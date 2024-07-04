Уже третій тиждень в Україні проходить глобальний турнір зі стритболу Red Bull Half Court. Після зупинок в Одесі та Львові, про які ми докладно писали, залишилась остання сходинка — кваліфікація у Києві, яка відбудеться в цю суботу, 6 липня. Саме вона визначить остаточний список команд, які змагатимуться у фіналі у Києві 7 липня.
Red Bull Half Court — це великий турнір з баскетболу 3х3. Це швидший і компактніший вид спорту, а ще він дуже популярний! Про це свідчить хоча б той факт, що на усіх відбіркових турнірах в Україні заявок від чоловічих команд завжди було більше, ніж слотів, запланованих організаторами. В Одесі — 49, а у Львові — 41. У цих містах були проведені додаткові Last Chance турніри, щоб визначити, хто із листа очікування потрапить на основне змагання.
У Києві охочих ще більше! Наразі на кваліфікацію у столиці подали заявки 106 чоловічих команд! Організаційна команда турніру працює над розширенням та складанням фінального списку учасників. Тому не хвилюйся та слідкуй за новинами тут на сайті або в сторіз в Інстаграмі.
Щоб прискорити цей процес, нам потрібна твоя допомога! Якщо ти знайшов назву своєї команди у списку нижче, звʼяжись з нами ще раз та підтвердь намір брати участь у турнірі. Зробити це можна через форму звʼязку за посиланням.
Команди, які зареєструвались до участі на кваліфікацію Red Bull Half Court у Києві. UPD. Список підтверджених команд дивись в кінці цієї статті
Чоловіча категорія:
- IDK
- Hotdogs
- Underdog
- Poltava
- Overtime
- БК «ПИЧ»
- Зоряні Мамонти
- БРАТСТВО М’ЯЧА
- Супер погана команда
- ЖесTeam
- WU Crew
- Skify
- Сині вовки
- mf
- GpTeam
- Hope
- Cherkago Bulls
- REVO
- Outsiders
- БК «Вишгород»
- McWin
- BDC squad
- Underdogs
- M45
- bc beer
- БК «Петрович»
- Stifler
- Apache
- Dnipro
- Yak hochesh
- Picture together
- Донбасята
- бб
- Сіль
- Swag
- Росомахи
- Звʼязок
- Pavlograd
- Зоопарк
- Zboriv
- Слава Журавель
- Avangard
- Kharkiv gang 1
- Jordan
- Bounty
- Navzaz17
- HNUVs
- Sharks
- Обухів
- MILFHUNTERS
- Zhurawell
- Wild Cats
- Kokojamba
- Grinchi
- WeKings
- tuned team
- UAHg Team
- Полтава-U20
- Pikachu
- MTD
- Шостий гравець
- Energy
- Swagg
- БК «Обухів»
- Живчики
- Zavaly3baly
- BVS
- Mavka Mavericks
- NP Team
- Supersloniks
- DereVo
- Profi
- Watermelon
- Big Bolt
- Bordo
- Puma Time
- Uncle Breakers
- Hooper Flyers
- Menyy
- sos muslom
- Grinchi
- Nice try
- Half Court Guys
- Fast Breakers
- Rocket team
- Економклас
- REVOLUTION
- DBCK
- Jam Jesters
- Motomoto
- 220
- Hustlers
- Kyiv True Punks
- School-Basket
- Дайте мʼяч
- 4SPORTS
- Steel balls'
- overtime
- Friendship Team
- Swish City
- Єгор Катанцев
- Християнська церква імʼя святого Зайця
- Seals
- Legion
- K Nakanuni
- Страгали
Жіноча категорія:
- KNU
- Kalipso
- Prykarpattya
- BRD CITY
- Bc Winx
- Chinazes
У жіночій категорії ще є вільні місця. Також дівчатам підтверджувати участь не потрібно.
Що відомо про кваліфікацію у Києві?
Дата — 6 липня
Місце — баскетбольні корти Урбан-парку ВДНГ (пр. Академіка Глушкова, 1)
Розклад —
- 8:30 – 9:30 — Підтвердження онлайн реєстрації
- 10:00 – 17:00 — Груповий етап турніру
- 17:00 – 20:00 — Play-Off
Остання зупинка перед Світовим фіналом — Національний фінал у Києві, який пройде 7 липня 2024 року також на баскетбольних кортах Урбан-парку ВДНГ (пр. Академіка Глушкова, 1). Вхід для глядачів безкоштовний.
Світовий фінал із переможцями національних відборів пройде в Нью-Йорку 16–21 жовтня. Там будуть визначені чемпіони серед жіночої та чоловічої команд.
Команди, які на 100% підтвердили участь у київській кваліфікації
Чоловіча категорія:
- IDK
- Underdog
- Poltava
- БК «ПИЧ»
- Зоряні Мамонти
- БРАТСТВО М’ЯЧА
- WU Crew
- Hope
- Outsiders
- БК «Вишгород»
- BDC squad
- Underdogs
- M45
- bc beer
- Stifler
- Apache
- Dnipro
- Yak hochesh
- Picture together
- Донбасята
- Swag
- Звʼязок
- Kharkiv Gang
- Navzaz17
- HNUVs
- Обухів
- MILFHUNTERS
- Wild Cats
- Kokojamba
- Полтава-U20
- Energy
- Страгали
- Mavka Mavericks
- Hooper Flyers
- sos muslom
- Nice try
- Rocket team
- Kyiv True Punks
- Дайте мʼяч
- 4SPORTS
- Seals
Інші команди зможуть взяти участь за наявності вільних місць перед турніром.
Жіноча категорія:
- KNU
- Kalipso
- Prykarpattya
- BRD CITY
- Bc Winx
- Chinazes
- ПНУ-Баскет