— міжнародного турніру зі стритболу. Кваліфікації пройдуть у трьох містах України: Києві, Одесі та Львові, а Національний Фінал відбудеться на початку серпня у столиці.

Стати учасником може кожен — потрібно тільки зібрати команду та зареєструватися для участі.

Стати учасником може кожен — потрібно тільки зібрати команду та зареєструватися для участі.

Стати учасником може кожен — потрібно тільки зібрати команду та зареєструватися для участі.