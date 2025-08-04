Спортсмени злітають для захопливого слем-данку під час Національного фіналу Red Bull Half Court у Києві, Україна, 2 серпня 2025 року, демонструючи динамічний вуличний баскетбол
© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool
Баскетбол

Red Bull Half Court 2025: як пройшов турнір на висоті 40 метрів

Національний фінал глобального турніру зі стритболу позаду. Розповідаємо про найголовніше.
Автор Марія Ридван
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Частина історії

Red Bull Half Court Україна

Баскетбольний турнір 3х3 пройде в Україні знову у 2025 році!

Україна
Деталі події
2 серпня оглядовий майданчик КВЦ «Парковий» Viewpoint by Parkovy перетворився на головну стритбольну арену країни. На локації з видом на Дніпро та Лівий берег зійшлися кращі команди формату 3х3. Це був Національний фінал Red Bull Half Court — глобального турніру з вуличного баскетболу, який зараз проходить у понад 20 країнах світу.
Гравці борються за перемогу під час Національного фіналу Red Bull Half Court у Києві, Україна, 2 серпня 2025 року, демонструючи динамічний стрітбол та високу енергію змагань

Напружена боротьба на Національному фіналі Red Bull Half Court 2025

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Український сезон зібрав понад 200 команд і майже тисячу гравців. Вони демонстрували майстерність під час кваліфікацій у Одесі, Львові та Києві. Найсильніші 32 чоловічі та 13 жіночих команди зібрались у суботу в Києві, щоб довести: вони готові показати клас. Боротись було за що, окрім кубка та звання найкращих, переможці відправляться на Світовий фінал Red Bull Half Court 2025 у Дубаї.

Хто став кращим з кращих

Після цілого спекотного дня відбіркових змагань у чоловічому фіналі перемогу здобула команда «Кіборги Помножені На Вічність». Олександр Петров, Олексій Адедіран, Геннадій Кушманцев та Олександр Деревяга витримали шалений темп, пережили яскраві півфінали та забрали жаданий кубок.
Гравці борються за м'яч під час напруженого баскетбольного матчу Red Bull Half Court National Finals у Києві, Україна, 2 серпня 2025 року, демонструючи високу енергію стрітболу

Гравці Національного фіналу Red Bull Half Court 2025 у Києві

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Спортсменки борються за перемогу під час Національного фіналу Red Bull Half Court у Києві, Україна, 2 серпня 2025 року, демонструючи вуличний баскетбол у його найкращих проявах

Жіночі матчі на Національному фіналі Red Bull Half Court 2025

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Гравці стрибають для вирішального блоку під час Національного фіналу Red Bull Half Court у Києві, Україна, 2 серпня 2025 року, фіксуючи швидкий темп та енергію вуличного баскетболу

Напружена гра на Національному фіналі Red Bull Half Court у Києві 2025

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Учасники Національного фіналу Red Bull Half Court змагаються на майданчику в Києві, Україна, 2 серпня 2025 року, демонструючи динамічний дух та енергію вуличного баскетболу, притаманну події Red Bull

Національний фінал Red Bull Half Court 2025 пройшов на висоті 40 метрів

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Гравці на Національному фіналі Red Bull Half Court 2025

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Свято Red Bull Half Court у Києві 2025

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

«Фінал і півфінал були дуже напружені. Подяка і респект усім командам, хлопці віддавалися на повну. Гра 3х3 — дуже інтенсивна, і кожен момент може стати вирішальним і важливим», — розповів учасник команди Олександр Петров після нагородження.
Серед жінок на вершині опинився «Будівельник» — Віта Горобець, Христина Філевич, Дарія Завідна та Юлія Гутевич. У фіналі вони переграли команду KSL, але зізнаються: легким цей турнір не був.
2 серпня 2025 року команда «Кіборги Помножені На Вічність» святкує перемогу на Національному фіналі Red Bull Half Court у Києві, Україна

«Кіборги Помножені На Вічність» тріумфують на Red Bull Half Court у Києві

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Команда «Будівельник» святкує перемогу у Національному фіналі Red Bull Half Court у Києві, Україна, 2 серпня 2025 року

«Будівельник» здобула перемогу на Hаціональному фіналі Red Bull Half Court

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

«Вуличний баскетбол завжди складніший, потребує агресивнішої боротьби. Наші суперниці у фіналі — команда KSL — були дуже сильними, але нас здивували ще й молоді дівчата у півфіналі. Вони забили легкі двохочкові та змусили нас понервувати», — аналізує гру учасниця Віта Горобець.

Більше емоцій

Та фінальні матчі не єдина емоційна частина турніру. Багато оплесків та підтримки отримав зірковий матч, коли на корт вийшли комік Марк Куцевалов, репер Tricky Nicki, баскетбольний фристайлер Анатолій Лутицький, модель Олена Біла, реп-артист Яша НКНКТ, теле-радіо ведучий та МС Гера Герц та один із кращих МС танцювальної спільноти МС Drone.
На корт вийшли комік Марк Куцевалов, репер Tricky Nicki, баскетбольний фристайлер Анатолій Лутицький, модель Олена Біла, реп-артист Яша НКНКТ, ведучий та МС Гера Герц та МС Drone.

Зірковий матч на Національному фіналі Red Bull Half Court

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Нкорт вийшли комік Марк Куцевалов, репер Tricky Nicki, баскетбольний фристайлер Анатолій Лутицький, модель Олена Біла, реп-артист Яша НКНКТ, ведучий та МС Гера Герц та МС Drone.

Зірковий матч — традиція Red Bull Half Court

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Учасниці насолоджуються Red Bull на Національному фіналі Red Bull Half Court у Києві, Україна, 2 серпня 2025 року, захоплюючись динамічним духом вуличного баскетболу та змагань

Енергійний фінал Red Bull Half Court у Києві

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Гравці змагаються на майданчику на даху під час Національного фіналу Red Bull Half Court у Києві, Україна, що відбувся 2 серпня 2025 року.

Національний фінал Red Bull Half Court з краєвидами Києва

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Було гучно на Національному фіналі Red Bull Half Court у Києві

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Команда «Будівельник» на Національному фіналі Red Bull Half Court

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

На Red Bull Half Court у Києві можна було навіть відчути себе Ферстаппеном

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Трибуни Національного фіналу Red Bull Half Court 2025

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

На трибунах за грою спостерігали друзі Red Bull: переможець танцювального змагання Red Bull Dance Your Style 2025 Діма ‘Boogaloo Freak’ Кравченко, танцівник Бахтійор ‘Баха’ Ібрагімов, хореограф Владислав ‘AllStar’ Кастирін, український голос змагання Drift Masters Сергій Ситар, креаторка Юлія Лободюченко, ведуча та художниця Самбо Сандра та двократний НБА чемпіон, український баскетболіст Станіслав Медведенко.

Що далі?

У листопаді вісім українських спортсменів відправляться у найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб виступити на Світовому фіналі Red Bull Half Court 2025.
Цього року переможці з пʼяти континентів зберуться у Дубаї 20-23 листопада, аби визначити найсильнішу стритбольну команду планети.
Гравці пристрасно святкують під час Національного фіналу Red Bull Half Court у Києві, Україна, адже змагання 2025 року дарує захопливі баскетбольні моменти під світлом

Національний фінал Red Bull Half Court у Києві тривав до глибокої ночі

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

«Фінал у Дубаї — це для нас мрія, яка перетворилась на мету, ми будемо дуже щасливі поїхати», — поділився емоціями після фіналу Олександр Петров. «Представляти Україну для нас завжди честь. Де б ми не виступали — на турнірах 3х3 чи 5х5 — ми намагаємось завжди викладатись на повну. Тому цього разу також будемо робити все що в наших силах», — додала Віта Горобець.
Слідкуй за сторінками Red Bull та нашим сайтом, щоб дізнатись усе про підготовку хлопців та дівчат до Світового фіналу та вболівай за наших 20-23 листопада!

Частина історії

Red Bull Half Court Україна

Баскетбольний турнір 3х3 пройде в Україні знову у 2025 році!

Україна
Деталі події
Баскетбол