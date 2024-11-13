Томаш Славік увійшов в історію на видовищному Red Bull Genova Cerro Abajo

Перша поїздка Red Bull Cerro Abajo стала величезним успіхом, зібравши понад 35000 глядачів, які вишикувалися вздовж крутих вулиць Генуї, Італія. Найкращі велосипедисти світу виклалися на повну, борючись у фінальному етапі найбільшої у світі міської траси для даунхілу, влаштувавши шалене видовище для світової аудиторії на Red Bull TV.
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Red Bull Genova Cerro Abajo — пряма трансляція
Одна з найдикіших міських трас для даунхілу, де райдери долають вузькі вулички та сходи Генуї.
Перемогу в цей день здобув Томаш Славік, який після того, як першим відкрив для себе Каруджі (історичний центр Європейської столиці спорту 2024) під час відкриття заходу, майстерно проїхав у фіналі, пролетівши кожен метр 2,2-кілометрової траси від Монте Перальто до Ларго делла Чекка, проїжджаючи деякі з найзнаковіших пам'яток міста на своєму шляху.
Запекла боротьба Славіка за перемогу, під час якої райдери розвивали швидкість до 80 км/год, долаючи трампліни, сходинки та повороти, стала незабутнім дійством, що захопило як самих суперників, так і глядачів. Переможець підтвердив: «Це все ще здається нереальним. Я доклав максимум зусиль для першості та щасливий, що став переможцем першого європейського етапу. Траса була складною й увесь час змушувала працювати на межі можливостей. Я беру участь у перегонах вже багато років, і змагання з молодими спортсменами додають мені особливого драйву. Але сьогодні я найбільше прагнув перемогти перед цими фантастичними глядачами, які підбадьорювали мене як удома».
Я доклав максимум зусиль для першості та щасливий, що став переможцем першого європейського етапу
37-річний чех випередив колумбійця Хуанфера Велеса, який був найшвидшим у кваліфікації, майже на пів секунди, але друге місце все ж принесло йому заслужений титул чемпіона серії, який збігається з чемпіонським поясом 2023 року.
Позиція
Учасник
Час
1
Томаш Славік
2м 42.505сек
2
Хуанфер Велес
+0.477
3
Себастьян Ольгін
+3.383
4
Феліпе Агурто
+3.517
5
Йоханнес Фішбах
+4.102
6
Херонімо Паес
+4.160
7
Бернард Керр
+4.312
8
Адріан Лорон
+5.503
9
Лукас Борба
+5.975
10
Дуглас Вієйра
+6.948
11
Алекс Рудо
+7.892
12
Він Мастерс
+8.092
13
Альберто Ніколас
+8.380
14
Давіде Каппелло
+11.146
15
Каміло Санчес
+11.652
16
Роже Вієйра
+14.572
У запеклій боротьбі за останнє місце п'єдесталу колумбієць Себастьян Ольгін посів третє місце, випередивши чилійця Феліпе Агурто та німця Йоханнеса Фішбаха. Найкращим італійським велогонщиком став Давіде Каппелло, що прийшов 14.
Я радий бути чемпіоном Red Bull Cerro Abajo другий рік поспіль
«Сьогоднішня траса була дуже технічною: щоб дістатися до фінішу, мені довелося викластися на повну. Було б приємно перемогти в цьому неймовірному місті, але щастя підтвердити свій титул чемпіона не має собі рівних, тож тепер відсвяткуймо як слід! Я радий бути чемпіоном Red Bull Cerro Abajo другий рік поспіль», — сказав Велес, отримавши пояс абсолютного переможця.
Red Bull Cerro Abajo 2024 — загальний залік
Позиція
Учасник
Бал
1
Хуанфер Велес
113
2
Томаш Славік
109
3
Себастьян Ольгін
92
4
Лукас Борба
88
5
Феліпе Агурто
86
6
Адрієн Лорон
40
7
Херонімо Паес
37
8
Матіас Нуньєс
22
9
Каміло Санчес
22
10
Йоханнес Фішбах
18
Результати кваліфікації та фіналу в Генуї будуть зараховані до рейтингу учасників у 2025 році, коли серія відновиться. Італійська публіка дуже сподівається, що змагання знову повернуться до їхньої країни. Два дні чистого адреналіну та видовищ Red Bull Genova Cerro Abajo пробудили справжній інтерес до міського даунхілу як у Генуї, так і в інших містах Європи. Поки ми всі чекаємо на оголошення календаря на наступний рік, чому б не переглянути ці захватні перегони на Red Bull TV?
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