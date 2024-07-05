У цю неділю Національний фінал Red Bull Half Court. Що треба знати?

Глобальне змагання зі стритболу Red Bull Half Court в Україні підходить до своєї кульмінації. Лише дві сходинки залишилось, аби дізнатись назви команд, що будуть названі найкращими цього року. У суботу, 6 липня, готуємось вболівати за спортсменів, які боротимуться за місце у фіналі на кваліфікації у Києві. А 7 липня найкращі з найкращих зійдуться у вирішальному протистоянні.

Як команди потрапляють на фінал?

Протягом спекотних вихідних червня в Україні пройшли перші кваліфікаційні відбори. Їх приймали Львів та Одеса. Там визначили перших гравців, які вибороли місця у фіналі. Про результати кваліфікацій ми уже докладно писали, шукай перелік кращих команд за посиланням.

Право зіграти у Національному фіналі отримали по 4 чоловічі та по 2 жіночі команди з кожного міста. Ще 4 чоловічі та 2 жіночі команди будуть визначені на київській кваліфікації 6 липня.

В Одесі турнір став першим літнім змаганням 3х3 у цьому сезоні © Христина Хтина 29 та 30 червня хлопці та дівчата змагалися на Red Bull Half Court у Львові © Сергій Левицький

Та це ще не все! Ще 4 чоловічі та 2 жіночі команди потраплять у фінал, як wildcard. Їх оберуть організатори серед команд, які найбільше запамʼятались та були найближчими до перемоги. Таким чином в Національному Фіналі Red Bull Half Court зіграють 16 чоловічих та 8 жіночих команд.

Але найбільшою інтригою наразі є результати кваліфікації у Києві. Особливо, зважаючи на те, як багато охочих подали заявки на участь у відборі!

Де і коли вболівати

Усі турніри в рамках Red Bull Half Court абсолютно безкоштовні для глядачів. Тому ніщо не стане на заваді, якщо ти хочеш вболівати за друзів, або просто цікавишся цим динамічним та захоплюючим видом спорту.

«Нам здається, буде справжня заруба між учасниками: київський тур збере найбільше команд, і я певен, що у цьому турі будуть найсильніші, тому ми очікуємо насиченої боротьби», — розповідає Влад Лукінський, що грає за команду Picture together. Він розповів, що його команда перш за все готується тактично, бере участь в інших турнірах, аби краще відчути один одного.

Red Bull Half Court цього року пройде у понад 20 країнах © Riley Wolff / Red Bull Content Pool

«Літо, баскетбол 3х3 — це класика! Особисто я намагаюсь брати участь у більшості турнірів, які проходять у Києві. А івент такого масштабу однозначно буде гарним досвідом», — додає спортсмен.

Місце проведення — баскетбольні корти Урбан-парку ВДНГ (пр. Академіка Глушкова, 1).

Дати та розклад —

6 липня — Київська кваліфікація

8:30 - 9:30 — підтвердження онлайн реєстрації

10:00 - 17:00 — груповий етап турніру

17:00 - 20:00 — Play-Off

7 липня — Національний фінал

10:00 - 10:45 — підтвердження команд

11:00 - 14:30 — груповий етап

14:30 - 15:00 — чвертьфінали (чоловіки)

15:00 - 16:00 — Зірковий матч

16:10 - 16:50 — півфінали (жінки)

16:50 - 17:30 — півфінали (чоловіки)

17:30 - 18:15 — Данк Контест

18:15 - 18:35 — фінал (чоловіки)

18:40 - 19:00 — фінал (жінки)

Чому фінал у Києві не можна пропустити?

«Red Bull Half Court — це неймовірний вайб! Музика, новенькі корти, купа спортсменів, які змагатимуться за право бути кращою командою України. Це як театр, на це однозначно варто витратити час! Тим більше: чудова і зручна локація, оновлені корти!», — перераховує переваги турніру баскетболіст Влад Лукінський, який буде брати участь у кваліфікації 6 липня.

Гра 3х3 на турнірі Red Bull Half Court в Афінах © Alex Grymanis / Red Bull Content Pool

З Владом погоджується також співзасновник руху Street Culture Єгор Матюхін . «Red Bull Half Court — це прикольний вайб, це музон, це баскет, це великі люди під 2 метри зростом, крута командна гра, хіп-хоп, — впевнений Матюхін, окремо він радить звернути увагу на локацію: — У стритбол важливо грати на вулиці, а Urban Park ВДНГ — це рекреаційне місце. Це ліс, тут немає вихлопних газів, тому можна грати, проводити з користю час та бути здоровим!»

На думку Матюхіна, Red Bull Half Court сьогодні надзвичайно важливий для культури стритболу в Україні. «Цей івент підтримує не класичний баскетбол олімпійського формату, а саме гру 3х3. Оцим культурним вайбом івент і відрізняється від усіх інших, — пояснює Матюхін. — Важлива складова — це спільнота, community around the world, фінал в Нью-Йорку. Red Bull має платформу BC One для брейкерів, а це те саме, для стритболу. Це дуже важливо, особливо зараз під час війни».

Влад Лукінський, що грає за команду Picture together © фото надав Влад Лукінський Для людей, які просто хочуть гарно провести час, відвідування цього заходу є обовʼязковим і може надихнути! Влад Лукінський

Лукінський вважає: зазирнути на баскетбольні корти Урбан-парку ВДНГ у цей уікенд варто навіть, якщо ти ще не обрав команду, за яку вболіватимеш. «Мої знайомі, які не беруть участь, планують приїхати та провести день за переглядом цікавих ігор, адже з боку баскетбольної спільноти зацікавленість найбільша, яку я бачив за останній час. Для людей, які просто хочуть гарно провести час, відвідування цього заходу є обовʼязковим і може надихнути!», — пояснює спортсмен.

Що таке Зірковий матч та Данк Контест?

Як ти, мабуть, уже помітив у розкладі, в рамках Фіналу відбудеться ще кілька цікавих змагань. По-перше, Зірковий шоу-матч за участю Марка Куцевалова, Tricky Nicki, Олександра Захарова, Анатолія Лутицького та інших відомих особистостей.

Окрім цього родзинкою фіналу стане потужний Данк Контест (данк — мистецтво закидання м'яча у кошик згори), який збере баскетболістів зі всієї країни. «Данк Контест — це дуже видовищно і гарно. В Україні вистачає крутих данкерів, що тренують саме ці елементи і готуються до таких подій. Це контест, зроблений для глядачів: буде цікаво спостерігати, навіть, якщо ви не дуже розумієтесь на баскетболі! Я певен: хлопці чекали на цю подію, якісно підготуються і покажуть справжнє шоу. Залюбки буду спостерігати і підтримувати», — ділиться Влад Лукінський.

Цікаво? Тоді чекаємо тебе на трибунах баскетбольних кортів Урбан-парку ВДНГ. І хай переможе найсильніший!