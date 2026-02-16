Еміль Юганссон — чинний чемпіон з 2022 року
© Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool
MTB

Усе, що потрібно знати про Red Bull District Ride

Red Bull District Ride повертається у 2026 році й переносить маунтинбайк-фрирайд на вулиці Гронінгена. Це рідкісне міське змагання, де креативність, контроль та вибір траєкторії визначають результат.
Автор Раджив Десаї
Читати 4 хв.Updated on

Частина історії

Red Bull District Ride

The world's best mountain biking tricks are brought to you right in the heart of the city of Groningen in the Netherlands.

NetherlandsGroningen, Netherlands
Деталі події

Резюме

  1. 1
    Що таке Red Bull District Ride?
  2. 2
    Якою буде траса Red Bull District Ride 2026?
  3. 3
    Як оцінюватимуть Red Bull District Ride?
  4. 4
    Хто виступатиме на Red Bull District Ride?
  5. 5
    Як дивитися Red Bull District Ride наживо
  6. 6
    Головні гонщики в історії Red Bull District Ride
Коли Red Bull District Ride повернеться у 2026 році, він зробить це з репутацією, яку не зможе затьмарити жодна інша подія з міського фрирайду. Вперше в історії найпрогресивніший у світі вуличний контест на гірських велосипедах завітає до Гронінгена, Нідерланди, представляючи абсолютно нову трасу, величезну творчу свободу та справді зірковий склад учасників.
01

Що таке Red Bull District Ride?

Патрісія Друвен оглядає Гронінген, шукаючи найкращі локації для Red Bull District Ride 2026.

Гронінген стане місцем проведення Red Bull District Ride у 2026 році

© Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

Red Bull District Ride — це змагання з маунтинбайк-фрирайду, де учасники мають по-своєму інтерпретувати спеціально побудовану міську трасу.
Тут немає фіксованого маршруту чи заздалегідь визначеної стратегії. Райдери поєднують сходові прольоти, дропи, волрайди та спеціально створені перешкоди по всьому району, самостійно обираючи лінію руху. Судді оцінюють складність, стиль, креативність і загальне враження.
Саме ця свобода вирізняє District Ride серед традиційних форматів.
Подія збирає спортсменів із різним досвідом. Представники слоупстайлу, фрирайду та стріту виступають на рівних, часто демонструючи несподівані рішення й ефектні моменти.
Потрібно щось більш наочне, щоб отримати уявлення про те, чого очікувати? Тоді подивися відео нижче:

1 хв

Red Bull District Ride прибуває до Нідерландів

Red Bull District Ride прибуває до Нідерландів.

02

Якою буде траса Red Bull District Ride 2026?

Трасу поділять на окремі райони, кожен із яких покликаний розширити можливості найсильніших маунтинбайк-слоупстайлерів світу. У попередніх подіях було п’ять таких зон — із власними перешкодами, що давали учасникам широкий простір для виконання різноманітних трюків.
Однак траса 2026 року розроблялася спільно з райдерами, тому нам доведеться зачекати, щоб побачити фінальний результат. Поки що можна згадати ключові зони минулих років: Castle District, Box District, Quarter District, Dirt District та захопливий Big Air District.
Castle District

Castle District

© Red Bull

Box District

Box District

© Red Bull

Quarter District

Quarter District

© Red Bull

Dirt District

Dirt District

© Red Bull

Big Air District

Big Air District

© Red Bull

03

Як оцінюватимуть Red Bull District Ride?

Виступи гонщиків оцінюють за підсумками кількох заїздів, а до фінального заліку зараховують найкращі спроби. Чіткої формули перемоги немає, і саме це робить District Ride складним для опанування та надзвичайно цікавим для глядачів.
04

Хто виступатиме на Red Bull District Ride?

Склад учасників ще формують, однак до нього увійдуть спортсмени з найвищими позиціями в рейтингу FMB World Tour, а також кілька перспективних володарів wildcard. Оскільки це єдина подія рівня Diamond у Європі в календарі нової суперліги FMB Slopestyle, очікуй найгучніших імен.
Патрісія Друвен оглядає місце проведення Red Bull District Ride 2026.

Патрісія Друвен оглядає місце проведення Red Bull District Ride 2026

© Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

Я дуже схвильована тим, що буде жіночий залік... Це дуже багато означає для розвитку нашого катання
Патрісія Друвен
Цього року також твориться історія: уперше відбудуться повноцінні жіночі змагання. Після неймовірних виступів на жіночій сесії 2022 року у Нюрнберзі настав час для офіційного контесту.
Німецька спортсменка Патрісія Друвен прокоментувала: «Я дуже схвильована тим, що буде жіночий залік. У нас ніколи не було нагоди взяти участь у змаганнях. Це дуже багато означає для розвитку нашого катання».
05

Як дивитися Red Bull District Ride наживо

Якщо ти не зможеш приїхати до центру Гронінгена, переглянь пряму трансляцію фінального дня на Red Bull TV в суботу, 25 липня.
06

Головні гонщики в історії Red Bull District Ride

Маючи за плечима сім проведених змагань і статус одного з перших міських слоупстайл-турнірів, Red Bull District Ride має багату історію. Ось усі його переможці:
Усі переможці змагань:
Після перемоги у 2005 році Аарон Чейз займається проєктуванням траси

Після перемоги у 2005 році Аарон Чейз займається проєктуванням траси

© Daniel Grund/Red Bull Content Pool

Пол Басагойтія здобув перемогу на Сицилії у 2006 році

Пол Басагойтія здобув перемогу на Сицилії у 2006 році

© Scott Markewitz/Red Bull Content Pool

Легенда фрирайду Кем Маккоул переміг у Нюрнберзі у 2006 році

Легенда фрирайду Кем Маккоул переміг у Нюрнберзі у 2006 році

© John Gibson/Red Bull Content Pool

Сем Пілгрім тріумфував, коли District Ride повернувся у 2011 році

Сем Пілгрім тріумфував, коли District Ride повернувся у 2011 році

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Брендон Семенюк здобув перемогу у 2014 році

© Red Bull Content Pool

1440 Ніколая Рогаткіна приніс йому титул чемпіона 2017 року

© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Еміль Юганссон

© Sterling Lorence

Дебютні змагання відбулися у 2005 році в Нюрнберзі. Перемогу здобув американець Аарон Чейз, який згодом неодноразово виступав дизайнером трас і суддею. У 2006 році подію провели двічі: спочатку в Катанії (Італія), де Пол Басагойтія переміг біля підніжжя Етни, а 17-річний Андре Лакондегі став найкращим новачком. Пізніше того ж року понад 40 000 глядачів знову заполонили старе місто Нюрнберга, щоб побачити тріумф американця Кема Маккоула.
Після п’ятирічної паузи у 2011 році змагання виграв британський райдер Сем Пілгрім — тоді ж відбулася перша пряма трансляція. Наступний етап у 2014-му запам’ятався запеклим протистоянням між канадцями Брендоном Семенюком і Бретом Ріддером: Семенюк випередив суперника лише на 0,83 бала.

5 хв

Red Bull District Ride 2014: найкращі моменти

Найкращі моменти з Red Bull District Ride 2014.

2017 рік запам’ятався кількома дивовижними трюками, зокрема світовим рекордом американця Ніколая Рогаткіна, який у фінальному стрибку виконав 1440. Саме цей елемент став вирішальним і приніс йому перемогу того року.

2 хв

Найкраще з Red Bull District Ride 2017

Усі найяскравіші моменти з міських змагань зі слоупстайлу Red Bull District Ride 2017.

Востаннє Red Bull District Ride проводили у 2022 році: тоді Еміль Юганссон, який до того демонстрував чудові результати, здобув перемогу, випередивши домашнього фаворита Еріка Федко, а чинний чемпіон Рогаткін фінішував третім.

21 хв

3 найкращі заїзди

Ось три найкращі заїзди Red Bull District Ride 2022 у Нюрнберзі, Німеччина.

англійська

Еміль Юганссон

Частина історії

Red Bull District Ride

The world's best mountain biking tricks are brought to you right in the heart of the city of Groningen in the Netherlands.

NetherlandsGroningen, Netherlands
Деталі події
MTB