Вже 21 червня розпочнеться національний відбір Red Bull Half Court 2025 — міжнародного турніру зі стритболу. Кваліфікації пройдуть у трьох містах України: Києві, Одесі та Львові, а Національний Фінал відбудеться на початку серпня у столиці.
Стати учасником може кожен — потрібно тільки зібрати команду та зареєструватися для участі.
01
Дати українського відбору
Кваліфікація:
- 21-22 червня — Київ, ВДНГ
- 28-29 червня — Одеса, пляж Дельфін
- 05-06 липня — Львів, Порохова Вежа
Національний Фінал:
- 02 серпня — Київ, оглядовий майданчик КВЦ «Парковий».
Всі події безкоштовні, як для учасників, так і для тих, хто захоче їх підтримати. Навіть, якщо ти не плануєш виходити на майданчик, приходь вболівати у своєму місті, аби стати частиною унікального спортивного івенту.
На Red Bull Half Court можна зустріти найсильніших баскетболістів з міських вулиць та професійних українських спортсменів. Вперше національний відбір стартував в Україні торік — і тоді вболівальники, наприклад, спостерігали за грою Анатолія Лутицького — головного популяризатора баскетбольної фристайл-культури в країні.
Приходь, аби побачити, хто із національних зірок вийде на майданчик цього разу.
02
Унікальний формат змагань
Головна мета Red Bull Half Court — популяризувати вуличний баскетбол і дати шанс непрофесійним спортсменам позмагатися за світову першість. Легендарний український стритболіст Олександр Руденко каже, що формат 3x3 — це справді народний стиль, який захоплює динамікою, витонченими взаємодіями і командною грою. Все, що тобі потрібно — це половина баскетбольного поля, три гравці у команді та бажання перемогти.
Кожна гра триває 10 хвилин. Завдання — першими набрати максимальну кількість очок (21). У разі рівного рахунку в 20:20, гра переходить в овертайм і виграє той, хто першим отримає перевагу у два бали.
Окрім класичних правил стритболу, Red Bull Half Court має унікальні особливості. У той час, коли більшість турнірів визначають переможця тільки за кількістю виграних ігор, у цьому івенті головне набирати очки. Саме так визначається «Володар корту» — команда, яка не перемогла всіх супротивників, але отримала найбільшу кількість очок. Така команда має шанс на вихід до наступного етапу на рівні з переможцями відбіркових груп.
Крім того, існують спеціальні триочкові зони, намальовані на відстані двох метрів від крайньої дуги. Попадання з цих зон, приносить команді три бали, а не два, як це зазвичай відбувається у класичному стритболі. З усіма правилами і унікальним форматом змагань ти можеш детально ознайомитися тут.
03
Як взяти участь у Red Bull Half Court
Цього року понад 8 000 дівчат та хлопців з усього світу змагатимуться за звання найкращих у форматі 3x3. Щодо віку — тобі має бути від 16 до 80 років. Для тих, хто молодше 18 років, знадобиться письмовий дозвіл батьків. Крайній термін подачі заявки спливає за півтори години до початку відбіркового туру.
Після завершення національного відбору в Україні, переможці поїдуть на Світовий Фінал у Дубаї 20-23 листопада, де й будуть визначені найкращі чоловічі та жіночі стритбольні команди.
Детальна інформація про турнір та реєстрація вже незабаром будуть доступні за посиланням. Там ти зможеш дізнатися про всі новини Red Bull Half Court 2025 і спланувати свою участь у міжнародній першості зі стритболу в Україні.