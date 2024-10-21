Дивися Red Bull Dual Ascent: змагання зі скелелазіння на 220-метровій дамбі

Змагання зі скелелазіння в спортивних залах чи на спеціальних аренах, напевно, легше організувати, але змагання на відкритому повітрі в реальних умовах — це зовсім інша справа, з великою кількістю змінних, коли мова йде про маршрут, логістику та вплив на навколишнє середовище.

Вперше проведений у 2022 році, Red Bull Dual Ascent — це захід на свіжому повітрі, який розширює межі змагань зі скелелазіння на штучно створених маршрутах. Якщо більшість скелелазних залів досягають приблизно 60-70 метрів висоти, то Red Bull Dual Ascent підіймається набагато вище. Місце проведення — 220-метрова гребля Верзаска у Швейцарії, де спортсмени підкорюють висоту 180 метрів.

36 хв Red Bull Dual Ascent Sixteen world-class athletes on eight teams battle to be the fastest up a wall of six gruelling pitches.

І це лише один з елементів, що робить Red Bull Dual Ascent таким унікальним змаганням зі скелелазіння. Ти також побачиш конкуренцію між учасниками на ідентичних маршрутах. Ось подробиці про змагання 2024 року:

01 Що таке мультипітч-лазіння?

Проходження мультипітч-маршруту здійснюється у командах із двох або більше осіб. Одна людина «веде», як на спортивному маршруті, а інша — страхує. На наступній ділянці вони міняються: той, хто страхував, підіймається, а перший альпініст відпочиває та страхує. «Пітчем» називають ділянку маршруту, яку можна подолати за допомогою однієї стандартної мотузки, що зазвичай має довжину 60-70 метрів. Тому висота пітчу часто становить приблизно 30-40 метрів. Найвідомішим мультипітч-маршрутом у світі, мабуть, є «Ніс» на Ель-Капітані в Національному парку Йосеміті.

02 Звідки взялося слово «Dual» у Red Bull Dual Ascent?

Ці змагання пропонують щось, чого раніше не бачили в скелелазінні: два маршрути, розташовані поруч один з одним. Обидва складаються з шести ділянок і 180 метрів підйому, причому всі зачепи на обох маршрутах ідентичні — кожний розташований в точно такому ж місці.

Подвійні скелелазні маршрути заходу дали назву Red Bull Dual Ascent © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

03 Наскільки складне змагання Red Bull Dual Ascent?

Підйом був розроблений командою експертів з прокладання маршрутів. Висота етапів — мінімум 6c, а рівень складності — 8b за французькою системою. Іншими словами: високий.

Маршрут однаково враховує сильні та слабкі сторони різних альпіністів, а також заохочує учасників до розширення меж можливого.

Феліпе Камарго вперше бере участь у Red Bull Dual Ascent © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Змагання були спеціально розроблені для впровадження інновацій та розширення меж можливого Феліпе Камарго

Як каже відомий бразильський скелелаз і учасник заходу 2024 року Феліпе Камарго : «Змагання були спеціально розроблені для впровадження інновацій та розширення меж можливого. Ми сподіваємося, що це також надихне спільноту скелелазів на подолання викликів».

04 Хто перемагав у Red Bull Dual Ascent?

У другому змаганні Red Bull Dual Ascent 2023 року взяли участь 24 альпіністи, об'єднані в команди по двоє. У напруженому фіналі Женя Казбекова (Україна) та її партнер по команді Альберто Гінес Лопес (Іспанія) змагалися з Єрнеєм та Юлією Крудерами (Словенія), які посіли перше місце.

Лопес та Поточар обіймаються після перемоги в Red Bull Dual Ascent 2022 © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

У першому змаганні в жовтні 2022 року взяли участь 16 альпіністів у командах по двоє. Іспанець Альберто Гінес Лопес та словенець Лука Поточар стали чемпіонами, перемігши у фіналі чемпіона Словенії Домена Скофіча та колишнього чемпіона світу з болдерингу Єрнея Крудера.

05 Як проходитиме Red Bull Dual Ascent 2024?

Спортсмени збираються на дамбі Верзаска на дні змагань — кваліфікацію та півфінал — 30-31 жовтня, після чого 1 листопада настає день відпочинку. Кульмінацією заходу стане 2 листопада, коли відбудеться грандіозний фінал.

Загалом у Red Bull Dual Ascent беруть участь 20 спортсменів-скелелазів, розділених на 10 команд. Команди змішані, в кожній команді по одному спортсмену чоловічої та жіночої статі.

20 альпіністів лізуть на дамбу Верзаска © Raphaël Surmont / Red Bull Content Pool

Команди змагаються одна проти одної на ідентичних маршрутах, використовуючи однакові мотузки та спорядження. Учасники долають маршрут вперше, але отримують попередню інформацію про нього під час демонстрації незадовго до старту.

Дозволена необмежена кількість падінь — якщо скелелази падають, то починають знову з тієї ж ділянки. Якщо обидві команди проходять всі етапи, переможець визначається за загальним часом. Час зупиняється лише тоді, коли другий альпініст завершує останню ділянку.

06 Де я можу подивитися Red Bull Dual Ascent?

Не пропусти захопливе дійство! Ти зможеш подивитися грандіозний фінал Red Bull Dual Ascent 2024 у прямому ефірі на Red Bull TV 2 листопада.

Більше інформації про формат, спортсменів та багато іншого можна знайти тут: Red Bull Dual Ascent 2024 .

07 Де я бачив дамбу Верзаска раніше?

Твої очі тебе не обманюють — так, дамба Верзаска виглядає знайомо. Вона з'являлася в багатьох фільмах, найвідоміший з яких — «Золоте око», де Бонд стрибає з неї на тарзанці. Дамба утримує 23 мільйони кубічних футів води та пропускає 46000 кубічних футів на секунду (це дуже багато!) в озеро Лаго-ді-Вогорно, виробляючи 234 ГВт-год електроенергії на рік.

Обов'язково завантаж безкоштовний додаток Red Bull TV і дивися змагання на всіх пристроях!