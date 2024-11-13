Томаш Славік першим перетинає фінішну лінію Red Bull Cerro Abajo в Генуї. 20 жовтня 2024 року.
© Jürgern Westermeyer/Red Bull Content Pool
MTB

Томаш Славік увійшов в історію на видовищному Red Bull Genova Cerro Abajo

В епічному протистоянні під час першого європейського заїзду Red Bull Cerro Abajo за корону змагалися чеська легенда та колумбійський райдер.
Автор Джулія Де Майо
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Частина історії

Red Bull Cerro Abajo

Follow urban downhill riders from all over the world through narrow streets in Chile, Colombia and Mexico. Riders' skills will be tested on tracks peppered with stairs, corners and concrete.

14 Зупинки

Red Bull Genova Cerro Abajo

The first European edition of the epic Cerro Abajo series is destined to become the most iconic and unforgettable event of the downhill mountain biking scene in Italy.

Italy

Tomáš Slavík

Tomáš Slavík is regarded as one of the elite performers in the mountain bike 4X discipline and has several world titles to prove it.

Czech RepublicCzech Republic
Перша поїздка Red Bull Cerro Abajo стала величезним успіхом, зібравши понад 35000 глядачів, які вишикувалися вздовж крутих вулиць Генуї, Італія. Найкращі велосипедисти світу виклалися на повну, борючись у фінальному етапі найбільшої у світі міської траси для даунхілу, влаштувавши шалене видовище для світової аудиторії на Red Bull TV.
Дивися перегони тут:

Red Bull Genova Cerro Abajo — пряма трансляція

Одна з найдикіших міських трас для даунхілу, де райдери долають вузькі вулички та сходи Генуї.

Перемогу в цей день здобув Томаш Славік, який після того, як першим відкрив для себе Каруджі (історичний центр Європейської столиці спорту 2024) під час відкриття заходу, майстерно проїхав у фіналі, пролетівши кожен метр 2,2-кілометрової траси від Монте Перальто до Ларго делла Чекка, проїжджаючи деякі з найзнаковіших пам'яток міста на своєму шляху.
Учасник перегонів Red Bull Genova Cerro Abajo. 20 жовтня 2024 року.

Захід Red Bull Genova Cerro Abajo був видовищним

© Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Запекла боротьба Славіка за перемогу, під час якої райдери розвивали швидкість до 80 км/год, долаючи трампліни, сходинки та повороти, стала незабутнім дійством, що захопило як самих суперників, так і глядачів. Переможець підтвердив: «Це все ще здається нереальним. Я доклав максимум зусиль для першості та щасливий, що став переможцем першого європейського етапу. Траса була складною й увесь час змушувала працювати на межі можливостей. Я беру участь у перегонах вже багато років, і змагання з молодими спортсменами додають мені особливого драйву. Але сьогодні я найбільше прагнув перемогти перед цими фантастичними глядачами, які підбадьорювали мене як удома».
Чеський райдер Томаш Славік позує з призом переможця Red Bull Genova Cerro Abajo.

Томаш Славік радіє перемозі у Red Bull Genova Cerro Abajo

© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Я доклав максимум зусиль для першості та щасливий, що став переможцем першого європейського етапу
Tomáš Slavík
37-річний чех випередив колумбійця Хуанфера Велеса, який був найшвидшим у кваліфікації, майже на пів секунди, але друге місце все ж принесло йому заслужений титул чемпіона серії, який збігається з чемпіонським поясом 2023 року.

Red Bull Genova Cerro Abajo

Red Bull Genova Cerro Abajo 2024 — результати

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20

Жовт

Позиція

Учасник

Час

1

Томаш Славік

2м 42.505сек

2

Хуанфер Велес

+0.477

3

Себастьян Ольгін

+3.383

4

Феліпе Агурто

+3.517

5

Йоханнес Фішбах

+4.102

6

Херонімо Паес

+4.160

7

Бернард Керр

+4.312

8

Адріан Лорон

+5.503

9

Лукас Борба

+5.975

10

Дуглас Вієйра

+6.948

11

Алекс Рудо

+7.892

12

Він Мастерс

+8.092

13

Альберто Ніколас

+8.380

14

Давіде Каппелло

+11.146

15

Каміло Санчес

+11.652

16

Роже Вієйра

+14.572

У запеклій боротьбі за останнє місце п'єдесталу колумбієць Себастьян Ольгін посів третє місце, випередивши чилійця Феліпе Агурто та німця Йоханнеса Фішбаха. Найкращим італійським велогонщиком став Давіде Каппелло, що прийшов 14.
Колумбієць Хуанфер Велес повторив свій успіх 2023 року на Red Bull Cerro Abajo.

Хуанфер Велес знову чемпіон Red Bull Cerro Abajo

© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Я радий бути чемпіоном Red Bull Cerro Abajo другий рік поспіль
Хуанфер Велес
«Сьогоднішня траса була дуже технічною: щоб дістатися до фінішу, мені довелося викластися на повну. Було б приємно перемогти в цьому неймовірному місті, але щастя підтвердити свій титул чемпіона не має собі рівних, тож тепер відсвяткуймо як слід! Я радий бути чемпіоном Red Bull Cerro Abajo другий рік поспіль», — сказав Велес, отримавши пояс абсолютного переможця.

Red Bull Cerro Abajo 2024 — загальний залік

Позиція

Учасник

Бал

1

Хуанфер Велес

113

2

Томаш Славік

109

3

Себастьян Ольгін

92

4

Лукас Борба

88

5

Феліпе Агурто

86

6

Адрієн Лорон

40

7

Херонімо Паес

37

8

Матіас Нуньєс

22

9

Каміло Санчес

22

10

Йоханнес Фішбах

18

Результати кваліфікації та фіналу в Генуї будуть зараховані до рейтингу учасників у 2025 році, коли серія відновиться. Італійська публіка дуже сподівається, що змагання знову повернуться до їхньої країни. Два дні чистого адреналіну та видовищ Red Bull Genova Cerro Abajo пробудили справжній інтерес до міського даунхілу як у Генуї, так і в інших містах Європи. Поки ми всі чекаємо на оголошення календаря на наступний рік, чому б не переглянути ці захватні перегони на Red Bull TV?
Томаш Славік, Хуанфер Велес та Себастьян Ольгін на п'єдесталі Red Bull Genova Cerro Abajo.

П'єдестал Red Bull Genova Cerro Abajo

© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

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Частина історії

Red Bull Cerro Abajo

Follow urban downhill riders from all over the world through narrow streets in Chile, Colombia and Mexico. Riders' skills will be tested on tracks peppered with stairs, corners and concrete.

14 Зупинки

Red Bull Genova Cerro Abajo

The first European edition of the epic Cerro Abajo series is destined to become the most iconic and unforgettable event of the downhill mountain biking scene in Italy.

Italy

Tomáš Slavík

Tomáš Slavík is regarded as one of the elite performers in the mountain bike 4X discipline and has several world titles to prove it.

Czech RepublicCzech Republic
MTB