Як знайти ідеального тіммейта у CS:GO на турнір Red Bull Flick

Red Bull Flick — це турнір з Counter-Strike: Global Offensive в режимі 2 на 2. У цьому турнір гравцям належить змагатися на спеціально створених картах. Минулого року тут були і серфінг, і польоти і лазіння хитро спроектованими рівнями. Тож для того, щоб отримати головний приз, тобі знадобиться широкий набір навичок. Разом з Тіціаном 'tiziaN' Фельдбушем з BIG ми підготували кілька порад, які допоможуть знайти свого ідеального тіммейта і перемогти на Red Bull Flick 2021 року.

1. Знайди того, хто вміє стріляти

CS: GO — це шутер, тому давай почнемо з очевидного: щоб виграти Red Bull Flick, і тобі, і твоєму тіммейту потрібно добре цілитися. Хоча умови перемоги на спеціальних картах відрізняються від звичайних цілей CS: GO, тобі все одно потрібно буде усувати суперника і багато стріляти, щоб перемогти. Ти можеш придумувати стратегії скільки завгодно, але якщо ти не можеш їх реалізувати через поганий ейм, ти не виграєш.

2. Знайди того, хо може спілкуватися

Спілкування з товаришем по команді, особливо в турнірі 2 на 2 — це один з найважливіших аспектів гри. TiziaN зазначає, що спілкування — друга за важливістю навичка після стрілянини. Він додає, що круто грати з кимось, хто «добре спілкується і розуміє», і «з кимось, хто зможе допомогти прийняти вірне рішення у стресовій ситуації, тому що у нього буде більше розуміння гри в даний момент, ніж у вас».

3. Знайди того, хто зможе підтримати

Ось чому TiziaN вважає себе хорошим тіммейтом: «Я намагаюся завжди грати разом зі своїми тіммейтами, я кидаю всі сили на допомогу в реальному житті і дропаю більш потужну зброю в грі, щоб їм легше жилося!» Іноді, граючи роль саппорта, ти виграєш більше ігор. Таким чином, наявність товариша з подібним складом розуму дуже важливе для успішного проходження відбіркових Red Bull Flick. Якщо ти можеш визначити, що тіммейт перебуває під обстрілом та тобі потрібно заглянути в якийсь кут, то слід це зробити. Перемога важливіша, ніж просто бути зірковим гравцем, і знайти когось, хто це розуміє — безцінно.

Готуйся до Red Bull Flick © Red Bull

4. Знайди того, хто може рухатися

Після стрілянини і спілкування рух — ще один дуже важливий аспект CS:GO. TiziaN розповідає, що Ісмаїл 'XANTARES' Дьорткардеш — його улюблений гравець, з яким він може грати «через його божевільні навички прицілювання і руху». Серфінг, польоти і баніхопи — усе це навички, необхідні гравцеві для перемоги. Тож витрать деякий час на пошуки потенційних товаришів по команді на картах CS:GO Surf, і хто знає, може ти знайдеш тіммейта своєї мрії.

5. Знайди того, з ким подобається грати

Хоча для декого це може бути очевидно, але все ж неймовірно важливо сказати: отримання задоволення від гри завжди має бути одним з пріоритетів. Якщо тобі не подобається з кимось грати, ти завжди гратимеш гірше. Чи можете ви обоє посміятися, навіть якщо програєте? Або спілкування припиниться за найменшої помилки? Якщо тобі подобається грати з кимось, ти зможеш легше пробачити його і грати краще. Подумай, чи може хтось з твоїх друзів з реального життя приєднатися до тебе на Red Bull Flick?

6. Знайди того, хто вміє приймати критику

TiziaN каже, що одна з найважливіших навичок гравця — бути відкритим до нового. Він пояснює: «Їм потрібно отримувати спокійно приймати критику, і завжди поводитися добре в грі, навіть під час тільту». Якщо ви хочете стати кращою командою, вам потрібно вміти критикувати одне одного, щоб вчитися. Якщо твій тіммейт легко починає тільтувати (тобто поводитися занадто агресивно або неадекватно через невдачі та помилки), то грати разом з ним весь турнір не кращий варіант, оскільки завжди можуть наступити важкі часи для вашого дуету. Red Bull Flick привертає гравців з усього світу, тому тобі доведеться битися з кращими. Без сильної самосвідомості далеко не пройдеш.

Red Bull Flick вже стартував, і реєстрація відкрита, тож саме час зареєструватися з вашим ідеальним тіммейтом! Перемагай на регаіональних відбіркових, і у тебе буде шанс виступити на головній сцені в Гельсінкі і поборотися за титул номера один.