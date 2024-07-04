— це великий турнір з баскетболу 3х3. Це швидший і компактніший вид спорту, а ще він дуже популярний! Про це свідчить хоча б той факт, що на усіх відбіркових турнірах в Україні заявок від чоловічих команд завжди було більше, ніж слотів, запланованих організаторами. В Одесі — 49, а у Львові — 41. У цих містах були проведені додаткові Last Chance турніри, щоб визначити, хто із листа очікування потрапить на основне змагання.