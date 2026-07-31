Як будували трасу Red Bull District Ride 2026

Red Bull District Ride — одна з найіконічніших подій у слоупстайлі на гірському велосипеді. Змагання переносить трюки й технічні навички, зазвичай властиві фрірайдним лініям у байк-парках, на вулиці міського центру — і створює міський погляд на позашляхову їзду, що треба бачити власними очима.

Уперше проведений у 2005 році в Нюрнберзі, Німеччина, за свою 21-річну історію він відбувся сім разів — майже щоразу на Hauptmarkt баварського міста. Але після чотирирічної перерви Red Bull District Ride повертається і вперше перетинає кордон до Нідерландів: 25 липня господарем стане Grote Markt у Гронінгені.

1 хв Трек Red Bull District Ride 2026

Місто також увійде в історію одразу кількома способами: видання 2026 року — перше з повноцінними жіночими змаганнями поряд із чоловічими, а дизайнер траси Десмонд Тессемакер запевняє, що кожен із трьох унікальних районів був спроєктований із розрахунком на трюки, яких у змаганнях іще ніхто не виконував.

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Але як узагалі складається траса на кшталт Red Bull District Ride? Яку роль у цьому відіграють самі райдери? Тессемакер ділиться деталями будівництва в Гронінгені.

01 10 років розробки

Траса Red Bull District Ride змінить площу Гроте-Маркт у Гронінгені © Pump Factory/Red Bull Content Pool

Тессемакер — колишній BMX-райдер, що став дизайнером трас. Він брав участь у створенні шоу для фристайлових подій на кшталт Masters of Dirt, будував скейтпарки, а також керує компанією Pump Factory, що будує памп-треки в Нідерландах. Але Red Bull District Ride — можливість, якої ще не було.

«Подібні проєкти виникають часто, але рідко доходять до стадії реалізації. Тому ми довго готувалися — накопичували ідеї. А потім цей проєкт нарешті ожив. Це кульмінація десяти років ідей», — каже він.

Спочатку задум призначався для іншого проєкту — принести слоупстайл до Нідерландів, однієї з найрівнинніших країн у світі. Але коли підтвердилося повернення Red Bull District Ride вперше з 2022 року, усе стало на своє місце.

«Ми адаптували початкову концепцію, щоб вона відповідала спадщині District Ride. Але реальний дизайн розпочався лише минулого грудня».

02 Райдери — на кожному етапі

Розташування в центрі міста дозволить уболівальникам опинитися в епіцентрі © Pump Factory/Red Bull

Тессемакер від початку не хотів створювати трасу ізольовано — для нього принциповою була участь райдерів на кожному кроці.

«Я був просто пастухом, що збирає отару. У мене були ідеї й технічні знання — але головна мета полягала в тому, щоб трасу створювали самі райдери», — каже він. «Так ми робили 15 років тому з першим Red Bull Joyride — але потім все перетворилося на майже книжковий, однаковий формат: Crankworx Rotorua не міняв трасу три роки, Crankworx Innsbruck — чотири. Цей спорт створений для творчості. Залучаючи райдерів до проєктування, я сподіваюся повернути трохи цієї якості».

Щойно Гронінген підтвердив участь, атлетки Патриція Друвен, Альма Вігґберг і Джейк Аткінсон отримали запрошення на розвідку локацій і взяли участь у дводенному мозковому штурмі, де мали повну свободу проєктувати трасу своєї мрії.

Патрісія Друвен та спортивний директор Тарек Расулі обирають місця © Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

«Ми дали їм загальне уявлення про те, що хочемо збудувати, але надали повну творчу свободу щодо того, що можна реалізувати», — каже Тессемакер. «Я видав їм глину, папір і цифрову дошку, де вони могли малювати й показувати ідеї того, на чому самі хочуть їздити — а не того, на чому їм доведеться їздити, коли приїдуть на змагання».

Тессемакер і його команда взяли ідеї атлетів і розробили три окремих технічно реалізованих райони. Потім створили WhatsApp-групу з провідними атлетами заходу й використовували її для обговорення ідей.

«Моя команда підготувала повний дизайн траси, розіслала його всім для фідбеку — і з невеликими правками ми прийшли до того, що є зараз».

03 Унікальні зони

Результат — три унікальних райони, що охоплюють три різних стилі слоупстайлу: Big Air, Park і вуличний Dual District.

Dual District © Pump Factory/Red Bull Content Pool Park District © Pump Factory/Red Bull Content Pool Big Air District © Pump Factory/Red Bull Content Pool

У розмові з Тареком [Расулі], який свого часу створив Red Bull District Ride, він наголошував: хотів поставити акцент на різних якостях, потрібних райдеру для їзди на всіх ділянках. Так з'явилася ідея знайти найкомплекснішого райдера — тут потрібно більше, ніж один трюк або чистий стиль», — каже Тессемакер.

«Щоб краще диференціювати — і зробити суддівство справедливішим — ми запитали: чи можна ще чіткіше розділити на райони? Big Air — дуже конкретно: хочемо бачити світові прем'єри. З нашою конструкцією тут вперше в змаганнях буде виконано потрійне сальто назад із приземленням на ґрунт. Park District включає все, що є в парку, — але вдвічі більшого розміру. Dual District — це творча зона з кількома варіантами ліній: наприклад, є ділянка з чашею-поворотом, яку більшість райдерів стрибне як хіп і отримає один результат — але є можливість отримати кілька результатів на тому самому об'єкті й підняти свій рахунок».

Кожен район також відносно короткий порівняно з іншими змаганнями, де може бути й більше десяти стрибків поспіль. Це означає: якщо помилишся на перших стрибках — рун завершено.

«Теоретично можна проковзнути педаллю в одному з районів, але оскільки все підсумовується, можна все одно набрати пристойний рахунок і вийти у фінал — це дещо відрізняється від стандартної ситуації, де проковзнула педаль означає кінець».

04 Підняти висоту в одній із найрівнинніших країн світу

Чимало стрибків дозволять ь піднятися на висоту, що відповідає рівню моря © Pump Factory/Red Bull

Процес дизайну траси не обійшовся без труднощів — зокрема те, що більша частина Нідерландів розташована менш ніж на метр вище рівня моря.

«Найбільший виклик у цій країні — відсутність перепаду висот. І все просто: можна поставити десятиметровий розгін і зробити перший великий стрибок — але тоді все подальше мусить бути меншим через швидкість», — каже він. «Ми намагалися вирішити це, працюючи з терасами: стартуємо зверху, але не спускаємося до самої землі».

Виробнича команда також проявила творчість із розгоном для Big Air District: отримали доступ до даху сусідньої будівлі, щоб забезпечити 14-метровий від'їзд — достатньо для набору швидкості перед трюками-прем'єрами.

У команди є трохи більше двох днів на облаштування траси © Pump Factory/Red Bull

«Спочатку це була жартома, але потім стала дуже серйозною ідеєю — і в підсумку дуже нам допомогла. З точки зору виробництва, ми збудуємо все на землі й підіймемо краном на дах за один раз».

Крім того, сама підготовка траси вимагатиме колосальних зусиль: у Тессемейкера та його команди є трохи більше двох днів, щоб усе завершити.

Готовність самої траси також потребувала титанічних зусиль: у Тессемакера і його команди було трохи більше двох діб.

«У нас 52 години від старту до першого тренування. Все з дерева — крім стрибка Big Air і приземлень у Dual District, там ґрунт. В ідеальному світі я б бачив набагато більше ґрунту — але так безпечніше, і з тими перешкодами, що ми збудували, це логічно. Ґрунтові приземлення — для безпеки й щоб зберегти відчуття справжнього гірського велосипеда».

Про автора Хто такий Чарлі Алленбі? Чарлі — незалежний автор RedBull.com, який мешкає в Лондоні, Велика Британія. Він висвітлює різноманітні дисципліни на двох колесах, зокрема шосейний велоспорт, гірський велоспорт та BMX, а також пише про велоспорт для таких видань, як Rouleur, Bike Radar та The Guardian. Коли він не пише про велоспорт, сам є завзятим велосипедистом і бігуном, а також брав участь у таких знакових змаганнях, як велопробіг Paris Roubaix Challenge та Лондонський марафон.