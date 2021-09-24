Правила спілкування та помилки новачка Red Bull Flick

Кваліфікації турніру Red BullFlick у розпалі. І важливо пам'ятати, що велика частина Counter-Strike: Global Offensive — це спілкування. Навіть якщо вас лише двоє, потрібно вміти правильно комунікувати один з одним. Обмін інформацією у ключовий момент допоможе виграти матч. Якщо ти раніше не грав на великих турнірах CS: GO не турбуйся: два топових кіберспортсмени допоможуть розібратися.

Кузени Нікола 'Niko' і Неманья 'huNter' Ковач з дитинства грали разом у Counter-Strike. Зараз вони змагаються на професійному рівні CS і є членами команди світового класу — G2 Esports. Вони готові дати тобі кілька порад, як вийти на новий щабель майстерності на кваліфікаціях Red Bull Flick.level CS:GO tournament before, worry not – we've got the perfect two players to help you.

Ігровий лідер

Нікола ‘NiKo’ та Неманья ‘huNter’ Ковач © G2 Esports

Лідера в CS називають шотколлером. Його роль у команді — пояснювати стратегію на матч і міняти її залежно ситуації під час гри. Niko вважає, що це найважливіша роль у команді. «Вона вимагає великої роботи та повної самовідданості, — говорить він. — Не кожен може бути ігровим лідером. Потрібен талант, адже завдання не просто вказувати, що робити, але також бути хорошим лідером, прислухатися і придивлятися до команди».

Поширена помилка полягає в тому, що ігровий лідер — єдиний член команди, який говорить під час матчу, але Нікола стверджує, що це гравець, який просто говорить більше за всіх, «особливо під час фризів, коли потрібно приймати серйозні рішення».

У професійному CS: GO лідер допомагає тренеру продумувати стратегії, які приведуть до перемоги в раунді. Але хай там як, huNter додає, що інші гравці також мають важливі ролі: «Фідбек від інших учасників команди допомагає лідеру прийняти оптимальне рішення у ситуації».

Якщо вас у команді лише двоє, чи потрібен вам ігровий лідер? Niko думає, що так. «Однак, все залежить від карти / мода, на якій ви граєте. Якщо на звичайній карті, де все ще необхідна командна гра і потрібно залишити кілька гранат у певні моменти, тоді вам знадобиться лідер. Однак, якщо ви граєте на aim_map, то, я думаю, ви можете впоратися і без нього».

Обмін інформацією

Тепер, коли ви визначили хто в команді буде лідером і чи буде він взагалі, час визначитись яким чином ви будете ділитися інформацією. Niko стверджує, що найефективніший метод — бути максимально точним і коротким. «Говоріть лише по темі, говоріть зрозуміло і найголовніше не впадайте в паніку та не підвищуйте голос, якщо ситуація напружена».

Спокій у небезпечних ситуаціях (наприклад, у кінці раунду) дуже допоможе підтримувати чіткий зв'язок. huNter стверджує, що ділитися інформацією, навіть якщо ти помер — це значна частина Counter-Strike. Наприклад, важливо повідомити товариша по команді, скільки здоров'я лишилося у супротивника (щоб йому не обов'язково було цілитися в голову) і місце, де ти помер.

Але, наприклад, під час клатчів навпаки важливо зберігати тишу, щоб твій тіммейт зміг зосередитися і почути кроки супротивника. «Це не стосується моменту, якщо ти помітив, що напарник пропустив кроки суперника, бо дивився тільки на перехрестя свого прицілу», — додає Niko.

Red Bull Flick у розпалі © Red Bull

Перші кроки

Отже, тепер, коли ти знаєш основи, час робити перші кроки до правильного способу спілкування з тіммейтом. Для Ніколи таким кроком є впевненість, що всі в команді знають позивні й точки на кожній карті. «Ти повинен знати, як передати інформацію так, щоб твій тіммейт одразу зрозумів, де знаходиться опонент», — пояснює він.

Помилки новачків

Звичайно ж на початку всі помиляються. Але, на щастя, кузени з G2 Esports склали список найбільш поширених помилок, щоб твоя команда не зробила їх під час кваліфікацій.

«Ти не можеш сваритися з товаришем по команді під час матчу, та говорити зайве у мікрофон, коли мертвий», — починає Нікола. Неманья додає, що також не варто кричати, бо це створює зайву напругу в команді. Якщо ви помрете, намагайтесь зберігати спокій: не варто впадати в лють, розбивати стіл або робити щось подібне».

Ніко додає: неточні репліки та неповна інформація — поширена помилка. «Коли ти граєш з кількома товаришами, то повинен називати ім'я до кого звертаєшся, щоб не заплутувати інших».

Тепер, коли ти зрозумів, що найважливіше для правильної комунікації під час гри, хапай тіммейта і реєструйся на відкриті кваліфікації турніру Red BullFlick!