6 липня у Києві остання кваліфікація Red Bull Half Court перед фіналом
© Сергій Левицький
Баскетбол

UPD: Береш участь у Red Bull Half Court у Києві? Звʼяжися з нами!

Уже в цю суботу, 6 липня, в Києві пройде остання кваліфікація Red Bull Half Court перед фіналом. Якщо ти плануєш брати участь, от що тобі треба зробити.
Автор Ридван Марія
Читати 4 хв.Опубліковано

Частина історії

Red Bull Half Court УКРАЇНА

УкраїнаКиїв, Україна, Україна
Деталі події
Уже третій тиждень в Україні проходить глобальний турнір зі стритболу Red Bull Half Court. Після зупинок в Одесі та Львові, про які ми докладно писали, залишилась остання сходинка — кваліфікація у Києві, яка відбудеться в цю суботу, 6 липня. Саме вона визначить остаточний список команд, які змагатимуться у фіналі у Києві 7 липня.
Red Bull Half Court — це великий турнір з баскетболу 3х3. Це швидший і компактніший вид спорту, а ще він дуже популярний! Про це свідчить хоча б той факт, що на усіх відбіркових турнірах в Україні заявок від чоловічих команд завжди було більше, ніж слотів, запланованих організаторами. В Одесі — 49, а у Львові — 41. У цих містах були проведені додаткові Last Chance турніри, щоб визначити, хто із листа очікування потрапить на основне змагання.
Уже третій тиждень в Україні проходить стритбол-турнір Red Bull Half Court

Уже третій тиждень в Україні проходить стритбол-турнір Red Bull Half Court

© Сергій Левицький

У Києві охочих ще більше! Наразі на кваліфікацію у столиці подали заявки 106 чоловічих команд! Організаційна команда турніру працює над розширенням та складанням фінального списку учасників. Тому не хвилюйся та слідкуй за новинами тут на сайті або в сторіз в Інстаграмі.
Щоб прискорити цей процес, нам потрібна твоя допомога! Якщо ти знайшов назву своєї команди у списку нижче, звʼяжись з нами ще раз та підтвердь намір брати участь у турнірі. Зробити це можна через форму звʼязку за посиланням.

Команди, які зареєструвались до участі на кваліфікацію Red Bull Half Court у Києві. UPD. Список підтверджених команд дивись в кінці цієї статті

Чоловіча категорія:
  • IDK
  • Hotdogs
  • Underdog
  • Poltava
  • Overtime
  • БК «ПИЧ»
  • Зоряні Мамонти
  • БРАТСТВО М’ЯЧА
  • Супер погана команда
  • ЖесTeam
До фіналу залишилась остання сходинка — кваліфікація у Києві

До фіналу залишилась остання сходинка — кваліфікація у Києві

© Сергій Левицький

  • WU Crew
  • Skify
  • Сині вовки
  • mf
  • GpTeam
  • Hope
  • Cherkago Bulls
  • REVO
  • Outsiders
  • БК «Вишгород»
  • McWin
  • BDC squad
  • Underdogs
  • M45
  • bc beer
  • БК «Петрович»
  • Stifler
  • Apache
  • Dnipro
  • Yak hochesh
  • Picture together
  • Донбасята
  • бб
  • Сіль
  • Swag
  • Росомахи
  • Звʼязок
  • Pavlograd
  • Зоопарк
  • Zboriv
  • Слава Журавель
  • Avangard
Red Bull Half Court — це великий турнір з баскетболу 3х3

Red Bull Half Court — це великий турнір з баскетболу 3х3

© Samuel Costin

  • Kharkiv gang 1
  • Jordan
  • Bounty
  • Navzaz17
  • HNUVs
  • Sharks
  • Обухів
  • MILFHUNTERS
  • Zhurawell
  • Wild Cats
  • Kokojamba
  • Grinchi
  • WeKings
  • tuned team
  • UAHg Team
  • Полтава-U20
  • Pikachu
  • MTD
  • Шостий гравець
  • Energy
  • Swagg
  • БК «Обухів»
  • Живчики
  • Zavaly3baly
  • BVS
  • Mavka Mavericks
  • NP Team
  • Supersloniks
  • DereVo
  • Profi
  • Watermelon
  • Big Bolt
Наразі на кваліфікацію у столиці подали заявки 106 чоловічих команд!

Наразі на кваліфікацію у столиці подали заявки 106 чоловічих команд!

© Сергій Левицький

  • Bordo
  • Puma Time
  • Uncle Breakers
  • Hooper Flyers
  • Menyy
  • sos muslom
  • Grinchi
  • Nice try
  • Half Court Guys
  • Fast Breakers
  • Rocket team
  • Економклас
  • REVOLUTION
  • DBCK
  • Jam Jesters
  • Motomoto
  • 220
  • Hustlers
  • Kyiv True Punks
  • School-Basket
  • Дайте мʼяч
  • 4SPORTS
  • Steel balls'
  • overtime
  • Friendship Team
  • Swish City
  • Єгор Катанцев
  • Християнська церква імʼя святого Зайця
  • Seals
  • Legion
  • K Nakanuni
  • Страгали
Стритбол сьогодні дуже популярний

Стритбол сьогодні дуже популярний

© Riley Wolff / Red Bull Content Pool

Жіноча категорія:
  • KNU
  • Kalipso
  • Prykarpattya
  • BRD CITY
  • Bc Winx
  • Chinazes
У жіночій категорії ще є вільні місця. Також дівчатам підтверджувати участь не потрібно.

Що відомо про кваліфікацію у Києві?

Дата — 6 липня
Місце — баскетбольні корти Урбан-парку ВДНГ (пр. Академіка Глушкова, 1)
У жіночій категорії місця ще є

У жіночій категорії місця ще є

© Сергій Левицький

Розклад —
  • 8:30 – 9:30 — Підтвердження онлайн реєстрації
  • 10:00 – 17:00 — Груповий етап турніру
  • 17:00 – 20:00 — Play-Off
Остання зупинка перед Світовим фіналом — Національний фінал у Києві, який пройде 7 липня 2024 року також на баскетбольних кортах Урбан-парку ВДНГ (пр. Академіка Глушкова, 1). Вхід для глядачів безкоштовний.
Світовий фінал із переможцями національних відборів пройде в Нью-Йорку 16–21 жовтня. Там будуть визначені чемпіони серед жіночої та чоловічої команд.
Red Bull Half Court цього року пройде у понад 20 країнах

Red Bull Half Court цього року пройде у понад 20 країнах

© Riley Wolff / Red Bull Content Pool

Команди, які на 100% підтвердили участь у київській кваліфікації

Чоловіча категорія:
  • IDK
  • Underdog
  • Poltava
  • БК «ПИЧ»
  • Зоряні Мамонти
  • БРАТСТВО М’ЯЧА
  • WU Crew
  • Hope
  • Outsiders
  • БК «Вишгород»
  • BDC squad
  • Underdogs
  • M45
  • bc beer
  • Stifler
  • Apache
  • Dnipro
  • Yak hochesh
  • Picture together
  • Донбасята
  • Swag
  • Звʼязок
  • Kharkiv Gang
  • Navzaz17
  • HNUVs
  • Обухів
  • MILFHUNTERS
  • Wild Cats
  • Kokojamba
  • Полтава-U20
  • Energy
  • Страгали
  • Mavka Mavericks
  • Hooper Flyers
  • sos muslom
  • Nice try
  • Rocket team
  • Kyiv True Punks
  • Дайте мʼяч
  • 4SPORTS
  • Seals
Інші команди зможуть взяти участь за наявності вільних місць перед турніром.
Жіноча категорія:
  • KNU
  • Kalipso
  • Prykarpattya
  • BRD CITY
  • Bc Winx
  • Chinazes
  • ПНУ-Баскет

Частина історії

Red Bull Half Court УКРАЇНА

УкраїнаКиїв, Україна, Україна
Деталі події
Баскетбол