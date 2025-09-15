Визначено чемпіона Red Bull Drift Masters 2025!

Найгарячіша боротьба за чемпіонство Drift Masters в історії

Гранд-фінал Drift Masters 2025 на Національному стадіоні у Варшаві обіцяв стати справжнім видовищем. Перед останнім етапом сезону в боротьбі за титул залишалися два гонщики — Конор Шанахан і Пьотр Венчек . Вони мали однаковий загальний результат — по 390 очок. Було очевидно: той, хто пройде далі, здобуде кубок. Очікувалося, що доля чемпіонства визначиться щонайпізніше у Топ 8, де суперники могли зійтися у прямій дуелі, якщо обидва подолають попередні заїзди. Вболівальники чекали саме цього протистояння. Та сценарій виявився зовсім іншим…

Найбільші змагання з дрифтингу у світі © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Аварія Пьотра Венчека

Усе почалося за планом. Венчек блискуче їхав попереду Еспена Роде і... Раптом, перед самим фінішем, боги дрифту, здавалося, покинули його! «Я був майже на фініші — не вистачало 15 метрів — коли мотор заглух. Мені нічого не залишалося, як спробувати завести його і повернутися у двобій, сподіваючись, що, можливо, мій суперник припуститься якоїсь помилки на другому заїзді. Але все, що я зміг зробити, — це натиснути на кнопку стартера. Машина взагалі не реагувала. Це було дивно, тому що у нас був тиск оливи, був струм. Все працювало, але не двигун», — розповів Пьотр Венчек. І тут же привітав суперника з перемогою. «Щиро вітаю Конора Шанахана. Чудовий сезон, чудове водіння у всіх раундах. Він також стикнувся з технічними проблемами, але довів справу до кінця. Повністю заслужений титул», — підкреслив Венчек .

Учасники після виступу © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Захопливі моменти Гранд-фіналу © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Чемпіон проти потужних суперників

Конор Шанахан теж не відпускав газу. Виліт Венчека на самому старті змагань фактично гарантував йому титул, навіть без подальшої участі, адже попри однакову кількість балів, статистика виступів у раундах була на користь ірландця. Цього сезону Конор двічі перемагав і один раз був другим, а його головний опонент здобув дві перемоги та одне третє місце. Та Шанахан приїхав до Варшави не для того, щоб озиратися на інших. Спортсмен хотів довести, що йому не потрібні технічні проблеми у суперників, щоб стати чемпіоном. І він довів це, відправивши ще більше гонщиків назад до машинного парку.

Спочатку він переміг Метта Філда , гонщика американської Formula Drift, потім чинного чемпіона Drift Masters Лаурі Гейнонена та Еспена Роде , а у фіналі зустрівся із земляком Джеймсом Діном . На шляху до перемоги стояв лише один водій — поляк Павел Корпулінський.

Павел Корпулінський знову тріумфує у Варшаві

Щоб дістатися фіналу, Корпулінському довелося неабияк попрацювати на своєму боці турнірної сітки. Спершу він обійшов українця Олексія Головню , далі здолав ірландця Конора Фалві . У Топ 8 випередив американця Адама LZ , який торік був третім на Національному стадіоні, а у півфіналі взяв гору над надзвичайно швидким японцем Наокі Накамурою . У ті вихідні поляк був небезпечним суперником для кожного.

1 хв Павел Корпулінський проти Наокі Накамури — півфінал Сенсаційний виступ Павела Корпулінського на Національному стадіоні під час Гранд-фіналу Red Bull Drift Masters. Поляк посів друге місце.

Конор Шанахан вдруге стає чемпіоном

Шанахан тріумфував у Гранд-фіналі Red Bull Drift Masters , завершивши чемпіонський шлях перемогою у вирішальному етапі сезону 2025 року. Цим він повторив свій успіх 2023-го, коли так само за один вечір здобув титул і перемогу на Національному стадіоні у Варшаві. Павел Корпулінський покращив свій результат з цієї ж події — два роки тому він був третім, а тепер опинився на другому місці.

1 хв Конор Шанахан виграє Гранд-фінал Drift Masters 2025 Фінальна дуель між Конором Шанаханом та Павелом Корпулінським під час завершальної зупинки серії Drift Masters сезону 2025 року у Варшаві.

Фінальний заїзд © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Конор Шанахан святкує перемогу © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Японець повертається на подіум

Не менш захопливим видався і поєдинок за третє місце, де зійшлися Джеймс Дін та Наокі Накамура . Це було справжнє зіткнення двох світів дрифту. На трасі зустрілися абсолютно різні автівки: потужний Ford Mustang RTR із V8 та компактна Toyota GR86 з легендарним R6 2JZ, а також пілоти, які уособлюють різні культури й стилі водіння. Дін, знаний своєю плавністю та точністю, вважався фаворитом, та цього разу агресивний Накамура вкрав не лише увагу, а й серця суддів. Так він вдруге у кар’єрі піднявся на подіум Drift Masters — минулого разу це сталося понад два роки тому у Швеції.

П'єдестал пошани Гранд-фіналу Red Bull Drift Masters 2025:

🥇 Конор Шанахан 🇮🇪

🥈 Павел Корпулінський 🇵🇱

🥉 Наокі Накамура 🇯🇵

Пьотр Венчек — віцечемпіон Drift Masters 2025

Змагання у Варшаві вписали нову сторінку в історію дрифтингу. Конор Шанахан здобув другий чемпіонський титул Drift Masters у кар’єрі — і зробив це у 22 роки. Пьотр Венчек став віцечемпіоном, повернувшись на подіум після дворічної перерви та зміни автомобіля. Він також поповнив свою виняткову статистику: до п’яти чемпіонських титулів додав ще два других місця (зокрема й у сезоні 2020 року, коли через пандемію відбувся лише один етап).

Гранд-фінал Red Bull Drift Masters © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Топ 10 загального заліку Drift Masters 2025:

Конор Шанахан 🇮🇪 (490 очок) Пьотр Венчек 🇵🇱 (406) Джек Шанахан 🇮🇪 (351) Павел Корпулінський 🇵🇱 (327) Джеймс Дін 🇮🇪 (323) Кевін Песур 🇪🇪 (272) Лаурі Гейнонен 🇫🇮 (255) Олівер Рандалу 🇪🇪 (232) Тор Арне Квіа 🇳🇴 (229) Конор Фалві 🇮🇪 (210)

Національний стадіон під час Гранд-фіналу Red Bull Drift Masters © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Захопливе дійство на треку © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Велике свято дрифту

Фінал Drift Masters у Варшаві знову привернув увагу всього світу. Надзвичайний рівень майстерності водіїв та шалені емоції 50 000 вболівальників є чітким сигналом для любителів автоспорту — якщо ти хочеш екстремальних відчуттів та їзди на межі можливостей, то дрифтинг може багато чого запропонувати.

«Я був на багатьох стадіонних змаганнях раніше. Але такого рівня організації я ще не бачив. Таких глядачів я ще не зустрічав. Це професійні змагання і дивовижна подія. На мою думку, саме таким має бути дрифтинг. Повні трибуни, все відбувається прямо на очах у вболівальників. У мене схожі відчуття на змаганнях Formula Drift у Лонг-Біч», — каже Метт Філд , який потрапив на Гранд-фінал Red Bull Drift Masters як вайлд-кард.

Вболівальники під час Гранд-фіналу Red Bull Drift Masters © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

«Мені подобається, як організована серія. Це, як кажуть судді, технічна траса, що заохочує до близьких дуелей і робить акцент на заїздах у переслідуванні. До того ж тут виступають одні з найкращих гонщиків світу», — додає пілот зі Сполучених Штатів, який цього року дебютував у Drift Masters у Варшаві.

Цей сезон Drift Masters вже закінчився. Але організатори, ймовірно, вже готують сюрпризи на наступний. Ми з нетерпінням чекаємо на це!

«Гонка легенд»: перемога Екстрема

У перерві між змаганнями дрифтерів відбулося додаткове шоу — «Гонка легенд», в якій тріумфував швед Маттіас Екстрем.

Дрифтери та учасники «Гонки легенд» © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Маттіас Екстрем — переможець «Гонки легенд» © Marcin Kin / Red Bull Polska