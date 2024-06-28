Red Bull Half Court у Львові: готуйся брати участь і вболівати

Друга зупинка Red Bull Half Court Україна відкриється у Львові уже цими вихідними. 29 та 30 червня 48 команд (у чоловічій та жіночій категорії) змагатимуться за місце у фіналі, який відбудеться у Києві 7 липня.
Red Bull Half Court — це глобальний турнір зі стритболу — спорту, який стрімко набирає популярності у світі. У стритбол грають команди по три гравці (замість пʼяти, як у традиційному баскетболі), а ще стритбол швидший і компактніший, грається на половині майданчика лише з одним кошиком.
Докладніше про правила та особливості глобального баскетбольного турніру Зх3 в Україні читай за посиланням.
Цього року локальні етапи Red Bull Half Court пройдуть у понад 20 країнах світу, у тому числі й в Україні.
Що відомо про кваліфікацію у Львові?
Дата — 29-30 червня 2024 року
Місце проведення — Майданчик Half Court (вул. Чорноморська, 12)
Розклад —
29 червня (субота):
- 8:30-9:45 — підтвердження реєстрації всіх чоловічих команд (Last Chance та груповий раунд)
- 10:00-12:00 — Last Chance турнір (команди з листа очікування)
- 12:00-21:00 — Груповий етап кваліфікації (чоловіча категорія)
30 червня (неділя):
- 10:00-11:00 — Підтвердження присутності всіх чоловічих та жіночих команд
- 11:00-19:00 — Етап play-off чоловічої категорії, груповий етап та play-off жіночої категорії
Чому варто слідкувати за Red Bull Half Court у Львові?
По-перше, тому що для глядачів усі змагання в рамках Red Bull Half Court Україна повністю безкоштовні. Тобто, щоб потрапити на великий динамічний турнір зі стритболу, тобі не потрібно завчасно бронювати місця або купувати квитки.
Подія дуже масштабна! Буде багато команд із заходу України, які хочуть позмагатись на такому рівні
По-друге, у Львові виступатиме багато крутих команд із заходу України. «Подія дуже масштабна, багато команд хочуть позмагатись на такому рівні. Будуть учасники не лише львівські, а й з інших міст. Вже зараз бачу, що є спортсмени з Івано-Франківська та Рівного, а це завжди круті виконавці, які показують якісну гру, — ділиться Ростислав Зелик, який представляє міську федерацію баскетболу у Львові та організовує місцеві баскетбольні ліги. — Змагання будуть цікавими, адже багато команд з менших міст львівської області теж прагнуть показати клас. Впевнений, буде дуже крутий захід та круті заруби».
Конкурентних та цікавих ігор також очікує спортсмен Макс Восковцев, який братиме участь у змаганні. «Я буду виступати аби максимально насолодитися атмосферою турніру. Очікую, що буде багато ігор, на які буде приємно дивитись і відчувати боротьбу. Готуюсь максимально просто: хороше харчування, повноцінний сон і стабільні тренування».
Це буде щось неймовірне: жага до перемоги та запеклі баскетбольні заруби подарують масу емоцій
«Це буде справжній стріт! Аби налаштуватись на гру і зловити ритм, рекомендую не поспішати та акумулювати емоції: віддавайте їх у грі, а не на трибунах», — звертається спортсмен до колег, яких зустріне 29-30 червня на майданчику.
Макс радить глядачам готуватись до масштабного івенту та бути готовими віддатись на всі 100%. «Це буде щось неймовірне: жага до перемоги та запеклі баскетбольні заруби, які міститимуть усі вуличні трикшоти, данки та, відповідно, перевороти емоцій, які ви зможете відчути, — впевнений спортсмен, який вважається одним із найкращих данкерів в Україні (баскетболіст, який часто забиває у кошик з гори). Макс додає, — Вулична культура у нас розвинена і глядачі відчують це на 100%. Готуйте попкорн!»
Хто потрапить на Last Chance турнір?
Так само як на кваліфікації в Одесі, у програму турніру було додано ще одне додаткове змагання — Last Chance турнір. Його проведуть для команд, які зареєструвались пізніше, ніж були зайняті усі 29 слотів у чоловічій категорії.
Тому турнір у Львові пройде у такому форматі:
- 12 команд з листа очікування зіграють у Last Chance турнірі за олімпійською системою. Серед них визначать три найкращі команди, які візьмуть участь в основній кваліфікації.
- 32 команди основної кваліфікації будуть розподілені сліпим жеребом на 8 груп (по 4 команди) та зіграють по колу. Дві кращі команди з кожної групи зіграють на виліт. Так буде визначено чотири команди, які отримають право взяти участь у Національному Фіналі у Києві 7 липня.
Повний список учасників турніру у Львові:
Last Chance турнір:
- Kvas Pivas
- RP
- Chinazes
- XeXa
- Black Ball
- minus 140
- 1234
- Сихівські пси
- Milfari
- НАФТОВИК
- Bad knees
- Bordo
Груповий раунд Львівської кваліфікації (чоловіча категорія):
- Canadian goose
- Carpathian pythons
- Pikachu
- Ravens
- split
- Hoopers Hoop
- quickmath
- Truskavets Bulls
- Hikers
- Волоцюги
- Brody
- No name
- Мертві півні
- Зубри
- Vita Agro junior
- СБК Новий Розділ
- Sigma tigri
- Приблуди
- Peace and love
- Lutsk
- BC «VYNNYKY» (CE)
- Odesska street
- Show business
- БК «Оброшино»
- Pelmeshki
- Zboriv
- School-Basket
- StarTrek
- Sportresurs
Груповий раунд Львівської кваліфікації (жіноча категорія):
- Галичанка
- Bad girlz
- Probasket
- Маквін
- Франківськ
- ПНУ
- ДЮСШ2
У жіночій категорії ще є вільні місця.
Нагадуємо, що гравці, яким на момент турніру не виповнилось 18 років, можуть брати участь у змаганнях тільки за письмовою згодою батьків.
Національний фінал відбудеться в Києві — 7 липня 2024
Світовий фінал із переможцями національних відборів пройде в Нью-Йорку 16–21 жовтня. Там будуть визначені чемпіони серед жіночих та чоловічих команд.