Red Bull Half Court 2025: як пройшов турнір на висоті 40 метрів

2 серпня оглядовий майданчик КВЦ «Парковий» Viewpoint by Parkovy перетворився на головну стритбольну арену країни. На локації з видом на Дніпро та Лівий берег зійшлися кращі команди формату 3х3. Це був Національний фінал Red Bull Half Court — глобального турніру з вуличного баскетболу, який зараз проходить у понад 20 країнах світу.
Український сезон зібрав понад 200 команд і майже тисячу гравців. Вони демонстрували майстерність під час кваліфікацій у Одесі, Львові та Києві. Найсильніші 32 чоловічі та 13 жіночих команди зібрались у суботу в Києві, щоб довести: вони готові показати клас. Боротись було за що, окрім кубка та звання найкращих, переможці відправляться на Світовий фінал Red Bull Half Court 2025 у Дубаї.
Хто став кращим з кращих
Після цілого спекотного дня відбіркових змагань у чоловічому фіналі перемогу здобула команда «Кіборги Помножені На Вічність». Олександр Петров, Олексій Адедіран, Геннадій Кушманцев та Олександр Деревяга витримали шалений темп, пережили яскраві півфінали та забрали жаданий кубок.
«Фінал і півфінал були дуже напружені. Подяка і респект усім командам, хлопці віддавалися на повну. Гра 3х3 — дуже інтенсивна, і кожен момент може стати вирішальним і важливим», — розповів учасник команди Олександр Петров після нагородження.
Серед жінок на вершині опинився «Будівельник» — Віта Горобець, Христина Філевич, Дарія Завідна та Юлія Гутевич. У фіналі вони переграли команду KSL, але зізнаються: легким цей турнір не був.
«Вуличний баскетбол завжди складніший, потребує агресивнішої боротьби. Наші суперниці у фіналі — команда KSL — були дуже сильними, але нас здивували ще й молоді дівчата у півфіналі. Вони забили легкі двохочкові та змусили нас понервувати», — аналізує гру учасниця Віта Горобець.
Більше емоцій
Та фінальні матчі не єдина емоційна частина турніру. Багато оплесків та підтримки отримав зірковий матч, коли на корт вийшли комік Марк Куцевалов, репер Tricky Nicki, баскетбольний фристайлер Анатолій Лутицький, модель Олена Біла, реп-артист Яша НКНКТ, теле-радіо ведучий та МС Гера Герц та один із кращих МС танцювальної спільноти МС Drone.
На трибунах за грою спостерігали друзі Red Bull: переможець танцювального змагання Red Bull Dance Your Style 2025 Діма ‘Boogaloo Freak’ Кравченко, танцівник Бахтійор ‘Баха’ Ібрагімов, хореограф Владислав ‘AllStar’ Кастирін, український голос змагання Drift Masters Сергій Ситар, креаторка Юлія Лободюченко, ведуча та художниця Самбо Сандра та двократний НБА чемпіон, український баскетболіст Станіслав Медведенко.
Що далі?
У листопаді вісім українських спортсменів відправляться у найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб виступити на Світовому фіналі Red Bull Half Court 2025.
Цього року переможці з пʼяти континентів зберуться у Дубаї 20-23 листопада, аби визначити найсильнішу стритбольну команду планети.
«Фінал у Дубаї — це для нас мрія, яка перетворилась на мету, ми будемо дуже щасливі поїхати», — поділився емоціями після фіналу Олександр Петров. «Представляти Україну для нас завжди честь. Де б ми не виступали — на турнірах 3х3 чи 5х5 — ми намагаємось завжди викладатись на повну. Тому цього разу також будемо робити все що в наших силах», — додала Віта Горобець.
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