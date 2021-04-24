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Red Bull Flick повертається. Реєстрацію вже відкрито!
Головний турнір з CS:GO у форматі 2х2 повернувся! Особливі карти, запекла боротьба та новий футуристичний сюжет натякають, що саме час влітати у гру.
Відкритий для гравців у всьому світі, Red Bull Flick збирає команди з 2 людей, що змагатимуться в онлайн-кваліфікаціях. Переможці кинуть виклик своїм кумирам в офіційному змаганні Pro-AM Red Bull Flick Invitational у Гельсінкі.
Українці можуть брати участь у 3 етапах відбору:
- 25 Квітня – Регіональна кваліфікація №1
- 17 Липня – Регіональна кваліфікація №2
- Вересень-жовтень – Український відбір
Усі три етапи рівнозначні, і ти можеш перевірити сили у кожному (можна брати участь повторно, якщо першого разу не пощастило). У регіональних іграх окрім України також беруть участь Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія та інші країни. А в останньому — українському етапі — ти змагаєшся тільки з українцями, тож шансів перемогти більше.
Знаходь свого тіммейта та реєструйся за посиланням зараз!
Кращі моменти гранд-фіналу Red Bull Flick
Що нового цього року?
Цьогорічний Red Bull Flick вводить систему очок за захоплення точок, при цьому кожна команда бореться за контроль над картою. Разом з тематичними картами та контентом, це буде вперше, коли у Red Bull Flick вводять наративні елементи. Більше інформації про нові мапи та ігровий процес ти знайдеш на сторінці івенту.
Red Bull Flick розпочався у 2019 році як місцева подія в Туреччині, а зараз є престижним глобальним турніром, в якому змагаються понад 45 000 зареєстрованих гравців. У Red Bull Flick 2021 гравець команди G2 NiKo приєднається як офіційний посол бренду Red Bull Flick. Як досвідчений спортсмен і один із найкращих у CS:GO, NiKo даватиме поради гравцям та коментарі щодо найкращих ігор турніру.
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