього учасника, допомагаючи долати різні виклики та залишатися вірним собі.

Підтримуваний сім'єю та друзями, MT Pop вважає, що танець — це не просто вид мистецтва, а компаньйон, який дає йому змогу виражати будь-які емоції й постійно підштовхує до вдосконалення. Головна мета паппера — ділитися радістю та пристрастю танцю з іншими, сподіваючись надихнути людей полюбити його так само сильно, як і він.

02 Luwam

Luwam © Eva Berten/Red Bull Content Pool Танець — моя основна форма самовираження і спосіб поратися з емоціями та навколишнім світом Luwam

Лувам Руссом — 28-річна танцівниця, хореографка і творча особистість з еритрейським корінням, родом з Нюрнберга, Німеччина. З юних років вона захоплювалася музичними кліпами та хіп-хоп культурою, і талант швидко вивів її на світову сцену. У 2018 році увійшла в історію, ставши першою німецькою хіп-хоп танцівницею, яка виграла кваліфікацію на конкурсі Juste Debout. А потім стала першою німкенею, яка виступила в категорії хіп-хоп на Світовому фіналі в Парижі.

Окрім змагань, Luwam здобула популярність на екрані, дебютувавши у фільмі FLY із Majid, зіркою Red Bull All Star, та поставивши хореографію для туру німецької реперки Badmómzjay. Виступивши у понад 25 країнах, Руссом продовжує долати всі бар'єри, водночас приділяючи увагу своєму захопленню модою та прагнучи створити власну лінію одягу.

03 Kanessa

Kanessa © Kanessa archive Танець — це про створення багатьох спогадів Kanessa

Kanessa народилася в Брюсселі та має мексиканське, марокканське і суданське коріння. Любов до танців з'явилася в учасниці ще в дитинстві: спершу спортсменка захопилася чечіткою у шість років, а згодом перейшла до балету, хіп-хопу та хаусу. Відкривши для себе афро танці на YouTube, Kanessa усвідомила, що знайшла своє справжнє покликання. Коли афро танець тільки почав поширюватися в Бельгії, вона стала однією з його піонерок, навчаючи інших та відточуючи майстерність у різних куточках світу.

Її відданість справі окупилася, коли вона стала головною танцівницею в кліпах французького виконавця Tayc, а згодом була запрошена нігерійським співаком CKay стати його хореографкою. Kanessa пройшла довгий шлях від батлів до викладацьких майстер-класів по всьому світу, а вірусні відео в Instagram ще більше посилили її статусність у танцювальній спільноті.

04 Saumya

Saumya © Saumya archive Танець — це любов і життя Saumya

У 19 років Saumya вже стала відомою індійською танцівницею та хореографкою танцю живота, вміло поєднуючи класичні стилі з хіп-хопом і контемпорарі. Вона родом із міста Пуне, а своєю найбільшою натхненницею та вчителькою вважає матір. Талант приніс їй національну славу: вона двічі перемагала на реаліті-шоу India’s Best Dancer і у 2024 році стала однією з хореографок конкурсу.

Завдяки танцю дівчина знайшла в собі сили для самовираження. Її мета — надихати майбутні покоління танцівниць і заохочувати більше чоловіків цікавитися танцем живота як видом мистецтва.

05 Айві Мюглер

Айві Мюглер © Ivy Mugler archive Коли ти дивишся, як я танцюю, ти бачиш мою душу Айві Мюглер

Айві Мюглер народилася і виросла в Нью-Йорку в родині пуерториканців. Батько познайомив її зі стилем вог, коли їй було 12 років. Під впливом таких легенд, як Арчі Бернетт і Джейсон Родрігес, Айві опанувала різні форми цього танцю, зокрема New Way та Vogue Femme. Після одужання від травми коліна вона поєднала класичні тренування з вогом, створивши власний стиль, який змінив її життя.

Кар'єра досягла нових висот, коли учасниця стала хореографкою і танцівницею Мадонни на Celebration World Tour. Захоплена цим ремеслом, Айві каже, що танець — це спосіб її спілкування зі світом, яким вона показує свою душу через кожний рух.

06 Prince Wizzard

Prince Wizzard © Prince Wizzard archive Танець — це єдиний інструмент, який дає мені час для повного розкриття себе Prince Wizzard

Prince Wizzard народився у Кванджу, Південна Корея, і любов до музики виникла в нього ще у ранньому дитинстві, завдяки батьку, який був басистом. Відкривши для себе вакінг в Інтернеті, він приєднався до танцювальної команди в початковій школі й швидко закохався у вуличні батли. Натхненний колегами-танцюристами, телевізійними шоу та фільмами, Prince Wizzard продовжує вдосконалювати свій стиль.

Танець для Prince Wizzard — це більше, ніж просто мистецтво. Це інструмент самовираження, що дає йому нагоду повністю розкритися перед світом. Шлях від вуличних батлів до глобальних змагань зробив його висхідною зіркою вакінгу.

07 Rubix

Rubix © Rubix archive Танцюю по-справжньому і танцюю для тебе Rubix

Рубен «Rubix» Ноель виріс у сім'ї танцюристів у Парижі, і у віці п'яти років він вже взяв участь у батлі. Використовуючи імпровізацію та сторітелінг через рух, Rubix швидко піднявся на яскраву хіп-хоп сцену Парижа, завоювавши славу завдяки унікальному стилю. Його танок — це поєднання основ хіп-хопу, музичності та нестримних емоцій, за що Рубен отримав прізвисько «Rubix The Grizzly».

Разом з братом і колегою по Criminalz Crew, Rochka, Rubix лідирує на батл-сцені, одночасно розширюючи свою кар'єру, гастролюючи з Джейсоном Деруло, проводячи майстер-класи та навіть записуючи реп.

08 THE D SoraKi

THE D SoraKi на Red Bull Athlete Summit в Токіо © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Я надихаюся людьми, які не втрачають дитячості THE D SoraKi

THE D SoraKi родом із японського міста Шонан. Ще з дитинства, під час занять футболом, він виявляв талант до танців, але зіштовхнувся з багатьма особистими труднощами — від знущань до сімейних проблем. Танець став його порятунком, і через хіп-хоп фристайл хлопець навчився виражати себе. Кульмінацією прогресу стала перемога на Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style у 2022 році в Йоганнесбурзі, де його неймовірне відчуття ритму захопило глядачів.

Стиль SoraKi визначається його глибоким поринанням у музику, що створює загадковий шарм, який притягує аудиторію. Окрім танців, SoraKi захоплюється аніме, часто черпаючи натхнення в історіях та саундтреках своїх улюблених шоу.

Налаштуйся на пряму трансляцію 9 листопада з 16:30 за центральноєвропейським часом (15:30 UTC)