Red Bull Flick — це великий кіберспортивний турнір з CS:GO, у якому двом командам, що складається всього з двох учасників, потрібно утримувати точку, і все це — у футуристичних декораціях спеціально розроблених нових карт.

Новий сезон додав в Flick не тільки красиві локації, а й змінив механіку гри: у кожної команди на момент старту раунду є по 100 квитків, які пропадають по одному разу в кілька секунд, поки гравці не стоять на точці.

2 жовтня відбулася вже третя кваліфікація Red Bull Flick, а всього їх буде п'ять. Тож попереду ще дві: 10 та 16 жовтня. Шукай тіммейта, читай наші гайди для покращення гри і скоріш влітай у турнір!

Що отримують переможці кваліфікацій?

Red Bull Flick: що нового цього року? © Red Bull

По-перше, купу адреналіну в Національному фіналі, який пройде 23 жовтня. По-друге, шанс зіграти зі світовими зірками кіберспорту у глобальному фіналі, що відбудеться в Гельсінки. Усі команди, що пройдуть у національний онлайн-фінал, також отримають офіційний мерч Red Bull Flick та призи від Steelseries: з першого по восьме місце — гарнітури Steelseries Arctis, а 9 та 10 місця — килимки Steelseries QcK.

Навіть якщо ти не граєш, то все одно можеш отримати приз. Додатково під час трансляції буде розіграно ще один крутий приз від SteelSeries — гарнітуру Arctis Prime.

Переможці фіналу заберуть 50 тис. грн, 2-е та 3-є місця – 20 тис. та 10 тис. відповідно, а 4 та 5 місця — круті ігрові миші Steelseries Rival 3.

Що далі?

30 жовтня переможці українського Red Bull Flick візьмуть участь в міжнародній закритій кваліфікації для переможців з усіх країн-учасниць. Для виходу у Світовий Фінал українській команді необхідно буде увійти в ТОП-8 цього фінального раунду.

Вирішальні протистояння влаштують 19-21 листопада в Гельсінкі, Фінляндія в офіційному змаганні Pro-AM Red Bull Flick Invitational, де фіналістам також доведеться боротися з 8 дуетами гравців з професійних кіберспортивних команд ENCE, Cloud9, G2, OG, FURIA і BIG.

Призовий фонд Міжнародного Гранд-фіналу — 50 000 €!

Як взяти участь?

Спочатку зайди на сторінку івенту Red Bull Flick. Там ти знайдеш усю інформацію про турнір, умови та посилання на реєстрацію. Також рекомендуємо почитати поради профі про те, як грати краще. Наприклад, отут вони розповідають, як комунікувати з тіммейтом, а отут — як швидко опанувати нові карти. Потім шукай