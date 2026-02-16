Усе, що потрібно знати про Red Bull District Ride

Склад учасників ще формують, однак до нього увійдуть спортсмени з найвищими позиціями в рейтингу

, а також кілька перспективних володарів wildcard. Оскільки це єдина подія рівня Diamond у Європі в календарі нової суперліги FMB Slopestyle, очікуй найгучніших імен.