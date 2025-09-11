Гранд-фінал Red Bull Drift Masters — це треба побачити!

Українці у списку учасників

Цього року українцям не пощастило потрапити в основний склад учасників Drift Masters 2025, та фінал у Варшаві без жовто-блакитних кольорів не залишиться. Одразу два драйвери — Олексій Головня та Костянтин Щуренко — отримали вайлд-карди та вийдуть на головну арену чемпіонату. Для українських фанатів це шанс знову побачити своїх серед еліти європейського дрифтингу.

Про українську присутність у цьому сезоні ми розповідали, коли на передостанньому етапі у німецькому Феррополісі змагався Артур Гавриленко . Тепер увага прикута до Варшави, де на Національному стадіоні наші пілоти спробують гучно заявити про себе.

Костянтин Щуренко © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Олексій Головня © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Найбільші змагання з дрифтингу у світі

Коли Drift Masters вперше приїхали на польський Національний стадіон у 2023 році, про цю подію почув увесь світ. Професійні змагання з дрифтингу, що проводяться посеред стадіону перед аудиторією понад 50 000 осіб — це те, чого ще ніхто не робив. Для фанатів напряму — особливо тих, хто памʼятає часи, коли змагання проводилися на напівзруйнованих трасах, єдиними глядачами були друзі та подруги водіїв, а заїзди знімалися на камери, прикріплені до автомобіля, — це схоже на мрію. Але це відбувається насправді. І цього року це повториться втретє.

Фінал Drift Masters на Національному стадіоні уже став брендом. У п’ятницю та суботу, 12 і 13 вересня, Варшава знову перетвориться на світову столицю дрифту й збере шанувальників цього видовища з усього світу!

1 хв Гранд-фінал Red Bull Drift Masters 2025 — буде гаряче! Адам Малиш, Карлос Сайнс, Девід Култгард, Тадеуш Блажусяк та інші змагатимуться за кермом багі у спеціальному шоу під час Гранд-фіналу Red Bull Drift Masters. Купуй квитки вже сьогодні!

Спеціально побудована траса

Знаєш, як виглядає покриття стадіону перед Гранд-фіналом Red Bull Drift Masters? Це просто бетонний прямокутник. А після фіналу? Знову бетонний прямокутник. Але найкращим дрифтерам потрібна справжня траса — і вони її отримають. Організатори Drift Masters зведуть просто посеред стадіону унікальну асфальтову трасу, створену для бокового водіння на найвищому рівні. А після завершення змагань вона безслідно зникне. Жодна інша офіційна дрифтингова серія у світі не проводиться з такою масштабністю!

55 000 глядачів спостерігали за фіналом Drift Masters у Варшаві © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Захопливі екстремальні заїзди

Фінал Drift Masters створює фантастичні умови для спостереження за боротьбою дрифтерів. Оточена бетонними бар'єрами траса у формі вісімки вимагає максимальної точності водіння. А бетонні бар'єри карають учасників навіть за найменшу помилку. Але, що найважливіше, ця траса сприяє захопливим заїздам «від дверей до дверей». «Вона спроєктована так, щоб сприяти плавному проходженню траси, — говорить про варшавську трасу пілот Пьотр Венчек , який посідає друге місце в загальному заліку Drift Masters. — А якщо лідер їде добре, то легше вести рівну боротьбу».

Пьотр Венчек під час однієї з дуелей Drift Masters © Red Bull Content Pool Drift Masters на найбільшому стадіоні у Варшаві © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Боротьба за титул чемпіона

Наразі фаворитами турніру є два спортсмени: атлет Red Bull Конор Шанахан (390 балів) та польський чемпіон Пьотр Венчек (382 бали). Наступний на турнірній таблиці — брат сьогоднішнього лідера — Джек Шанахан, який відстає від фаворита перегонів на 90 пунктів.

8 балів, які розділяють Венчека та Шанахана можна скоротити у кваліфікації, але Drift Masters не даремно називають одними із найнепрогнозованіших змагань у світі. На трасі може статися буквально все що завгодно. Зокрема, про це не втомлюється повторювати постійний коментатор Drift Masters та один із найбільших фанатів перегонів в Україні Сергій Ситар . Все вирішиться під час змагань. І, можливо, лише у завершальній дуелі... А це означає, що фінал Drift Masters 2025 буде надзвичайно захопливим.

Сам Венчек, утім, підходить до цього змагання з холодною головою. «Це просто ще один раунд. Чи я на вісім очок вище, чи на вісім нижче — це нічого не змінює. У мене немає особливої стратегії. Я повинен підготуватися якнайкраще на тренуваннях, пройти кваліфікацію і, якщо все складеться вдало, проїхати змагання», — розповідає один з найкращих дрифтерів світу.

Конор Шанахан і Пьотр Венчек на треку © Red Bull Conent Pool

7 найкращих дрифтерів світу

Яким би було найбільше змагання з дрифтингу у світі без найбільших зірок? До Варшави з'їжджаються найвідоміші дрифтери з усіх куточків планети. Традиційно участь візьме Джеймс Дін , на думку багатьох, найкращий дрифтер планети, з якого все ще капає шампанське після завоювання п'ятого титулу (абсолютний рекорд) чемпіона престижної американської серії Formula Drift (FD) . Разом з ним буде вся ірландська команда, включаючи, звичайно ж, братів Джека і Конора Шанаханів . Буде кілька фінів — чинний чемпіон Лаурі Гейнонен, Юха Рінтанен або Міка Кескі-Корпі . Норвежці Тор Арне Квіа та Ор'ян Нільсен також будуть за кермом.

Не бракуватиме гонщиків з інших континентів. Цілих три американці, які зазвичай змагаються з Діном у FD, їдуть до Варшави з вайлд-кардами — Аманда Соренсен , Адам Л.З. та Метт Філд . Також збільшиться кількість японських гравців: до Наокі Накамури , який змагався весь сезон, приєднається дуже талановитий 15-річний Хіроя Мінова . А Бразилію представлятиме Жоао Баріон , також учасник FD. «Це дуже круто, що у нас з'явилося більше нових людей у стартовому списку, особливо зі Штатів. Я думаю, що це підвищує рівень конкуренції в Drift Masters. Ми вчимося у них, вони вчаться у нас. На мою думку, такий обмін досвідом є дуже цінним. Тим паче, що водії Formula Drift дуже відкриті люди», — зазначає учасник Адам Залевський.

Брати Шанахани — Drift Masters 2023 на Національному стадіоні © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool П'єдестал пошани сезону Drift Masters 2023 на Національному стадіоні © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Вайлд-карди на Гранд-фінал Red Bull Drift Masters 2025 року:

Аманда Соренсен (🇺🇸 США)

Хіроя Мінова (🇯🇵 Японія)

Метт Філд (🇺🇸 США)

Едвард Александр Хуса (🇳🇴 Норвегія)

Адам Л.З. (🇺🇸 США)

Жуан Баріон (🇧🇷 Бразилія)

Лукаш Тасемський (🇵🇱 Польща)

Олексій Головня (🇺🇦 Україна)

Бартош Осталовський (🇵🇱 Польща)

Костянтин Щуренко (🇺🇦 Україна)

Алан Хайнс (🇮🇪 Ірландія)

Теему Асунмаа (🇫🇮 Фінляндія)

Мадс Андреасен (Данія 🇩🇰)

... Та їхні унікальні автомобілі

Найкращі гонщики привезуть з собою найкращі автівки. Шанувальники сучасного автоспорту зможуть помилуватися Toyota GR Supra Пьотра Венчека, Ford Mustang RTR Джеймса Діна або Toyota GR86 Куби Пшигонського. А поціновувачі класики неодмінно зацінять Nissan S13 Лаурі Гейнонена або Toyota Soarer Ор'яна Нільсена та Chaser Яркко Йилхі. Знайдеться щось і для прихильників... Дизелів! Йдеться, звичайно ж, про Mercedes S203.5 Теему Пелтола.

Drift Masters 2023 на Національному стадіоні у Варшаві © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Перша в історії Гонка легенд

«Гонка легенд» — абсолютно нове шоу, яке вперше відбудеться в суботу, 13 вересня, о 19:00 (за київським часом), між етапами Топ 32 і Топ 16 Drift Masters. У ньому зійдуться відомі ралійні, шосейні та мотоциклетні гонщики. Наприклад, Адам Малиш, Тадеуш Блазусяк і Карлос Сайнс — за кермом багі Polaris RZR Pro R Sport, які змагатимуться посеред стадіону.

Траса складатиметься з двох бочок і трампліна, а головне завдання — пройти її якнайшвидше. Водії стартуватимуть із протилежних кінців та змагатимуться парами у заїздах на випередження. Формат — плей-офф: хто покаже кращий час у дуелі, той проходить далі. Якщо ж переслідувач наблизиться до суперника ближче, ніж на 15 метрів, перемога буде за ним. Напередодні, у п’ятницю о 21:30 (за київським часом), відбудеться кваліфікація, яка визначить стартові пари. У ній учасники їхатимуть поодинці.

Гранд-фінал Red Bull Drift Masters + Гонка легенд © Red Bull Polska

Учасники Гонки легенд:

Карлос Сайнс 🇪🇸

Девід Култгард 🇬🇧

Адам Малиш 🇵🇱

Тадеуш Блажусяк 🇵🇱

Маттіас Екстрьом 🇸🇪

Міхал Костюшко 🇵🇱

Тіммі Хансен 🇸🇪

Юхан Крістофферссон 🇸🇪

Закриття даху та полив траси не планується

Погода може бути непередбачуваною, тому ми ні в чому не можемо бути впевнені. Але є багато ознак, що цього року гонка знову пройде з відкритим дахом і поливати трасу не доведеться. «Ми оптимістично налаштовані щодо погоди. Якщо прогнози перед змаганнями не передбачають якогось шторму, то дах буде відкритий. Невеликий дощ для нас не проблема. Минулого року нам довелося закрити дах, тому що на Варшаву насувався шторм, і в паддоку в Топ 8 було 10-15 сантиметрів води. Цього року ми сподіваємося провести змагання просто неба», — каже Аркадіуш Дудко.

Чемпіонат Drift Masters 2023 на Національному стадіоні © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Пряма трансляція на Red Bull TV

Слідкуй за змаганнями в прямому ефірі на Red Bull TV .

Розклад Гранд-фіналу Red Bull Drift Masters 2025 (київський час)

Кваліфікація: п'ятниця, 12 вересня 17:00 (трансляція на каналі Drift Masters на YouTube )

Змагання: субота, 13 вересня 15:45 (трансляція на Red Bull TV — повністю, на Eurosport — Топ 16 та Гонка легенд)

Розклад змагань

П'ятниця 12.09 (київський час)

09:30 - 15:00 — тренування

17:00 - 20:30 — кваліфікація DM

20:30 - 21:15 — кваліфікація DM Showdown

21:30 - 22:00 — Гонка легенд (кваліфікація)

Субота 13.09 (київський час)

16:00 - 18:00 — змагання Топ 32

19:00 - 19:30 — Гонка легенд (фінал)

20:00 - 21:00 — змагання Топ 16

21:00 - 22:00 — змагання Топ 8

22:15 — церемонія подіуму фінального етапу + церемонія закриття сезону 2025