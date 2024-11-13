Томаш Славік увійшов в історію на видовищному Red Bull Genova Cerro Abajo

Запекла боротьба Славіка за перемогу, під час якої райдери розвивали швидкість до 80 км/год, долаючи трампліни, сходинки та повороти, стала незабутнім дійством, що захопило як самих суперників, так і глядачів. Переможець підтвердив: «Це все ще здається нереальним. Я доклав максимум зусиль для першості та щасливий, що став переможцем першого європейського етапу. Траса була складною й увесь час змушувала працювати на межі можливостей. Я беру участь у перегонах вже багато років, і змагання з молодими спортсменами додають мені особливого драйву. Але сьогодні я найбільше прагнув перемогти перед цими фантастичними глядачами, які підбадьорювали мене як удома».