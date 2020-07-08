Як створювали спеціальні карти CS:GO для Red Bull Flick

Як говориться у відомій приказці: без Counter-Strike з другом — велика туга. Ну добре, вислів звучить не зовсім так. А правда у тому, що існує безліч дивовижних модів і карт для Counter-Strike: Global Offensive, що будуть цікавими для competitive-гравців.

Але жоден з них не схожий на Red Bull Flick — абсолютно новий турнір з CS: GO. Зі спеціально розробленими картами, новими правилами та одним із найвеселіших ігрових режимів, які ви коли-небудь бачили у CS:GO — утримання прапора.

Змагання передбачають дві команди, які мають захопити локацію на карті і утримувати її, подібно до режимів домінування в інших шутерах. Все це відбувається на спеціальних картах, створених спеціально для івенту (їх також можна спробувати в будь-який час завдяки Steam Workshop). Від матчів в Гімалайських горах до битви за матрицю, ці карти не схожі ні на що, що ми бачили в світі CS: GO.

Багато профі наполегливо працювали місяцями над новими рівнями. Брайан 'Epitaque' Хой — один з них. Ми розпитали в нього про роботу над проектом.

Як ти долучився до цього проекту та які твої перші думки про новий ігровий режим?

Ще в листопаді 2018 року на Steam мене несподівано додав у друзі якийсь випадковий чоловік. Виявляється, саме співробітник Red Bull побачив один з моїх модів для Dota 2. Коли мене найняли створити режим для Red Bull Flick, спочатку ми не були дуже впевнені, яким би ми хотіли його бачити. Але після певного брейншторму ідея захоплення точок справді затрималася, оскільки цього не раніше не робили в CS: GO, наскільки мені відомо. І це звучало дуже цікаво.

Як взагалі відбувається розробка карт? У тебе з’явилися ідеї відразу, чи це був шлях спроб і помилок?

Ми почали розробляти кожну карту, крім Гімалаїв, продумуючи унікальну особливість, яку ми хотіли мати. Наприклад, унікальною особливістю Speedway є пандуси для серфінгу. Потім я зробив ескіз і перший проект компонування в редакторі карт Hammer.

Потім ми пройшли багато ітерацій, і остаточний варіант завжди виглядав зовсім інакше, ніж перший. Наприклад, нижче — скріншот ранньої версії Castle, порівняно з тим, як він виглядає зараз.

Раніше рівень Castle виглядав зовсім інакше © Red Bull/Brian 'Epitaque' Hoy

Фінальна версія Castle © Red Bull Flick

Знайшовши макет, яким усі були задоволені, я передав його графічній команді, яка зробила чудову роботу, надавши мапі приємну естетику.

На всіх п'яти картах всі аскетично дуже різні, але яка ситуація в плані гри?

Усі карти трохи схожі: головна мета — дістатися до точки захоплення в центрі. Однак у кожної карти є свої стратегії потрапляння туди. Наприклад, у Матриці ви можете відправити одного хлопця до снайперської вежі, щоб зачистити точку для вас. У Speedway ви можете використовувати свої навички серфінгу, щоб приземлитися біля опонентів.

Які стратегії, на твою думку, ми побачимо від гравців?

Дуже гарна стратегія полягає в тому, щоб твій товариш по команді виступав як снайпер під час захоплення точки. Крім того, я думаю, коли гравці вивчать точки респауну гранат, їх використовуватимуть частіше. Коли професійна команда BIG перевірила нашу карту Замку, я помітив, що вони будуть використовувати дим, щоб сховатися на місці.

Як ви придумали ідеї щодо локацій кожної карти? Звичайно, було б простіше зробити їх у схожих сеттінгах, але ви пішли іншим шляхом.

Ми просто думали, що було б цікавіше будувати кожну карту навколо іншої теми, а не використовувати однакові текстури та реквізити. Усі представили власні ідеї, і ми пішли вперед з найкрутішими.

Яка з карт твоя улюблена і чому? Speedway — моя улюблена карта. Процес розробки почався невпевнено, тому що я не знав, як інтегрувати рампи для серфінгу в конкурентну карту, але я дуже задоволений кінцевим результатом. Я не можу описати чому, але мені завжди дуже весело, коли я граю на ній, і, здається, люди дуже часто обирають її у кваліфікаціях.

Чи є якісь приховані секрети на картах?

На Speedway є весела маленька міні-гра. Любителям футболу точно сподобається!

Red Bull Flick [Castle] © Red Bull 01 / 05

Якщо шанувальники хочуть заскочити і пограти в карти самі, які поради ви б дали їм, як найкраще грати?

Просто завантажте карту з Майстерні і спробуйте знайти, як ви можете використовувати рівень і особливості кожної карти на вашу користь.