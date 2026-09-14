Red Bull Drift Masters Grand Finale: хто став чемпіоном 2026?

Чому варто подивитися повтор Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026?

🏆 Фінал найпрестижніших дрифтингових змагань світу

🏟️ Змагання на спеціально збудованій асфальтовій трасі посеред PGE Narodowy

🔥 Заїзди з бамперами, що шкребуть по стінах

🤺 Чудові парні дуелі

🇵🇱 Перемога Павела Корпулінського в загальному заліку

😭 Драматичні розв'язки

🏎️ Спеціальні шоу за участю боліда Ф1 та дрифтової Mazda Мед Майка

📺 Дивись повтор фіналів на Red Bull TV

Троє претендентів на титул

Змагання на вщент заповненому вболівальниками PGE Narodowy мали величезну вагу. Насамперед для Пьотра Вєнцека, Павела Корпулінського й Конора Шанахана — тобто єдиних пілотів, які й далі мали шанси в боротьбі за чемпіонство. Після кваліфікацій Вєнцек лідирував із перевагою в 15 очок над Корпулінським і 62 над Конором Шанаханом. Але можлива перемога на найбільших, найгучніших і найпрестижніших дрифтингових змаганнях світу мала цінність сама по собі. Навіть пілоти, для яких сезон був практично вирішений, не збиралися відступати. Вони могли бути навіть небезпечнішими, ніж будь-коли, адже тиск боротьби за титул уже не лежав на їхніх плечах.

50 тисяч глядачів на Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 року © Red Bull Content Pool

Як виступили українці?

Нагадаємо, що цьогоріч на різних етапах Red Bull Drift Masters можна було побачити чотирьох пілотів з України. Костянтин Щуренко був єдиним із підтвердженим місцем на весь сезон, а ще троє — Ігор Деренко, Тимур Липський та Артур Гавриленко — виходили на трасу як wildcard-и. На фінал у Варшаву дісталися двоє. Костянтин Щуренко, на жаль, не пройшов кваліфікацію, а от Ігор Деренко на своєму Ford Mustang RTR пробився до стадії Top 32 — і зробив це на високому кваліфікаційному балі 87,7.

«Ігор — посів 29 місце з результатом 87,7 бала, — уточнює засновник Bitlook і голос українського дрифту Сергій Ситар . — Учасники з 1-го по 21-ше місце набрали 90+ балів у кваліфікації, що є дуже високим показником і свідчить про потужну конкуренцію». У парних заїздах Деренко потрапив на Саймона Олсена, дав гарний бій, але норвежець виявився сильнішим і пройшов далі.

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Боротьба за чемпіонство

Top 32 підкрутив температуру боротьби за титул чемпіона Drift Masters. Усі претенденти впоралися зі своїми завданнями. Павел Корпулінський здолав Джорджа Христофору. Конор Шанахан скористався з поломки системи охолодження в авто Бенедиктаса Цірби. А Пьотр Вєнцек у своїй першій парі здолав Алана Гайнса. Гострій боротьбі за титул додатково сприяла конфігурація турнірної сітки. Пьотр і Павел хоч і були по одному боці, але могли зустрітися в прямій дуелі щонайраніше в Top 4. Натомість Конор був по інший бік сітки, тож на найнебезпечніших суперників натрапляв лише у фіналі.

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool

Quotation Мені бракує слів, і я досі не можу в це повірити. Це здійснення мрій. Таке відчуття я ще ніколи в житті не відчував. Павел Корпулінський

Фрізахер найшвидший в історичній дуелі болідів Ф1 Red Bull

Перерва після першого етапу змагань принесла більше емоцій, але цього разу не пов'язаних із їздою боком до напрямку руху. На трасу виїхали два автомобілі Формули-1, щоб їхні пілоти — Патрік Фрізахер і Крістіан Клін — могли взяти участь у Red Bull F1 Chase Challenge , тобто особливій гонці навипередки. Учасники мали під рукою чудові машини — боліди RB7, які в сезоні 2011 принесли Red Bull і Себастьяну Феттелю чемпіонські титули у Ф1. За кермо автомобіля в барвах Oracle Red Bull Racing застрибнув Клін, а Фрізахер мав у розпорядженні автомобіль команди Visa Cash App Racing Bulls. І саме другий виявився швидшим на полі PGE Narodowy. На дистанції у вісім кіл він напрацював перевагу майже в чотири секунди!

Додатковою атракцією було також Donut Show — дуель на «пончики», у якій болід Ф1 Oracle Red Bull Racing зійшовся з 1400-сильною Mazda 3 Мед Майка Віддетта. Більше кіл накрутив болід Ф1, бо Мед Майк поставився до цієї дисципліни дуже фристайлово й зробив ставку на шоу, крутячи «донати» в кількох місцях, зокрема навколо боліда.

Боліди Ф1 Red Bull — Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Мед Майк — Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool

Помилка, яка відібрала в Пьотра Вєнцека шанси на титул

Найкращу шістнадцятку ми знову почали з поломки польського пілота. Цього разу драму пережив Якуб Пшигонський . Його автомобіль спіймав прокол перед прогрівом шин, а це означало лише одне — дискваліфікацію. А нам обіцяла бути чудова дуель із Джеймсом Діном . На тому самому етапі змагання покинув і Давід Спосуб, який мірявся силами з Олівером Рандалу. А також… Пьотр Вєнцек! Лідер генералки увійшов у великий кут, коли його наздоганяв Яркко Юльхя. Дійшло до контакту, і судді довго розмірковували, чи невелике зіткнення було причиною втрати контролю Вєнцеком, чи радше наслідком його помилки. Спершу вони оцінили, що винним міг бути фін. Але зрештою змінили вердикт, і Пьотр, попри чудове переслідування в другому заїзді, вибув зі змагань. А це означало також прощання із шансами на чемпіонство. Але питання долі титулу лишалося відкритим, бо в грі зоставалися Павел Корпулінський і Конор Шанахан.

Польський пілот Пьотр Вєнцек на Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Павел Корпулінський із першим чемпіонством Drift Masters у кар'єрі

Шанахан і Корпулінський їхали далі й виглядали чудово. У найкращій шістнадцятці Шанахан виграв у власного брата Джека, а Корпулінський — у Кевіна Пезура. У Top 8 ірландець здолав Сімена Олсена, а Павел натрапив на суперника з рідного двору — Якуба Круля. На цьому етапі змагань уже тільки ці двоє панів представляли Польщу на PGE Narodowy. І тільки один міг лишитися в грі далі. Цим чоловіком виявився Павел Корпулінський, який перемогою в цій парі не лише виборов вихід у Top 4, а й закріпив за собою титул. Про розв'язку долі чемпіонства він дізнався ще на трасі. І тішився так сильно, що аж застрибнув на дах свого автомобіля. А такої картинки за його участі в Drift Masters ми ще не бачили.

2 хв Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026: дивись рекап Боліди Формули-1, 1400-конна Mazda Mad Mike та бурхливі емоції наприкінці сезону Red Bull Drift Masters — все це побачили в суботу вболівальники на стадіоні PGE Narodowy

Павел Корпулінський: Я працював над цим понад 10 років

«Мені бракує слів, і це досі до мене не доходить. Це здійснення мрії. Відчуття, якого я ще ніколи в житті не переживав. Я працював понад 10 років, щоб опинитися на цій позиції. Почуваюся безмежно щасливим і мушу звикнути до того, чого ми досягли. Уживаю слово "ми досягли", бо я лише сиджу в автомобілі й кручу кермо, а всі чудові люди, яких я маю навколо себе, роблять феноменальну роботу за лаштунками, якої не видно. І їм за це належить величезна подяка. Без них це було б неможливо. Це наш спільний успіх», — казав після церемонії вручення кубків Павел Корпулінський.

1 хв Павел Корпулінський — чемпіон Red Bull Drift Masters 2026! Павел Корпулінський посів друге місце на Red Bull Drift Masters Grand Finale, але здобув першу в кар'єрі перемогу в усьому сезоні!

Шоу ірландців та поляка

Шанахан знав, що вже не бореться за чемпіонство. Але аж ніяк не збирався відступати. Не відступали й його земляки — Джеймс Дін і Дуейн Макківер , які доповнили Top 4 поряд із Конором і Павелом. Боротьбу за місце у фіналі спершу провели Макківер із Корпулінським. І хоч ірландець бився відважно, перевага поляка була помітною. Інакше виглядала дуель Шанахан/Дін. Що це була за пара! Мабуть, найкраща за весь раунд. Обидва їхали на межі траси, законів фізики й людських можливостей. Їхня сутичка була настільки рівною, що після перших двох заїздів судді капітулювали й оголосили додатковий заїзд. Друга спроба виглядала майже так само. Але переможця треба було обрати. І ним став Конор Шанахан . Це означало вихід Шанахана у фінал і дуель Джеймс Дін/Дуейн Макківер за третє місце. Дуель, у якій зрештою кращим був Дін. Тим самим він забезпечив собі третє місце на Red Bull Drift Masters Grand Finale — найбільших дрифтингових змаганнях світу.

Дивись галерею з Red Bull Drift Masters Grand Finale

Трійка переможців сезону Red Bull Drift Masters 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Боліди Ф1 Red Bull — Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Мед Майк — Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool 50 тисяч глядачів на Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 року © Red Bull Content Pool Павел Корпулінський на Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Куба Пшигонський — Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Конор Шанахан та Джеймс Дін на Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Зліва направо: Конор Шанахан, Павел Корпулінський та Пьотр Вєнцек © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Польський пілот Пьотр Вєнцек на Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Зліва направо: Павел Корпулінський, Конор Шанахан та Джеймс Дін © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Мед Майк і Патрік Фрізачер — на фіналі Red Bull Drift Masters 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Конор Шанахан із хет-триком на PGE Narodowy

У фіналі — так само, як і рік тому — зустрілися Павел Корпулінський і Конор Шанахан . Корпулінський уже мав кубок чемпіона в кишені. Але голод виграти дуель із Шанаханом був величезний. Перемога дала б змогу перервати серію, яку ірландці продовжують від початку змагань на PGE Narodowy. У кожній попередній едиції саме хтось із Зеленого острова вигравав перед польською публікою. У 2023 і 2025 роках цим переможцем був саме Шанахан, а у 2024-му — Дуейн Макківер. Але замість перерваної серії був… погнутий бампер. У другому заїзді Корпулінський атакував надто сильно, був занадто близько до стіни й спершу влучив у неї задом, а потім передом свого Nissan S14. А Шанахан поїхав далі — прямо по перемогу. Свою третю на PGE Narodowy й четверту в Польщі.

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool

Конор Шанахан до Павела Корпулінського: «Ти на це заслужив»

«Я люблю це місце! Тричі вже тут вигравав. Було також близько до третього чемпіонства. Але сьогоднішня ніч — це ніч Павела Корпулінського. Вітаю, друже, ти на це заслужив!» — казав одразу після фінального заїзду Конор Шанахан . «Що це була за дуель! Я припустився помилки на чейзі. Думав: він мене здолає. Але потім [у другому заїзді] я щось почув. І споттер сказав мені по радіо: розслабся. І я зрозумів, що щось сталося».

Результати Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026

🥇 Конор Шанахан

🥈 Павел Корпулінський

🥉 Джеймс Дін

Переможець сезону Red Bull Drift Masters 2026 Павел Корпулінський © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Quotation Я люблю це місце! Тричі вже тут вигравав. Було також близько до третього чемпіонства. Але сьогоднішня ніч — це ніч Павела Корпулінського. Вітаю, друже, ти на це заслужив! Конор Шанахан

Двоє поляків на п’єдесталі сезону

Попри перемогу над Корпулінським, Конор Шанахан не зумів захистити титул чемпіона Drift Masters. Його відставання в таблиці було завеликим. Але бездоганна їзда у Варшаві дала змогу перестрибнути Пьотра Вєнцека й піднятися з третього на друге місце в загальному заліку. Ірландець розділив Павела Корпулінського й Пьотра Вєнцека на подіумі, що підбивав підсумки сезону. А понад 50 тисяч фанатів дрифтингу, зібраних на PGE Narodowy, могли нарешті почути польський гімн. Хоч і не у зв'язку з перемогою поляка в змаганнях, а в усьому циклі. Попереднім спортсменом з-над Вісли, який здійснив такий подвиг, був Пьотр Вєнцек. У сезоні 2022 він отримував кубок теж у Польщі — після шалених змагань у Лодзі.

Мед Майк і Патрік Фрізачер — на фіналі Red Bull Drift Masters 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Остаточний загальний залік Drift Masters 2026

1. Павел Корпулінський 🇵🇱

2. Конор Шанахан 🇮🇪

3. Пьотр Вєнцек 🇵🇱

4. Джеймс Дін 🇮🇪

5. Джек Шанахан 🇮🇪

6. Дуейн Макківер 🇮🇪

7. Конор Фалві 🇮🇪

8. Олівер Рандалу 🇪🇪

9. Кевін Пезур 🇪🇪

10. Міка Кескі-Корпі 🇫🇮