П’ять лижників, які перейшли Альпи за 375 годин

Основна інформація

Квітень 2018-го. Під час Red Bull Der Lange Weg, семеро атлетів із різних країн — Бернард Наг, Філіп Райтер, Девід Валман та Дженель і Марк Смайлі вирушили у одну з найважчих подорожей в історії гірських лижів. Ще дві спортсменки Тамара Ланджер та Нурія Пікас були вимушені зійти з дистанції під час подорожі.

Вони поставили мету побити рекорд переходу із Відня до Ніцци вздовж основної гряди європейських Альп. У них було лише 40 днів щоб подолати шлях пішки та на лижах та побити рекорд, встановлений у 1971-му.

Історія

Створення Red Bull Der Lange Weg надихнили чотири австрійських лижники: Роберт Кітль, Клаус Хой, Гансьорг Фарбмахер та Ганс Маріахер, які подолали цей маршрут у 1971-му за допомогою лише однієї людини у мікроавтобусі Volkswagen — Алоі Щета.

Мандрівка

Найдовший лижний маршрут складається із виснажливих переходів пішки та на лижах. У більшості випадків він відбувається у важких погодних умовах, іноді навіть без можливості щось побачити перед собою. Хаг зізнається, що це було дуже складно. «Кожен день треба було знаходити енергію та фокус, щоб зробити новий крок. 14 годин переходу щодня потребують багато фізичної енергії та вміння адаптуватися до примх маршруту. Також нам постійно доводилось міняти планування переходу через погоду. Це дуже виснажує ментально».

Шматок маршруту між Мармоа та Ентраком © Philipp Reiter

Складність

Спортсменам довелось відмовитися від підйому на найвищу гору Альп Монблан (4 810м) усього за 100 метрів до верхівки через великий ризик лавини. Планове сходження на Дюфур (4 634м) також виявилось неможливим. «Найбільшою проблемою для нас була погана погода, що кожен день ускладнювала нам життя» — розповів Валман.

Мені досі не віриться, що нам це вдалося. Філіпп Райтнер

Статистика

36 днів подорожі

375 годин

1 721 кілометр дистанції

89 644 метри загального підйому вгору

На пляжі у Ніцці © Philipp Reiter

Досягнення