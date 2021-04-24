збирає команди з 2 людей, що змагатимуться в онлайн-кваліфікаціях. Переможці кинуть виклик своїм кумирам в офіційному змаганні Pro-AM Red Bull Flick Invitational у Гельсінкі.

Усі три етапи рівнозначні, і ти можеш перевірити сили у кожному (можна брати участь повторно, якщо першого разу не пощастило). У регіональних іграх окрім України також беруть участь Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія та інші країни. А в останньому — українському етапі — ти змагаєшся тільки з українцями, тож шансів перемогти більше.