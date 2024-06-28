Red Bull Half Court у Львові: готуйся брати участь і вболівати

По-друге, у Львові виступатиме багато крутих команд із заходу України. «Подія дуже масштабна, багато команд хочуть позмагатись на такому рівні. Будуть учасники не лише львівські, а й з інших міст. Вже зараз бачу, що є спортсмени з Івано-Франківська та Рівного, а це завжди круті виконавці, які показують якісну гру, — ділиться

Ростислав Зелик

, який представляє міську федерацію баскетболу у Львові та організовує місцеві баскетбольні ліги. — Змагання будуть цікавими, адже багато команд з менших міст львівської області теж прагнуть показати клас. Впевнений, буде дуже крутий захід та круті заруби».