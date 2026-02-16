© Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool
MTB
Усе, що потрібно знати про Red Bull District Ride
Red Bull District Ride повертається у 2026 році й переносить маунтинбайк-фрирайд на вулиці Гронінгена. Це рідкісне міське змагання, де креативність, контроль та вибір траєкторії визначають результат.
Коли Red Bull District Ride повернеться у 2026 році, він зробить це з репутацією, яку не зможе затьмарити жодна інша подія з міського фрирайду. Вперше в історії найпрогресивніший у світі вуличний контест на гірських велосипедах завітає до Гронінгена, Нідерланди, представляючи абсолютно нову трасу, величезну творчу свободу та справді зірковий склад учасників.
01
Що таке Red Bull District Ride?
Red Bull District Ride — це змагання з маунтинбайк-фрирайду, де учасники мають по-своєму інтерпретувати спеціально побудовану міську трасу.
Тут немає фіксованого маршруту чи заздалегідь визначеної стратегії. Райдери поєднують сходові прольоти, дропи, волрайди та спеціально створені перешкоди по всьому району, самостійно обираючи лінію руху. Судді оцінюють складність, стиль, креативність і загальне враження.
Саме ця свобода вирізняє District Ride серед традиційних форматів.
Подія збирає спортсменів із різним досвідом. Представники слоупстайлу, фрирайду та стріту виступають на рівних, часто демонструючи несподівані рішення й ефектні моменти.
Потрібно щось більш наочне, щоб отримати уявлення про те, чого очікувати? Тоді подивися відео нижче:
1 хв
Red Bull District Ride прибуває до Нідерландів
Red Bull District Ride прибуває до Нідерландів.
02
Якою буде траса Red Bull District Ride 2026?
Трасу поділять на окремі райони, кожен із яких покликаний розширити можливості найсильніших маунтинбайк-слоупстайлерів світу. У попередніх подіях було п’ять таких зон — із власними перешкодами, що давали учасникам широкий простір для виконання різноманітних трюків.
Однак траса 2026 року розроблялася спільно з райдерами, тому нам доведеться зачекати, щоб побачити фінальний результат. Поки що можна згадати ключові зони минулих років: Castle District, Box District, Quarter District, Dirt District та захопливий Big Air District.
03
Як оцінюватимуть Red Bull District Ride?
Виступи гонщиків оцінюють за підсумками кількох заїздів, а до фінального заліку зараховують найкращі спроби. Чіткої формули перемоги немає, і саме це робить District Ride складним для опанування та надзвичайно цікавим для глядачів.
04
Хто виступатиме на Red Bull District Ride?
Склад учасників ще формують, однак до нього увійдуть спортсмени з найвищими позиціями в рейтингу FMB World Tour, а також кілька перспективних володарів wildcard. Оскільки це єдина подія рівня Diamond у Європі в календарі нової суперліги FMB Slopestyle, очікуй найгучніших імен.
Я дуже схвильована тим, що буде жіночий залік... Це дуже багато означає для розвитку нашого катання
Цього року також твориться історія: уперше відбудуться повноцінні жіночі змагання. Після неймовірних виступів на жіночій сесії 2022 року у Нюрнберзі настав час для офіційного контесту.
Німецька спортсменка Патрісія Друвен прокоментувала: «Я дуже схвильована тим, що буде жіночий залік. У нас ніколи не було нагоди взяти участь у змаганнях. Це дуже багато означає для розвитку нашого катання».
05
Як дивитися Red Bull District Ride наживо
Якщо ти не зможеш приїхати до центру Гронінгена, переглянь пряму трансляцію фінального дня на Red Bull TV в суботу, 25 липня.
06
Головні гонщики в історії Red Bull District Ride
Маючи за плечима сім проведених змагань і статус одного з перших міських слоупстайл-турнірів, Red Bull District Ride має багату історію. Ось усі його переможці:
Усі переможці змагань:
Дебютні змагання відбулися у 2005 році в Нюрнберзі. Перемогу здобув американець Аарон Чейз, який згодом неодноразово виступав дизайнером трас і суддею. У 2006 році подію провели двічі: спочатку в Катанії (Італія), де Пол Басагойтія переміг біля підніжжя Етни, а 17-річний Андре Лакондегі став найкращим новачком. Пізніше того ж року понад 40 000 глядачів знову заполонили старе місто Нюрнберга, щоб побачити тріумф американця Кема Маккоула.
Після п’ятирічної паузи у 2011 році змагання виграв британський райдер Сем Пілгрім — тоді ж відбулася перша пряма трансляція. Наступний етап у 2014-му запам’ятався запеклим протистоянням між канадцями Брендоном Семенюком і Бретом Ріддером: Семенюк випередив суперника лише на 0,83 бала.
5 хв
Red Bull District Ride 2014: найкращі моменти
Найкращі моменти з Red Bull District Ride 2014.
2017 рік запам’ятався кількома дивовижними трюками, зокрема світовим рекордом американця Ніколая Рогаткіна, який у фінальному стрибку виконав 1440. Саме цей елемент став вирішальним і приніс йому перемогу того року.
2 хв
Найкраще з Red Bull District Ride 2017
Усі найяскравіші моменти з міських змагань зі слоупстайлу Red Bull District Ride 2017.
Востаннє Red Bull District Ride проводили у 2022 році: тоді Еміль Юганссон, який до того демонстрував чудові результати, здобув перемогу, випередивши домашнього фаворита Еріка Федко, а чинний чемпіон Рогаткін фінішував третім.
21 хв
3 найкращі заїзди
Ось три найкращі заїзди Red Bull District Ride 2022 у Нюрнберзі, Німеччина.