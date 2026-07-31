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Як будували трасу Red Bull District Ride 2026
Дизайнер траси Десмонд Тессемакер розповідає, як три унікальних райони склалися разом для першого у Нідерландах Red Bull District Ride — і яку ключову роль у цьому відіграли самі райдери.
© Pump Factory/Red Bull
Red Bull District Ride — одна з найіконічніших подій у слоупстайлі на гірському велосипеді. Змагання переносить трюки й технічні навички, зазвичай властиві фрірайдним лініям у байк-парках, на вулиці міського центру — і створює міський погляд на позашляхову їзду, що треба бачити власними очима.
Уперше проведений у 2005 році в Нюрнберзі, Німеччина, за свою 21-річну історію він відбувся сім разів — майже щоразу на Hauptmarkt баварського міста. Але після чотирирічної перерви Red Bull District Ride повертається і вперше перетинає кордон до Нідерландів: 25 липня господарем стане Grote Markt у Гронінгені.
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Трек Red Bull District Ride 2026
Місто також увійде в історію одразу кількома способами: видання 2026 року — перше з повноцінними жіночими змаганнями поряд із чоловічими, а дизайнер траси Десмонд Тессемакер запевняє, що кожен із трьох унікальних районів був спроєктований із розрахунком на трюки, яких у змаганнях іще ніхто не виконував.
Але як узагалі складається траса на кшталт Red Bull District Ride? Яку роль у цьому відіграють самі райдери? Тессемакер ділиться деталями будівництва в Гронінгені.
01
10 років розробки
Тессемакер — колишній BMX-райдер, що став дизайнером трас. Він брав участь у створенні шоу для фристайлових подій на кшталт Masters of Dirt, будував скейтпарки, а також керує компанією Pump Factory, що будує памп-треки в Нідерландах. Але Red Bull District Ride — можливість, якої ще не було.
«Подібні проєкти виникають часто, але рідко доходять до стадії реалізації. Тому ми довго готувалися — накопичували ідеї. А потім цей проєкт нарешті ожив. Це кульмінація десяти років ідей», — каже він.
Спочатку задум призначався для іншого проєкту — принести слоупстайл до Нідерландів, однієї з найрівнинніших країн у світі. Але коли підтвердилося повернення Red Bull District Ride вперше з 2022 року, усе стало на своє місце.
«Ми адаптували початкову концепцію, щоб вона відповідала спадщині District Ride. Але реальний дизайн розпочався лише минулого грудня».
02
Райдери — на кожному етапі
Тессемакер від початку не хотів створювати трасу ізольовано — для нього принциповою була участь райдерів на кожному кроці.
«Я був просто пастухом, що збирає отару. У мене були ідеї й технічні знання — але головна мета полягала в тому, щоб трасу створювали самі райдери», — каже він. «Так ми робили 15 років тому з першим Red Bull Joyride — але потім все перетворилося на майже книжковий, однаковий формат: Crankworx Rotorua не міняв трасу три роки, Crankworx Innsbruck — чотири. Цей спорт створений для творчості. Залучаючи райдерів до проєктування, я сподіваюся повернути трохи цієї якості».
Щойно Гронінген підтвердив участь, атлетки Патриція Друвен, Альма Вігґберг і Джейк Аткінсон отримали запрошення на розвідку локацій і взяли участь у дводенному мозковому штурмі, де мали повну свободу проєктувати трасу своєї мрії.
«Ми дали їм загальне уявлення про те, що хочемо збудувати, але надали повну творчу свободу щодо того, що можна реалізувати», — каже Тессемакер. «Я видав їм глину, папір і цифрову дошку, де вони могли малювати й показувати ідеї того, на чому самі хочуть їздити — а не того, на чому їм доведеться їздити, коли приїдуть на змагання».
Тессемакер і його команда взяли ідеї атлетів і розробили три окремих технічно реалізованих райони. Потім створили WhatsApp-групу з провідними атлетами заходу й використовували її для обговорення ідей.
«Моя команда підготувала повний дизайн траси, розіслала його всім для фідбеку — і з невеликими правками ми прийшли до того, що є зараз».
03
Унікальні зони
Результат — три унікальних райони, що охоплюють три різних стилі слоупстайлу: Big Air, Park і вуличний Dual District.
У розмові з Тареком [Расулі], який свого часу створив Red Bull District Ride, він наголошував: хотів поставити акцент на різних якостях, потрібних райдеру для їзди на всіх ділянках. Так з'явилася ідея знайти найкомплекснішого райдера — тут потрібно більше, ніж один трюк або чистий стиль», — каже Тессемакер.
«Щоб краще диференціювати — і зробити суддівство справедливішим — ми запитали: чи можна ще чіткіше розділити на райони? Big Air — дуже конкретно: хочемо бачити світові прем'єри. З нашою конструкцією тут вперше в змаганнях буде виконано потрійне сальто назад із приземленням на ґрунт. Park District включає все, що є в парку, — але вдвічі більшого розміру. Dual District — це творча зона з кількома варіантами ліній: наприклад, є ділянка з чашею-поворотом, яку більшість райдерів стрибне як хіп і отримає один результат — але є можливість отримати кілька результатів на тому самому об'єкті й підняти свій рахунок».
Кожен район також відносно короткий порівняно з іншими змаганнями, де може бути й більше десяти стрибків поспіль. Це означає: якщо помилишся на перших стрибках — рун завершено.
«Теоретично можна проковзнути педаллю в одному з районів, але оскільки все підсумовується, можна все одно набрати пристойний рахунок і вийти у фінал — це дещо відрізняється від стандартної ситуації, де проковзнула педаль означає кінець».
04
Підняти висоту в одній із найрівнинніших країн світу
Процес дизайну траси не обійшовся без труднощів — зокрема те, що більша частина Нідерландів розташована менш ніж на метр вище рівня моря.
«Найбільший виклик у цій країні — відсутність перепаду висот. І все просто: можна поставити десятиметровий розгін і зробити перший великий стрибок — але тоді все подальше мусить бути меншим через швидкість», — каже він. «Ми намагалися вирішити це, працюючи з терасами: стартуємо зверху, але не спускаємося до самої землі».
Виробнича команда також проявила творчість із розгоном для Big Air District: отримали доступ до даху сусідньої будівлі, щоб забезпечити 14-метровий від'їзд — достатньо для набору швидкості перед трюками-прем'єрами.
«Спочатку це була жартома, але потім стала дуже серйозною ідеєю — і в підсумку дуже нам допомогла. З точки зору виробництва, ми збудуємо все на землі й підіймемо краном на дах за один раз».
Крім того, сама підготовка траси вимагатиме колосальних зусиль: у Тессемейкера та його команди є трохи більше двох днів, щоб усе завершити.
Готовність самої траси також потребувала титанічних зусиль: у Тессемакера і його команди було трохи більше двох діб.
«У нас 52 години від старту до першого тренування. Все з дерева — крім стрибка Big Air і приземлень у Dual District, там ґрунт. В ідеальному світі я б бачив набагато більше ґрунту — але так безпечніше, і з тими перешкодами, що ми збудували, це логічно. Ґрунтові приземлення — для безпеки й щоб зберегти відчуття справжнього гірського велосипеда».
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