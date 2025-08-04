Red Bull Half Court 2025: як пройшов турнір на висоті 40 метрів

2 серпня оглядовий майданчик КВЦ «Парковий» Viewpoint by Parkovy перетворився на головну стритбольну арену країни. На локації з видом на Дніпро та Лівий берег зійшлися кращі команди формату 3х3. Це був

— глобального турніру з вуличного баскетболу, який зараз проходить у понад 20 країнах світу.